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EMM Enterprise Mobility Management MDM Mobile Device Management Управление корпоративными устройствами и приложениями BYOD Bring Your Own Device Защищенная мобильность Корпоративная мобильность
- UEM - Unified Endpoint Management
Централизованное управление конечными устройствами
- COBO - Corporate Owned Business Only
Корпоративная собственность, предназначенная только для работы
- COPE - Corporate Owned, Personally Enabled
Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно
- MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms
Платформы для корпоративных мобильных приложений
- Mobile security - Mobile device security
- Мобильные системы - Мобильные технологии
"Мобильная безопасность: как управлять корпоративными устройствами, доступом и рисками" Дмитрий Костров, Начальник отдела по защите информации СИБ МИР CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.07.2026
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«М.Видео»: россияне активнее всего покупали средства индивидуальной мобильности в середине июня 2026 года
«М.Видео» проанализировала продажи средств индивидуальной мобильности и выяснила, что наибольшая покупательская активность в июне 2026 г. пришлась на середину месяца. По сравнению с началом июня 2026 г. на 24-й неделе года продажи категории выросли на
|21.05.2026
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KVADRA и «Россети» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере корпоративной мобильности
ое участие в оценке гаджетов, что позволит оперативно давать обратную связь производителю. «Для нас корпоративная мобильность — это прикладной сценарий, в котором на первый план выходят надежно
|20.04.2026
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Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект
й, а среди менее распространенных — в большинстве случаев. Это означает, что даже базовая защита уже помещает приложение в малочисленную категорию наиболее защищенных. По экспертным оценкам практиков мобильной безопасности, действительно серьезную защиту от анализа сегодня используют лишь единичные приложения. В такой ситуации даже базовые меры позволяют резко выделиться на фоне рынка. Как
|16.04.2026
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Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности
Acer Nitro V 16S AI заслуживает внимания как разумный компромисс между ценой, производительностью и мобильностью. Стоимость ноутбука на российском рынке — от 130 000 рублей в зависимости от кон
|24.10.2025
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Yandex B2B Tech и Avanpost запускают новое решение для безопасного доступа в эпоху BYOD и гибридной работы
с тремя системными вызовами: разрозненный парк устройств: десятки тысяч точек подключения, включая BYOD, без единой системы учета; отсутствие прозрачности: администраторы не видят, обновлен ли
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Мобильность в бизнесе 2025
росто удобным дополнением, а критически важным инструментом конкурентоспособности. По данным отчёта Enterprise Mobility Management, отрасль корпоративной мобильности вырастет с 24,12 млрд долла
|Мобильность в бизнесе 2024
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Михаил Геллерман, «РуПост»
орпоративной мобильности, представителем которых является WorksPad? Михаил Геллерман: Корпоративная мобильность — это норма, и по-другому воспринимать ее не стоит. Удаленная работа с документам
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Мобильность в бизнесе 2023
00 135,4% Источник: CNews Analytics, 2023 Перейти к полному рейтингу Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS Рынок корпоративной мобильности в 2022 г. рос, но не т
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Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS
aaS (Software as a Service) — на удаленных серверах. Разберем, какой из них может быть наиболее подходящим для бизнеса и остановимся на ключевых критериях: контроль и безопасность, стоимость решения, мобильность, кастомизация и возможности масштабирования, а также оценим риски. 30.11.2023 Получить чек-лист сравнения моделей On-Premise и SaaS, который поможет определиться с выбором коммуника
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Мобильность в бизнесе 2022
ане и ситуация с кадрами, которая в очередной раз стала непонятной. Подготовлено Партнер 30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы Судя по данным рей
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Мобильность в бизнесе 2021
омпании BSL. Читать полностью Олег Чебулаев Mad Brains Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис Рынок ИТ-решений для обеспечения корпоратив
|08.09.2025
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Корпоративная мобильность для бизнеса: Inventive DLM и «Группа Астра» представляют комплексное решение
еперь готова предложить своим клиентам корпоративное решение класса Enterprise Mobility Management (EMM) — WorksPad от компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). WorksPad предназначен для орг
|07.07.2025
|«Ростелеком» и «Россети Урал» будут совместно развивать отечественные мобильные решения в энергетике
|24.06.2025
