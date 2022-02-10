Aruba и «Первый бит» создали сетевую инфраструктуру для нового офиса Joom

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, совместно с компанией «Первый бит» завершила проект по построению сетевой инфраструктуры для нового офиса Joom в Москве. Новая сеть компании реализована на базе облачной платформы Aruba ESP и поддерживает новейший стандарт передачи данных 802.11ах (Wi-Fi 6). Это позволит маркетплейсу успешно работать и справляться с постоянно растущей сетевой нагрузкой в течение ближайших 10-15 лет. Более того, Aruba обеспечит Joom сервисной гарантией по поддержке установленного оборудования и стабильного качества беспроводной связи.

Это первый на российском рынке проект по созданию сетевой инфраструктуры, полностью построенной на основе автоматизированной универсальной платформы Aruba ESP — масштабируемой облачной платформы для проводных, беспроводных и SD-WAN-сред на базе искусственного интеллекта. Новая платформа поможет ИТ-менеджерам Joom значительно повысить эффективность управления сетевыми ресурсами офиса, увеличить их пропускную способность, а также защитит от киберугроз при помощи модели «нулевого доверия», выявляющей потенциальные проблемы сети до их возникновения.

«Компания Joom имеет шесть офисов по всему миру, и в Москве находится офис площадью 7 тыс. м2, где в основном сидят наши разработчики. Мы уделяем первостепенное внимание тому, как будет работать Wi-Fi в нашей компании, — отметил Владимир Куклин, DevOps Lead в команде инфраструктуры в компании Joom. — Мы в Joom очень сильно интегрированы в профессиональное ИТ-сообщество, поэтому всегда спрашиваем мнение других компаний и собираем отзывы. Практически все крупные и не только ИТ-игроки назвали «Первый бит» в качестве лучшего провайдера услуг, и они не ошиблись. Построенная сеть покрывает весь наш офис, интегрирована с несколькими облаками, нашими корпоративными системами и обладает всеми необходимыми компонентами для выполнения задач в плане роста нашей сетевой инфраструктуры».

Офисное пространство Joom площадью 7 тыс. м2 насчитывает 400 рабочих мест и 60 переговорных комнат, а также располагает множеством других функциональных помещений. Рабочие места сотрудников не предусматривают проводное подключение к сети и требуют стабильного соединения Wi-Fi из любой точки офиса. Каждый из сотрудников использует более одного устройства для подключения, чем обусловлены высокие требования к производительности, надёжности и отказоустойчивости беспроводной сети.

Помимо абсолютной мобильности и безопасности, задачи проекта по сетевому оснащению включали организацию маршрутизации, коммутации, управления сетью и контроля доступа к сетевым ресурсам. Проект был реализован за три месяца.

Ядром сети для офисного пространства Joom стали коммутаторы Aruba 3810, отличающиеся малым временем задержки и высокой отказоустойчивостью. Коммутаторы доступа Aruba 2930M обеспечивают мгновенное переключение с одного на другой в случае отказа и гарантируют непрерывность работы для пользователя сети.

Для построения высокопроизводительной бесшовной сети Wi-Fi было использовано решение Aruba Instant с размещением на площадях офиса 77 точек доступа Aruba AP-535, поддерживающих стандарт Wi-Fi 6. Монтаж оборудования осложнялся спецификой помещений и разницей в высоте потолков, что потребовало установки многих точек на специально изготовленных под заказ кронштейнах для возможности гибкой регулировки по высоте.

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За управление точками доступа и координацию действий в кластере отвечает виртуальный контроллер, функции которого выполняет одна из этих точек («главная»/conductor). Если из строя выйдет точка-контроллер, то ее функцию автоматически возьмет на себя соседняя точка из кластера. В том случае, если сбой произойдет в обычной точке доступа, виртуальный контроллер увеличит мощности соседних, чтобы оптимизировать покрытие.

Управление и мониторинг осуществляется с помощью облачного сервиса Aruba Central. Системному администратору в любое время доступны данные о состоянии и топологии сети, а также интерактивные карты покрытия, информирующие о параметрах сервиса и расположении пользователей сети.

Встроенный модуль AI Insight на основе искусственного интеллекта анализирует информацию о сети и её производительности, выявляет проблемы и предлагает рекомендации по их устранению. На протяжении многих лет Aruba собирает и анализирует статистику по неполадкам, возникающим в сетях заказчиков, и на основе этих данных AI Insight выдает подсказки по отладке и настройке сети.

Для управления доступом в корпоративную сеть Joom используется решение Aruba Clearpass. Это позволяет назначать роль каждому из подключающихся пользователей. При назначении роли учитываются параметры аутентификации, параметры устройства пользователя, полученные из облачной системы Clearpass Device Insight, а также данные MDM JAMF. Роль определяет доступ к набору разрешенных пользователю ресурсов сети и применяется непосредственно на точке доступа или коммутаторе, в зависимости от типа подключения клиента.

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«Мы рады, что компания Joom оценила решения, предложенные Aruba, и стала первой компанией, внедрившей в России проект на базе платформы ESP. Сегодня, когда мы становимся свидетелями экспоненциального роста данных IoT, необходимости воспроизводить аудио и видео без задержек, наши ожидания от сети Wi-Fi тоже растут. Wi-Fi6 — новейшая технология с повышенной эффективностью, высокой пропускной способностью и максимальным уровнем безопасности, это правильная инвестиция в будущее», — отметила Анастасия Костинова, консультант по сетевым решениям Aruba в России.