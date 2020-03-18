Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, представила новый сервис роуминга, с помощью которой абоненты сотовой связи смогут автоматически переключаться на Wi-Fi-сети предприятий, использующих технологию Aruba. Новый сервис Aruba Air Pass обеспечивает незаметный переход между сотовой сетью и сетью Wi-Fi без ущерба для безопасности или качества обслуживания. В сочетании с технологией Aruba Air Slice, которая повышает эффективность использования радиоресурсов, этот сервис позволяет операторам сотовой связи включать предприятия в свою зону покрытия 5G и обеспечивать автоматическое подключение к Wi-Fi на гигабитных скоростях.

Строительные нормы и правила меняются, все чаще используются энергоэффективные материалы и низкоэмиссионные стекла, а это ослабляет сотовые сигналы в зданиях и значительно снижает эксплуатационные характеристики сети. Чтобы решить проблему с покрытием в здании, клиенты Aruba могут использовать существующую инфраструктуру корпоративной сети Wi-Fi в качестве альтернативы технологии Small Cell (малые соты) или распределенных антенных систем (DAS). Стандарты 5G поддерживают объединение сетей радиодоступа (RAN) 3GPP и Wi-Fi, поэтому международные операторы сотовой связи могут использовать Wi-Fi, чтобы обеспечить сервисы для абонентов 5G в здании и предложить новый класс сетевых корпоративных сервисов, таких как сегментация сети. Это недорогое и эффективное решение поможет ИТ-отделам ускорить внедрение 5G, чтобы значительно повысить производительность и улучшить опыт пользователей на территории предприятия.

Одной из главных технологий в основе Aruba Air Pass является Passpoint — стандарт, созданный альянсом Wi-Fi Alliance, который позволяет мобильным устройствам автоматически проходить аутентификацию в корпоративных сетях Wi-Fi с использованием учетных данных сотовой сети. Passpoint является общепринятым стандартом, поэтому его поддерживают почти все мобильные устройства. С помощью Aruba Air Pass международные операторы сотовой связи смогут расширить зону покрытия почти на 2 млрд квадратных метров, обслуживаемых инфраструктурой с поддержкой внедрения Aruba Air Pass по всему миру.

Одной из главных технологий в основе Aruba Air Pass является Passpoint — стандарт, созданный альянсом Wi-Fi Alliance, который позволяет мобильным устройствам автоматически проходить аутентификацию в корпоративных сетях Wi-Fi с использованием учетных данных сотовой сети. Passpoint является общепринятым стандартом, поэтому его поддерживают почти все мобильные устройства. С помощью Aruba Air Pass международные операторы сотовой связи смогут расширить зону покрытия почти на 2 млрд квадратных метров, обслуживаемых инфраструктурой с поддержкой внедрения Aruba Air Pass по всему миру.

С помощью Aruba Air Pass и Aruba Air Slice операторы сотовой связи могут расширять покрытие, поддерживать постоянный мониторинг и непрерывную связь с абонентами, а также предоставлять будущие сервисы 5G. Для этого они могут задействовать инфраструктуру корпоративных клиентов, которые используют решения Wi-Fi от Aruba по всему миру.

«Благодаря сочетанию Aruba Air Pass и Aruba Air Slice операторы сотовой связи смогут охватить предприятия сетями 5G и улучшить пользовательский опыт без лишних затрат, — сказал Джефф Липтон (Jeff Lipton), вице-президент по стратегии и корпоративному развитию в Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. — Если устройство привязано к корпоративной сети с помощью Aruba Air Pass, пользователи смогут подключаться к сети Wi-Fi, чтобы работать в приложениях, звонить и обмениваться сообщениями в зависимости от настроенных ролей и разрешений».