|В приложении Blink появились мобильные игры: более 5 млн запусков игр сделали пользователи за первый день
|20.06.2025
|«Информзащита»: хакеры участили атаки на мобильные приложения
|02.06.2025
|Россияне стали чаще оплачивать отечественные мобильные игры
|02.06.2025
|«РТК-ЦОД» запускает мобильные центры обработки данных под ключ
|28.04.2025
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«Открытая мобильная платформа» и R-Vision объединились для усиления мобильной безопасности
фиксируются в R-Vision SIEM. Они поступают в систему наряду с логами от сетевых экранов, прокси, рабочих станций, Active Directory и антивирусов. Например, при попытке входа в корпоративную систему с мобильного устройства с измененной политикой безопасности система инициирует корреляционное правило. В этот момент аналитик получает уведомление об угрозе. Благодаря поддержке формата нормализо
|17.04.2025
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Юридическая фирма Level Legal Services сопроводила сделку по инвестированию группы Arenadata в разработчика MDM-решений
Команда Level Legal Services завершила комплексное юридическое сопровождение сделки между ПАО «Группа Аренадата» и ООО «Решения Гармония», по взносу в уставный капитал 20% доли разработчика MDM-решений. Сделка направлена на развитие цифрового продукта в сфере управления данными. Об этом CNews сообщили представители Level Legal Services. В рамках сделки Arenadata внесла вклад в раз
|10.04.2025
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С помощью сервисов «РЖД − Цифровые пассажирские решения» теперь можно улететь на Мадагаскар и Новую Гвинею
Количество авиаперевозчиков мультимодальной платформы «Инновационная мобильность» компании «РЖД − Цифровые пассажирские решения» выросло почти в два раза и достигло 300 авиакомпаний. Мультимодальная платформа «Инновационная мобильность», оператором которо
|31.03.2025
|«РОСА Центр управления» теперь поддерживает корпоративные мобильные устройства на «РОСА Мобайл»
|27.03.2025
|Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E — надежные помощники для длительных поездок
|03.03.2025
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МТС представила «Защитник+» – первую подписку для мобильной безопасности
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске первой подписки для мобильной безопасности «Защитник+», которая включает в себя сервисы «Защитник», «Безопасный звонок» и новую услугу «Страхование от мошенников» до 1,5 млн руб. Подписка защищает абонента на кажд
|26.02.2025
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Аналитика «Телфин»: бизнес выбирает омниканальное общение и мобильность
и текстовых коммуникаций через мессенджеры. В сравнении с 2023 г. продажи этого комплекса решений связи выросли в три раза. Еще один тренд в потреблении коммуникационных сервисов — запрос бизнеса на «мобильность»: компании хотят обеспечить всех сотрудников, в том числе разъездных и удаленных специалистов, надежным решением связи, позволяющим контролировать качество работы. Так, рост продаж
|22.01.2025
|В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда
|16.01.2025
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«ТрансТелеКом» обеспечил корпоративную мобильность для проводников АО «ФПК»
рировала в инфраструктуру АО «Федеральная пассажирская компания» платформу управления корпоративной мобильностью на базе «Аврора Центр» для устройств регистрации и обслуживания пассажиров поезд
|05.12.2024
|Мобильные телефоны Acer — сфокусируйся на важном
|22.11.2024
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АО «ГЛОНАСС» и «Мой Самокат» повысят безопасность средств индивидуальной мобильности с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»
Подключение средств индивидуальной мобильности к сервису мониторинга на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет сделать их безопаснее для всех. Соглашение о совместном развитии применения такой платформы заключили генера
|24.10.2024
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«Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности
Университет «Сколтех» и Московский физико-технический институт (МФТИ) запустили программу академической мобильности. В текущем 2024 – 2025 учебном году студенты обоих вузов смогут пройти инновационные курсы «Сколтеха» и предпринимательские курсы кафедры технологического предпринимательства «МФТИ+
|12.09.2024
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Компания «Европлан» внедрила ПО корпоративной мобильности WorksPad
и корпоративной информации. WorksPad – корпоративное решение класса Enterprise Mobility Management (EMM) для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах на баз
|16.08.2024
|Yota: россияне стали тратить на мобильные игры на 85% больше времени
|08.07.2024
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Вышла новая версия EMM/UEM «Аврора Центр» 5.0: система единого управления корпоративными устройствами на различных ОС («Аврора», Android и Linux)
ается при активном участии наших заказчиков, с которыми мы находимся в постоянном диалоге. Большинство изменений — это ответ на запросы компаний и организаций, которые планируют миграцию с зарубежных EMM-систем и хотят построить у себя независимую и доверенную мобильную среду», – сказал Анатолий Петров, директор продукта.
