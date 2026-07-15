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EMM Enterprise Mobility Management MDM Mobile Device Management Управление корпоративными устройствами и приложениями BYOD Bring Your Own Device Защищенная мобильность Корпоративная мобильность

EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность

 

 

"Мобильная безопасность: как управлять корпоративными устройствами, доступом и рисками" Дмитрий Костров, Начальник отдела по защите информации СИБ МИР CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва

СОБЫТИЯ

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15.07.2026 «М.Видео»: россияне активнее всего покупали средства индивидуальной мобильности в середине июня 2026 года

«М.Видео» проанализировала продажи средств индивидуальной мобильности и выяснила, что наибольшая покупательская активность в июне 2026 г. пришлась на середину месяца. По сравнению с началом июня 2026 г. на 24-й неделе года продажи категории выросли на
21.05.2026 KVADRA и «Россети» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере корпоративной мобильности

ое участие в оценке гаджетов, что позволит оперативно давать обратную связь производителю. «Для нас корпоративная мобильность — это прикладной сценарий, в котором на первый план выходят надежно
20.04.2026 Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

й, а среди менее распространенных — в большинстве случаев. Это означает, что даже базовая защита уже помещает приложение в малочисленную категорию наиболее защищенных. По экспертным оценкам практиков мобильной безопасности, действительно серьезную защиту от анализа сегодня используют лишь единичные приложения. В такой ситуации даже базовые меры позволяют резко выделиться на фоне рынка. Как

16.04.2026 Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Acer Nitro V 16S AI заслуживает внимания как разумный компромисс между ценой, производительностью и мобильностью. Стоимость ноутбука на российском рынке — от 130 000 рублей в зависимости от кон
24.10.2025 Yandex B2B Tech и Avanpost запускают новое решение для безопасного доступа в эпоху BYOD и гибридной работы

с тремя системными вызовами: разрозненный парк устройств: десятки тысяч точек подключения, включая BYOD, без единой системы учета; отсутствие прозрачности: администраторы не видят, обновлен ли
Мобильность в бизнесе 2025

росто удобным дополнением, а критически важным инструментом конкурентоспособности. По данным отчёта Enterprise Mobility Management, отрасль корпоративной мобильности вырастет с 24,12 млрд долла
Мобильность в бизнесе 2024
Михаил Геллерман, «РуПост»

орпоративной мобильности, представителем которых является WorksPad? Михаил Геллерман: Корпоративная мобильность — это норма, и по-другому воспринимать ее не стоит. Удаленная работа с документам
Мобильность в бизнесе 2023

00 135,4% Источник: CNews Analytics, 2023 Перейти к полному рейтингу Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS Рынок корпоративной мобильности в 2022 г. рос, но не т
Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

aaS (Software as a Service) — на удаленных серверах. Разберем, какой из них может быть наиболее подходящим для бизнеса и остановимся на ключевых критериях: контроль и безопасность, стоимость решения, мобильность, кастомизация и возможности масштабирования, а также оценим риски. 30.11.2023 Получить чек-лист сравнения моделей On-Premise и SaaS, который поможет определиться с выбором коммуника
Мобильность в бизнесе 2022

ане и ситуация с кадрами, которая в очередной раз стала непонятной. Подготовлено Партнер 30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы Судя по данным рей
Мобильность в бизнесе 2021

омпании BSL. Читать полностью Олег Чебулаев Mad Brains Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис Рынок ИТ-решений для обеспечения корпоратив
08.09.2025 Корпоративная мобильность для бизнеса: Inventive DLM и «Группа Астра» представляют комплексное решение

еперь готова предложить своим клиентам корпоративное решение класса Enterprise Mobility Management (EMM) — WorksPad от компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). WorksPad предназначен для орг
07.07.2025 «Ростелеком» и «Россети Урал» будут совместно развивать отечественные мобильные решения в энергетике
24.06.2025 В приложении Blink появились мобильные игры: более 5 млн запусков игр сделали пользователи за первый день
20.06.2025 «Информзащита»: хакеры участили атаки на мобильные приложения
02.06.2025 Россияне стали чаще оплачивать отечественные мобильные игры
02.06.2025 «РТК-ЦОД» запускает мобильные центры обработки данных под ключ
28.04.2025 «Открытая мобильная платформа» и R-Vision объединились для усиления мобильной безопасности

фиксируются в R-Vision SIEM. Они поступают в систему наряду с логами от сетевых экранов, прокси, рабочих станций, Active Directory и антивирусов. Например, при попытке входа в корпоративную систему с мобильного устройства с измененной политикой безопасности система инициирует корреляционное правило. В этот момент аналитик получает уведомление об угрозе. Благодаря поддержке формата нормализо
17.04.2025 Юридическая фирма Level Legal Services сопроводила сделку по инвестированию группы Arenadata в разработчика MDM-решений

