HPE Aruba Networks

Обзор линейки Aruba Instant On: точки доступа для малого бизнеса ackard Enterprises, специализируется на оборудовании для корпоративных сетей. Большинство продуктов Aruba предназначено для крупных компаний, но Instant On — отдельная линейка для малого бизнес

Aruba и «Первый бит» создали сетевую инфраструктуру для нового офиса Joom труктуры для нового офиса Joom в Москве. Новая сеть компании реализована на базе облачной платформы Aruba ESP и поддерживает новейший стандарт передачи данных 802.11ах (Wi-Fi 6). Это позволит м

Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN Aruba (принадлежит Hewlett Packard Enterprise) объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN платформы Amazon Web Services (AWS). Это новое

Aruba признана лидером магического квадранта Gartner водных и беспроводных сетей» (Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure). Aruba также получила наивысшие оценки в трех категориях из пяти, оцениваемых в сопутствующем

Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP ированных компонентов обеспечения безопасности от границы сети до облака для всего портфеля решений Aruba ESP (Edge Services Platform). Новые усовершенствования включают интеграцию системы обес

Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о новых возможностях своего портфеля SD-WAN, включающего решение Aruba SD-Branch и недавно приобретенные решение Silver Peak Unity EdgeConnect, предназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключения филиалов к Amazon Web Se

CNews опубликовал результаты первого в России тестирования Wi-Fi 6 от Huawei, Cisco, Aruba и Ruijie актических тестов инженеры Центра сетевых решений ИТ-компании сравнили точки доступа в различных сценариях использования и выявили сильные и слабые стороны Wi-Fi 6 от четырех вендоров: Huawei, Cisco, Aruba и Ruijie. Летом 2020 года эксперты по беспроводным технологиям «Инфосистемы Джет» создали «Лабораторию Wi-Fi 6», чтобы проверить на практике заявленные преимущества нового стандарта сетей

Aruba признана лидером в отчете «Магический квадрант» Gartner передив других участников исследования по «полноте видения» (Vision). Более того, уже во второй раз Aruba была удостоена наивысших баллов во всех шести категориях, оцениваемых в сопутствующем и

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 <Все модели Aruba Instant On 1930 представляют собой гигабитные коммутаторы фиксированной конфигурации с

Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak ned Wide Area Network). Сумма сделки составила 925 млн. долларов. Silver Peak станет частью бизнеса Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. Новое приобретение позволит усилить платформу

Aruba приняла участие в модернизации сети Wi-Fi компании Itella все складские комплексы Itella. Новая беспроводная сеть построена на базе 270 точек доступа моделей Aruba IAP-305, которые обеспечивают комфортную работу пользователей и высокую скорости переда

Itella и Aruba завершили проект по модернизации беспроводной сети Wi-Fi все складские комплексы Itella. Новая беспроводная сеть построена на базе 270 точек доступа моделей Aruba IAP-305, которые обеспечивают комфортную работу пользователей и высокую скорости переда

Aruba представляет Wi-Fi 6 для малого бизнеса а и соответствующих специалистов для внедрения новых технологий. Но сегодня все меняется — компания Aruba представляет новую точку доступа Wi-Fi 6 (802.11ax), разработанную специально с учетом

Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), анонсирует в России Aruba ESP (Edge Services Platform), первую в отрасли облачную платформу на основе технологий

Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), анонсирует в России Aruba ESP (Edge Services Platform), первую в отрасли облачную платформу на основе технологий

Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), анонсирует в России Aruba ESP (Edge Services Platform), первую в отрасли облачную платформу на основе технологий

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On Aruba HPE – что это за бренд? Aruba – это подразделение компании Hewlett Packard Enterprise, которое специализируется на пр

Aruba представила облачную платформу Aruba ESP для Intelligent Edge Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), представила Aruba ESP (Edge Services Platform), первую в отрасли облачную платформу на основе технологий

Aruba представила новый пакет решений для рабочих мест т и новое видение трех сценариев возвращения к работе — возвращение в офис, работа из дома и новый подход к организации офисного пространства. В основе каждого сценария лежат облачные сетевые решения Aruba с технологиями искусственного интеллекта. Каждый сценарий предусматривает конкретные шаги, которые организации могут сделать уже сегодня для ускорения процессов восстановления бизнеса, а

Линейка Aruba Instant On пополнилась новыми коммутаторами для малого бизнеса Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о расширении линейки продуктов Aruba Instant On за счет включения в него коммутаторов новой серии, которые позволяют малым п

Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass сотовой связи смогут автоматически переключаться на Wi-Fi-сети предприятий, использующих технологию Aruba. Новый сервис Aruba Air Pass обеспечивает незаметный переход между сотовой сетью

Aruba расширяет цифровые решения для розничного бизнеса инновациями SD-Branch безопасное развертывание крупных распределенных сетей, а также управление ими. Решение SD-Branch от Aruba —важнейший компонент стратегии Edge-to-Cloud, который объединяет шлюзы Aruba Bra

