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HPE Aruba Networks

HPE Aruba Networks

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise — производитель , интеллектуальных локальных и облачных сетевых решений, использующих искусственный интеллект (ИИ) для автоматизации сети и потенциал данных для достижения выдающихся бизнес-результатов. Aruba использует облачный подход, а также платформу Aruba ESP (Edge Services Platform) и дополнительные сервисы подписки с тем, чтобы соответствовать финансовым ожиданиям заказчиков, а также их требованиям к подключению, безопасности в офисах, филиалах, центрах обработки данных и удаленных рабочих местах. Решения Aruba охватывают все аспекты проводных и беспроводных локальных (LAN), а также глобальных сетей (WAN).

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13.02.2022 Обзор линейки Aruba Instant On: точки доступа для малого бизнеса

ackard Enterprises, специализируется на оборудовании для корпоративных сетей. Большинство продуктов Aruba предназначено для крупных компаний, но Instant On — отдельная линейка для малого бизнес
10.02.2022 Aruba и «Первый бит» создали сетевую инфраструктуру для нового офиса Joom

труктуры для нового офиса Joom в Москве. Новая сеть компании реализована на базе облачной платформы Aruba ESP и поддерживает новейший стандарт передачи данных 802.11ах (Wi-Fi 6). Это позволит м
17.12.2021 Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN

Aruba (принадлежит Hewlett Packard Enterprise) объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN платформы Amazon Web Services (AWS). Это новое
10.12.2021 Aruba признана лидером магического квадранта Gartner

водных и беспроводных сетей» (Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure). Aruba также получила наивысшие оценки в трех категориях из пяти, оцениваемых в сопутствующем

14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP

ированных компонентов обеспечения безопасности от границы сети до облака для всего портфеля решений Aruba ESP (Edge Services Platform). Новые усовершенствования включают интеграцию системы обес
13.01.2021 Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о новых возможностях своего портфеля SD-WAN, включающего решение Aruba SD-Branch и недавно приобретенные решение Silver Peak Unity EdgeConnect, предназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключения филиалов к Amazon Web Se
16.12.2020 CNews опубликовал результаты первого в России тестирования Wi-Fi 6 от Huawei, Cisco, Aruba и Ruijie

актических тестов инженеры Центра сетевых решений ИТ-компании сравнили точки доступа в различных сценариях использования и выявили сильные и слабые стороны Wi-Fi 6 от четырех вендоров: Huawei, Cisco, Aruba и Ruijie. Летом 2020 года эксперты по беспроводным технологиям «Инфосистемы Джет» создали «Лабораторию Wi-Fi 6», чтобы проверить на практике заявленные преимущества нового стандарта сетей
27.11.2020 Aruba признана лидером в отчете «Магический квадрант» Gartner

передив других участников исследования по «полноте видения» (Vision). Более того, уже во второй раз Aruba была удостоена наивысших баллов во всех шести категориях, оцениваемых в сопутствующем и
26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

<Все модели Aruba Instant On 1930 представляют собой гигабитные коммутаторы фиксированной конфигурации с

28.09.2020 Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak

ned Wide Area Network). Сумма сделки составила 925 млн. долларов. Silver Peak станет частью бизнеса Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. Новое приобретение позволит усилить платформу

14.09.2020 Aruba приняла участие в модернизации сети Wi-Fi компании Itella

все складские комплексы Itella. Новая беспроводная сеть построена на базе 270 точек доступа моделей Aruba IAP-305, которые обеспечивают комфортную работу пользователей и высокую скорости переда
10.09.2020 Itella и Aruba завершили проект по модернизации беспроводной сети Wi-Fi

все складские комплексы Itella. Новая беспроводная сеть построена на базе 270 точек доступа моделей Aruba IAP-305, которые обеспечивают комфортную работу пользователей и высокую скорости переда
26.08.2020 Aruba представляет Wi-Fi 6 для малого бизнеса

а и соответствующих специалистов для внедрения новых технологий. Но сегодня все меняется — компания Aruba представляет новую точку доступа Wi-Fi 6 (802.11ax), разработанную специально с учетом

29.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), анонсирует в России Aruba ESP (Edge Services Platform), первую в отрасли облачную платформу на основе технологий

28.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), анонсирует в России Aruba ESP (Edge Services Platform), первую в отрасли облачную платформу на основе технологий

27.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), анонсирует в России Aruba ESP (Edge Services Platform), первую в отрасли облачную платформу на основе технологий

08.07.2020 Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Aruba HPE – что это за бренд? Aruba – это подразделение компании Hewlett Packard Enterprise, которое специализируется на пр
10.06.2020 Aruba представила облачную платформу Aruba ESP для Intelligent Edge

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), представила Aruba ESP (Edge Services Platform), первую в отрасли облачную платформу на основе технологий