Команда Level Legal Services завершила комплексное юридическое сопровождение сделки между ПАО «Группа Аренадата» и ООО «Решения Гармония», по взносу в уставный капитал 20% доли разработчика MDM-решений. Сделка направлена на развитие цифрового продукта в сфере управления данными. Об этом CNews сообщили представители Level Legal Services. В рамках сделки Arenadata внесла вклад в раз
10.04.2025 С помощью сервисов «РЖД − Цифровые пассажирские решения» теперь можно улететь на Мадагаскар и Новую Гвинею

Количество авиаперевозчиков мультимодальной платформы «Инновационная мобильность» компании «РЖД − Цифровые пассажирские решения» выросло почти в два раза и достигло 300 авиакомпаний. Мультимодальная платформа «Инновационная мобильность», оператором которо
31.03.2025 «РОСА Центр управления» теперь поддерживает корпоративные мобильные устройства на «РОСА Мобайл»
27.03.2025 Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E — надежные помощники для длительных поездок
03.03.2025 МТС представила «Защитник+» – первую подписку для мобильной безопасности

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске первой подписки для мобильной безопасности «Защитник+», которая включает в себя сервисы «Защитник», «Безопасный звонок» и новую услугу «Страхование от мошенников» до 1,5 млн руб. Подписка защищает абонента на кажд
26.02.2025 Аналитика «Телфин»: бизнес выбирает омниканальное общение и мобильность

и текстовых коммуникаций через мессенджеры. В сравнении с 2023 г. продажи этого комплекса решений связи выросли в три раза. Еще один тренд в потреблении коммуникационных сервисов — запрос бизнеса на «мобильность»: компании хотят обеспечить всех сотрудников, в том числе разъездных и удаленных специалистов, надежным решением связи, позволяющим контролировать качество работы. Так, рост продаж

22.01.2025 В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда
16.01.2025 «ТрансТелеКом» обеспечил корпоративную мобильность для проводников АО «ФПК»

рировала в инфраструктуру АО «Федеральная пассажирская компания» платформу управления корпоративной мобильностью на базе «Аврора Центр» для устройств регистрации и обслуживания пассажиров поезд
05.12.2024 Мобильные телефоны Acer — сфокусируйся на важном
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и «Мой Самокат» повысят безопасность средств индивидуальной мобильности с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

Подключение средств индивидуальной мобильности к сервису мониторинга на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет сделать их безопаснее для всех. Соглашение о совместном развитии применения такой платформы заключили генера
24.10.2024 «Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности

Университет «Сколтех» и Московский физико-технический институт (МФТИ) запустили программу академической мобильности. В текущем 2024 – 2025 учебном году студенты обоих вузов смогут пройти инновационные курсы «Сколтеха» и предпринимательские курсы кафедры технологического предпринимательства «МФТИ+
12.09.2024 Компания «Европлан» внедрила ПО корпоративной мобильности WorksPad

и корпоративной информации. WorksPad – корпоративное решение класса Enterprise Mobility Management (EMM) для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах на баз
16.08.2024 Yota: россияне стали тратить на мобильные игры на 85% больше времени
08.07.2024 Вышла новая версия EMM/UEM «Аврора Центр» 5.0: система единого управления корпоративными устройствами на различных ОС («Аврора», Android и Linux)

ается при активном участии наших заказчиков, с которыми мы находимся в постоянном диалоге. Большинство изменений — это ответ на запросы компаний и организаций, которые планируют миграцию с зарубежных EMM-систем и хотят построить у себя независимую и доверенную мобильную среду», – сказал Анатолий Петров, директор продукта.
27.05.2024 Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России

вных заказчиков позволят нашим партнерам еще сильнее расширить предложения для привлечения новых клиентов». «VideoMost — это зрелый многофункциональный продукт, способный обеспечить как корпоративную мобильность и виртуальное рабочее пространство для работы и обучения сотрудников, так и решить все задачи по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета, — отметил Дмитрий Шуль
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку?

Компания «Форсайт», разработчик программных продуктов для бизнес-аналитики, управления эффективностью предприятия и корпоративной мобильности, провела очередную конференцию, объединившую партнеров и заказчиков. Девиз мероприятия Foresight Day 2024 — «Определяем будущее вместе» — акцентировал важность совмест
07.05.2024 «Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион

ного суда от 26 апреля 2024 г., «Корпорация НПО «РИФ» из Воронежа должна выплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Указанная сумма станет возвратом аванса по договору поставки, ко
15.04.2024 Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности

ктивностью предприятия Шаг вперед: Инновации и модернизация в аналитических решениях «Форсайт» 2024 Корпоративная мобильность: безопасность, надежность, быстродействие На Foresight Day 2024 буд
10.04.2024 ГК «Солар»: мобильные приложения российских компаний защищены в 2 раза лучше веб-порталов
02.04.2024 Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности

ктивностью предприятия Шаг вперед: Инновации и модернизация в аналитических решениях «Форсайт» 2024 Корпоративная мобильность: безопасность, надежность, быстродействие На Foresight Day 2024 буд
14.03.2024 Аналитика «Телфин»: бизнес переходит в мессенджеры и подключает мобильные номера