|27.05.2024
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Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России
вных заказчиков позволят нашим партнерам еще сильнее расширить предложения для привлечения новых клиентов». «VideoMost — это зрелый многофункциональный продукт, способный обеспечить как корпоративную мобильность и виртуальное рабочее пространство для работы и обучения сотрудников, так и решить все задачи по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета, — отметил Дмитрий Шуль
|17.05.2024
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Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку?
Компания «Форсайт», разработчик программных продуктов для бизнес-аналитики, управления эффективностью предприятия и корпоративной мобильности, провела очередную конференцию, объединившую партнеров и заказчиков. Девиз мероприятия Foresight Day 2024 — «Определяем будущее вместе» — акцентировал важность совмест
|07.05.2024
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«Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион
ного суда от 26 апреля 2024 г., «Корпорация НПО «РИФ» из Воронежа должна выплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Указанная сумма станет возвратом аванса по договору поставки, ко
|15.04.2024
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Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности
ктивностью предприятия Шаг вперед: Инновации и модернизация в аналитических решениях «Форсайт» 2024 Корпоративная мобильность: безопасность, надежность, быстродействие На Foresight Day 2024 буд
|10.04.2024
|ГК «Солар»: мобильные приложения российских компаний защищены в 2 раза лучше веб-порталов
|02.04.2024
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Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности
ктивностью предприятия Шаг вперед: Инновации и модернизация в аналитических решениях «Форсайт» 2024 Корпоративная мобильность: безопасность, надежность, быстродействие На Foresight Day 2024 буд
|14.03.2024
|Аналитика «Телфин»: бизнес переходит в мессенджеры и подключает мобильные номера
EMM и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 70
|Орлик Сергей 83 57
|Врацкий Андрей 175 51
|Путин Владимир 3459 41
|Макаров Станислав 118 39
|Катамадзе Анна 133 31
|Шадаев Максут 1211 31
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 30
|Эйгес Павел 108 28
|Шевченко Владимир 153 28
|Григорьева Евгения 60 28
|Суровец Дмитрий 115 26
|Натрусов Артем 314 25
|Лысенко Эдуард 317 23
|Алифанов Кирилл 85 22
|Лигачев Глеб 120 22
|Макарьин Сергей 33 22
|Беляев Владислав 104 21
|Меджитов Тимур 85 21
|Василенко Александр 99 21
|Ульянов Николай 176 21
|Лосев Сергей 46 21
|Коптелов Андрей 135 21
|Сергеев Сергей 179 20
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Астахов Константин 23 20
|Ковалев Виктор 40 19
|Чаркин Евгений 317 19
|Соловьев Владимир 108 19
|Албычев Александр 168 18
|Халяпин Сергей 97 18
|Казарин Станислав 175 18
|Левиков Антон 69 18
|Симаков Олег 113 17
|Солонин Виталий 90 17
|Паршин Максим 323 17
|Чудинов Дмитрий 105 16
|Арлазаров Владимир 291 16
|Рудычева Наталья 95 16
|Ильин Дмитрий 42 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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