05.06.2020 Aruba представила новый пакет решений для рабочих мест

т и новое видение трех сценариев возвращения к работе — возвращение в офис, работа из дома и новый подход к организации офисного пространства. В основе каждого сценария лежат облачные сетевые решения Aruba с технологиями искусственного интеллекта. Каждый сценарий предусматривает конкретные шаги, которые организации могут сделать уже сегодня для ускорения процессов восстановления бизнеса, а

27.05.2020 Линейка Aruba Instant On пополнилась новыми коммутаторами для малого бизнеса

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о расширении линейки продуктов Aruba Instant On за счет включения в него коммутаторов новой серии, которые позволяют малым п
18.03.2020 Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass

сотовой связи смогут автоматически переключаться на Wi-Fi-сети предприятий, использующих технологию Aruba. Новый сервис Aruba Air Pass обеспечивает незаметный переход между сотовой сетью
05.02.2020 Aruba расширяет цифровые решения для розничного бизнеса инновациями SD-Branch

безопасное развертывание крупных распределенных сетей, а также управление ими. Решение SD-Branch от Aruba —важнейший компонент стратегии Edge-to-Cloud, который объединяет шлюзы Aruba Bra
19.11.2019 Aruba модернизировала сетевую инфраструктуру клиники академика Ройтберга)

сеть и запустить ее в эксплуатацию. Новая беспроводная сеть построена на базе точек доступа моделей Aruba AP-303 и AP-345, коммутаторов ядра сети 3810, коммутаторов доступа 2930М, а также контр
07.11.2019 Aruba представила универсальную линейку коммутаторов для корпоративных сетей, филиалов и ЦОДов

потребностям современной корпоративной сети и центров обработки данных (ЦОД). Линейка коммутаторов Aruba CX теперь включает коммутаторы фиксированной конфигурации Aruba CX 6300, базовые
13.08.2019 Sephora развернула Wi-Fi на базе оборудования Aruba в десяти российских магазинах

ции стабильного высокоскоростного доступа в интернет с любого устройства были выбраны точки доступа Aruba AP305 — оптимальный выбор для беспроводной среды с невысокой плотностью подключений. Дл
28.06.2019 Aruba представила линейку точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса

Aruba представила Aruba Instant On, новую линейку беспроводных решений для текущих и будущих потребностей малог
28.06.2019 Aruba представляет решение Aruba Instant On для малого бизнеса

Aruba (HPE) представила новую линейку безопасных беспроводных решений Aruba Instant On для потребностей малого бизнеса. В линейку Instant On первоначально войдут т
23.04.2019 Как обеспечили доступом к Wi-Fi один из крупнейших вузов России

р, всемирно известный Кембриджский университет в Великобритании недавно построил Wi-Fi-сеть на базе Aruba HPE. Сеть Wi-Fi – один из тех инструментов, посредством которого все группы пользовател
04.02.2019 Aruba Mobile First Networks: что нам нужно знать об этом?

Что такое Aruba Mobile First? СМБ-сегмент экономит более $67 млрд в год, используя мобильные приложения
04.12.2018 МПБК «Очаково» выбрал Aruba для развертывания промышленной Wi-Fi сети

жения автопогрузчиков. В качестве точек доступа использовались хорошо зарекомендовавшие себя модели Aruba AP-215, а также Aruba AP-214 с выносными антеннами AP-ANT-38 для них. Для управл
14.11.2018 Aruba, «Сименс» и HPE объявили партнерство в сфере интегрированных сетей

лучат все преимущества совместимых решений, от уровня производства до корпроративных сред, на основе знаний и опыта концерна «Сименс», ведущего поставщика продуктов для промышленных сетей, и компании Aruba, лидера в области проводных и беспроводных технологий передачи данных. Цифровизация, индустрия 4.0 и промышленный интернет вещений (IoT) ставят новые задачи для передачи данных между сетя
06.11.2018 Говорит и показывает: что умеет indoor-навигация

Современное решение indoor-навигации Aruba Meridian от Hewlett Packard Enterprise позволяет сделать все это и многое другое. Приме
12.04.2018 «Зарядье» выбрало решение Aruba от HPE для бесперебойной работы Wi-Fi сети

ие условия, а также повышенные требования к безопасности и качеству покрытия Wi-Fi накладывали ряд ограничений. Решение, предложенное компанией «Ланит-Интеграция» на базе точек доступа и контроллеров Aruba, соответствует всем заявленным требованиям и, кроме того, полностью совместимо с оборудованием других вендоров. Посетители и работники парка уже оценили качество сигнала Wi-Fi от Aruba
15.01.2018 «ЛАНИТ-Интеграция» обеспечила в парке «Зарядье» Wi-Fi на решениях Aruba

«ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) развернула в парке «Зарядье» беспроводную интернет-сеть с использованием оборудования Aruba от Hewlett Packard Enterprise. Работы по построению беспроводной сети, начиная с разработки оптимального технологического решения и до запуска, велись несколько лет. Расположение парка в

13.09.2017 Aruba представила интегрированное в в Wi-Fi решение для отслеживания материальных активов

сть работы компаний и поможет сократить капитальные и операционные расходы, связанные с поиском местоположения таких активов. Это решение полностью интегрируется в беспроводную сетевую инфраструктуру Aruba, обеспечивая простое и быстрое развертывание при сниженных расходах.Организации по всему миру ежегодно теряют миллионы долларов при поисках, а также от потери или кражи дорогостоящего инв
04.09.2017 Новому игроку на российском рынке сетевых решений предрекают большое будущее

у соотношению функциональности и стоимости, а также легкости управления всеми функциями сетей Wi-Fi Aruba все больше набирает популярность и среди отечественных предприятий.Системный интегратор
15.04.2015 «Пилот» будет продвигать в России Wi-Fi-решения Aruba Networks

Группа компаний «Пилот» подписала партнерское соглашение с компанией Aruba Networks, производителем решений для построения корпоративных беспроводных сетей. Таким
03.03.2015 HP купила производителя Wi-Fi-роутеров за $2,7 млрд

ии обязывающего соглашения о покупке базирующегося в Калифорнии производителя сетевого оборудования Aruba Networks за $2,7 млрд. Это крупнейшая сделка HP после приобретения разработчика програм
18.11.2014 Aruba стала официальным регистратором домена .cloud

Итальянская компания Aruba S.p.A., игрок на европейском рынке веб-хостинга, почтовой сертификации и доменных имен, поставщик облачных сервисов в Европе, объявила о получении домена верхнего уровня .cloud и выходе н
29.04.2013 Новые беспроводные решения Aruba Networks увеличат производительность мобильных приложений

Компания Aruba Networks представила в России новый контроллер серии 7200, который позволяет сотрудника

Публикаций - 98, упоминаний - 273

HPE Aruba Networks и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 64
HP - Hewlett-Packard 3662 30
Cisco Systems 5372 21
Huawei 4677 13
HPE - Juniper Networks 460 9
Microsoft Corporation 25775 9
HPE Financial Services - HPEFS 45 7
D-Link - Д-Линк Трейд 395 6
HP Inc. 5883 6
Lenovo Motorola 3566 5
Google LLC 12690 5
HPE Aruba Networks - Silver Peak Systems 8 5
Dell EMC 5180 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Fortinet 452 5
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 4
Extreme Networks 110 4
Oberon - Оберон 62 4
Foxconn - Linksys 109 4
Netgear 253 4
Ruijie Networks 9 4
Ростелеком 10948 4
Broadcom - VMware 2610 4
Lenovo Group 2447 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Intel Corporation 12811 4
Комплит - Complete 114 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Red Hat 1378 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 3
Ланит Интеграция 219 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Samsung Electronics 11065 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
ZTE Corporation 800 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 2
Joom - маркетплейс 20 2
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 2
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Транснефть 335 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
ВТБ Лизинг 73 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Югория - страховая компания 44 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 1
Вита - cеть аптек 17 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 20 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Резонанс НПП 407 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
Парк Зарядье 49 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
ICASI - Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet - Отраслевой консорциум по укреплению безопасности интернета - Отраслевой консорциум по совершенствованию безопасности интернета 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 57
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 52
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 39
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 13
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 327 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 12
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 10
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 9
HPE GreenLake 58 10
HPE ProLiant 409 7
HPE Aruba SD-WAN - Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN 6 6
Fortinet SD-Branch 12 5
HPE ArubaOS - Aruba OS-CX (AOS-CX) 6 5
HPE Certified - HPE Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 5
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
HPE Aruba ClearPass Device Insight 3 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Azure 1526 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
HPE InfoSight 23 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 2
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 56 2
HPE Cloud Volumes 7 2
HPE 5G Core Stack - HPE 5G Lab 4 2
HPE Ezmeral 4 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Linux ODIM - Linux Open Distributed Infrastructure Management 3 2
HPE Aruba Orchestrator 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Apache Hadoop 470 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Intel NUC - Next Unit of Computing - Intel Ghost Canyon - Intel Skull Canyon - Intel Phantom Canyon - Intel Hades Canyon - Intel June Canyon - компактный ПК - неттоп - мини-ПК 43 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 1
Apple iPhone 6 4861 1
Red Hat OpenShift 169 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 5
Neri Antonio - Нери Антонио 21 4
Галкин Николай 140 4
Hughes David - Хьюз Дэвид 7 4
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 3
Кравченко Екатерина 3 3
Kerravala Zeus - Керравала Зевс 14 3
Пряникова Екатерина 3 3
Бельченко Юрий 2 2
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