Публикаций - 5871, упоминаний - 7768

EMM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25781 594
Apple Inc 13166 441
Google LLC 12703 418
Intel Corporation 12816 353
Samsung Electronics 11070 299
IBM - International Business Machines Corp 9701 242
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15782 225
HP Inc. 5885 215
SAP SE 5604 214
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 196
Dell EMC 5182 192
Nvidia Corp 4007 175
9603 173
Oracle Corporation 7079 173
Broadcom - VMware 2611 167
Ростелеком 10957 166
Yandex - Яндекс 9237 160
Meta Platforms - Facebook 4622 160
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 151
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5662 147
Cisco Systems 5371 145
Sony 6741 145
МегаФон 10762 141
Huawei 4677 129
Softline - Софтлайн 3747 128
Acer Group - Acer Inc 2782 125
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 125
Citrix Systems 869 111
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 515 107
Lenovo Group 2449 101
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 99
АйТи 1519 98
Крок - Croc 1964 93
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4975 91
Amazon Inc - Amazon.com 3281 90
Lenovo Motorola 3566 89
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3086 88
VK - Mail.ru Group 3604 86
Siemens AG - Siemens Group 2673 85
Toshiba Corporation 2980 85
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 199
РЖД - Российские железные дороги 2097 110
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 92
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 89
Альфа-Банк 1980 85
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2953 73
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 72
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 67
Почта России ПАО 2372 66
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1526 60
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 49
Visa International 1994 48
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 46
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 547 43
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 42
Русагро Группа Компаний 381 41
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 41
ПСБ - Промсвязьбанк 964 40
ГПБ - Газпромбанк 1274 39
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 38
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 38
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 37
Связной ГК 1401 34
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1762 33
Газпром нефть 726 32
Россети Ленэнерго 1699 31
МКБ - Московский кредитный банк 657 31
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1914 31
НСПК - Национальная система платежных карт 950 30
BMW Group 482 30
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 629 30
ВТБ - ВТБ24 671 30
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 29
Северсталь ПАО - Severstal 632 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 27
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 26
Ингосстрах СПАО 479 26
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 26
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 252
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 168
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 136
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 21
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2132 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 19
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 133
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 42
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 36
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 407 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 13
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 13
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 8
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 425 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
WiMAX Forum 69 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
ГосИнформСистемы 160 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
OWASP - Open Web Application Security Project 147 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 3
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26830 1601
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 1530
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14775 1404
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24450 1302
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13066 1237
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28304 1157
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18150 1014
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12964 977
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35067 941
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15442 928
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 918
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29715 881
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33527 873
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13499 838
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25843 737
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26336 731
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26293 723
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12864 649
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22598 638
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10211 637
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10751 598
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13973 556
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13726 539
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13259 528
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12262 519
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8522 511
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12921 505
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9316 489
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 468
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10603 449
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10019 434
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9515 434
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7880 433
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11822 432
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 423
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7947 413
Google Android 15256 1077
Apple iOS 8588 723
Microsoft Windows 16900 563
Apple iPhone - серия смартфонов 7628 365
Apple iPad 4014 330
Linux OS 11547 249
Google Play - Google Store - Google Android Market 3556 249
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5254 235
Apple - App Store 3114 201
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 171
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 154
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6287 149
Microsoft Office 4177 146
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1037 145
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5739 122
Microsoft Windows 2000 8678 112
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 111
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 110
Microsoft Office 365 1043 108
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 102
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 101
Apple iPhone 6 4861 100
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 99
Microsoft Windows 10 1942 93
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 93
Intel Core - Семейство процессоров 1251 92
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 92
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 91
Nokia Symbian OS 1411 88
Microsoft Azure 1527 88
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2520 88
Oracle Java - язык программирования 3471 85
Apple macOS 2425 84
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 75
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 74
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 73
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 72
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 71
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 70
Microsoft Outlook 1506 68
Ксенин Алекс 311 70
Орлик Сергей 83 57
Врацкий Андрей 175 51
Путин Владимир 3459 41
Макаров Станислав 118 39
Катамадзе Анна 133 31
Шадаев Максут 1211 31
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 30
Эйгес Павел 108 28
Шевченко Владимир 153 28
Григорьева Евгения 60 28
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Казарин Станислав 175 18
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Паршин Максим 323 17
Чудинов Дмитрий 105 16
Арлазаров Владимир 291 16
Рудычева Наталья 95 16
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Россия - РФ - Российская федерация 166400 3224
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 880
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 761
Европа 24973 508
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 423
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 321
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8584 132
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Казахстан - Республика 6056 115
Индия - Bharat 5873 114
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Канада 5082 79
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Америка Северная - Североамериканский регион 3415 77
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Италия - Итальянская Республика 4509 69
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Америка - Американский регион 2206 58
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 57
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 56
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 605 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 742 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 303 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 274 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 461 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 5
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 494 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 4
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 4
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 4
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 4
ИИИ - Институт исследований интернета 66 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2195 197
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 97
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 66
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1283 64
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2665 38
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