Aruba модернизировала сетевую инфраструктуру клиники академика Ройтберга) сеть и запустить ее в эксплуатацию. Новая беспроводная сеть построена на базе точек доступа моделей Aruba AP-303 и AP-345, коммутаторов ядра сети 3810, коммутаторов доступа 2930М, а также контр

Aruba представила универсальную линейку коммутаторов для корпоративных сетей, филиалов и ЦОДов потребностям современной корпоративной сети и центров обработки данных (ЦОД). Линейка коммутаторов Aruba CX теперь включает коммутаторы фиксированной конфигурации Aruba CX 6300, базовые

Sephora развернула Wi-Fi на базе оборудования Aruba в десяти российских магазинах ции стабильного высокоскоростного доступа в интернет с любого устройства были выбраны точки доступа Aruba AP305 — оптимальный выбор для беспроводной среды с невысокой плотностью подключений. Дл

Aruba представила линейку точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса Aruba представила Aruba Instant On, новую линейку беспроводных решений для текущих и будущих потребностей малог

Aruba представляет решение Aruba Instant On для малого бизнеса Aruba (HPE) представила новую линейку безопасных беспроводных решений Aruba Instant On для потребностей малого бизнеса. В линейку Instant On первоначально войдут т

Как обеспечили доступом к Wi-Fi один из крупнейших вузов России р, всемирно известный Кембриджский университет в Великобритании недавно построил Wi-Fi-сеть на базе Aruba HPE. Сеть Wi-Fi – один из тех инструментов, посредством которого все группы пользовател

Aruba Mobile First Networks: что нам нужно знать об этом? Что такое Aruba Mobile First? СМБ-сегмент экономит более $67 млрд в год, используя мобильные приложения

МПБК «Очаково» выбрал Aruba для развертывания промышленной Wi-Fi сети жения автопогрузчиков. В качестве точек доступа использовались хорошо зарекомендовавшие себя модели Aruba AP-215, а также Aruba AP-214 с выносными антеннами AP-ANT-38 для них. Для управл

Aruba, «Сименс» и HPE объявили партнерство в сфере интегрированных сетей лучат все преимущества совместимых решений, от уровня производства до корпроративных сред, на основе знаний и опыта концерна «Сименс», ведущего поставщика продуктов для промышленных сетей, и компании Aruba, лидера в области проводных и беспроводных технологий передачи данных. Цифровизация, индустрия 4.0 и промышленный интернет вещений (IoT) ставят новые задачи для передачи данных между сетя

Говорит и показывает: что умеет indoor-навигация Современное решение indoor-навигации Aruba Meridian от Hewlett Packard Enterprise позволяет сделать все это и многое другое. Приме

«Зарядье» выбрало решение Aruba от HPE для бесперебойной работы Wi-Fi сети ие условия, а также повышенные требования к безопасности и качеству покрытия Wi-Fi накладывали ряд ограничений. Решение, предложенное компанией «Ланит-Интеграция» на базе точек доступа и контроллеров Aruba, соответствует всем заявленным требованиям и, кроме того, полностью совместимо с оборудованием других вендоров. Посетители и работники парка уже оценили качество сигнала Wi-Fi от Aruba

«ЛАНИТ-Интеграция» обеспечила в парке «Зарядье» Wi-Fi на решениях Aruba «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) развернула в парке «Зарядье» беспроводную интернет-сеть с использованием оборудования Aruba от Hewlett Packard Enterprise. Работы по построению беспроводной сети, начиная с разработки оптимального технологического решения и до запуска, велись несколько лет. Расположение парка в

Aruba представила интегрированное в в Wi-Fi решение для отслеживания материальных активов сть работы компаний и поможет сократить капитальные и операционные расходы, связанные с поиском местоположения таких активов. Это решение полностью интегрируется в беспроводную сетевую инфраструктуру Aruba, обеспечивая простое и быстрое развертывание при сниженных расходах.Организации по всему миру ежегодно теряют миллионы долларов при поисках, а также от потери или кражи дорогостоящего инв

Новому игроку на российском рынке сетевых решений предрекают большое будущее у соотношению функциональности и стоимости, а также легкости управления всеми функциями сетей Wi-Fi Aruba все больше набирает популярность и среди отечественных предприятий.Системный интегратор

«Пилот» будет продвигать в России Wi-Fi-решения Aruba Networks Группа компаний «Пилот» подписала партнерское соглашение с компанией Aruba Networks, производителем решений для построения корпоративных беспроводных сетей. Таким

HP купила производителя Wi-Fi-роутеров за $2,7 млрд ии обязывающего соглашения о покупке базирующегося в Калифорнии производителя сетевого оборудования Aruba Networks за $2,7 млрд. Это крупнейшая сделка HP после приобретения разработчика програм

Aruba стала официальным регистратором домена .cloud Итальянская компания Aruba S.p.A., игрок на европейском рынке веб-хостинга, почтовой сертификации и доменных имен, поставщик облачных сервисов в Европе, объявила о получении домена верхнего уровня .cloud и выходе н