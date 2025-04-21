Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195999
ИКТ 15099
Организации 11630
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3568
Системы 26868
Персоны 85520
География 3087
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

СХД DAS Direct Attached Storage Системы хранения данных с прямым подключением

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.04.2025 Ученые Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН нашли оптимальное оптическое волокно для сверхчувствительных акустических датчиков

Сегодня для мониторинга состояния конструкций, промышленных деталей, трубопроводов и охраны периметра актуальны распределенные акустические датчики – DAS-системы. Используемое в них оптическое волокно способно улавливать звуки, вибрации и деформации вдоль всей своей длины и тем самым позволяет отслеживать малейшие изменения, нарушения или не
23.05.2016 Qsan представит новые серии систем хранения данных SAN и DAS

) Fibre Channel, сообщили CNews в Qsan. Серия XCubeDAS — это следующее поколение модулей расширения DAS (Direct-Attached Storage), поддерживающих технологию 12G SAS 3.0. XCubeDAS от Qsan может

20.11.2015 Alcatel-Lucent представила радиомодуль DAS RFM для распределенных антенных систем

Компания Alcatel-Lucent представила радиоинтерфейс для распределенных антенных систем (distributed antenna system, DAS), который поможет операторам мобильной связи при подключении абонентов в таких общественных местах, как торговые центры, гостиницы и офисные комплексы, повысить качество сигнала и до 90% со
24.12.2013 Storage Foundation от Symantec позволяет совмещать SSD-накопители с уже существующими системами DAS и SAN

ла бы пользователям возможность эффективно управлять своими хранилищами данных. Решение Symantec решает эту проблему, позволяя клиентам совмещать SSD-накопители с уже существующими системами хранения DAS и SAN, не ставя под угрозу надежность и доступность», — утверждают в компании. Среди ключевых нововведений решения Storage Foundation 6.1 в Symantec отметили технологию SmartIO, реализующую
15.02.2013 Истребители смогут искать танки по выстрелам

Компания Northrop Grumman провела демонстрацию инфракрасной обзорной системы AN/AAQ-37 DAS. В ее ходе ИК-сенсоры истребителя F-35 смогли успешно обнаружить выстрелы танковых орудий и осуществить захват бронемашин-целей. В условиях реального боя это позволит быстро навести и приме
03.07.2012 F-35 подтвердил свои ПРО-способности. ВИДЕО

Система распределенных инфракрасных датчиков DAS и радар истребителя F-35 продемонстрировали способность автоматически обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты. AN/AAQ-37 DAS – это оптико-электронная система с распределенно
08.11.2007 D-Link представил новые решения для широкополосного доступа

Компания D-Link объявила о выпуске новых многопортовых модульных IP DSLAM (DAS-4192 и DAS-4672) и об обновлении существующей линейки IP DSLAM с фиксированным количеством портов (DAS-3216 rev.B, DAS-3224rev.B, DAS-3248 rev.B). Новые многопор
12.09.2005 Как хранить данные: SAN, NAS или DAS

SAN против NAS и DAS Наиболее перспективными технологиями построения корпоративных хранилищ данных сегодня при

Публикаций - 87, упоминаний - 100

СХД и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5157 15
SAS Institute 1077 14
IBM - International Business Machines Corp 9662 10
Oracle Corporation 7037 8
Microsoft Corporation 25651 7
Intel Corporation 12747 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9416 7
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 6
Broadcom - VMware 2585 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15432 6
Seagate Technology 765 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 5
Dell Technologies - Dell Computer 2190 5
HP Inc. 5863 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 335 5
Hitachi - Хитачи 1498 5
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 144 4
Storus - Сторус 36 4
МегаФон 10523 4
Huawei 4474 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 4
Google LLC 12566 3
Axus Microsystems 9 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3288 3
Pure Storage 55 3
Western Digital Corporation - WDC 587 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 927 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
OpenText - Micro Focus - Novell 878 3
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 119 3
Infortrend Technology 11 2
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 2
QLogic 76 2
Microchip Technology - Adaptec 121 2
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 2
Seagate - SandForce 13 2
Samsung Electronics 10965 2
NetApp - Network Appliance 662 2
Ростелеком 10787 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2374 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Белый Ветер 365 1
Meta Group 54 1
Резонанс НПП 402 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
CBOE - Chicago Board Options Exchange - Чикагская биржа опционов - CBOE Global Markets 5 1
101Hotels.com 456 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 8 1
УГМК Арена - многофункциональная ледовая арена в Екатеринбурге 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2054 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 1
Газпром ПАО 1457 1
Связной ГК 1396 1
ГПБ - Газпромбанк 1251 1
НСПК - Национальная система платежных карт 933 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 96 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 41 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5554 2
СБУ - Служба безопасности Украины 97 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Президент Украины 128 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 54 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Судебная власть - Judicial power 2468 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1662 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3546 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3768 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Linux Foundation 196 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10489 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 33
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 837 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63638 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27005 23
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1651 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12613 18
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 449 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6533 16
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3729 16
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1094 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23962 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6997 14
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4441 13
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 370 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22295 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27886 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17740 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60556 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29482 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3866 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9931 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35484 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12961 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22637 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14651 7
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1203 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17827 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10076 7
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 333 7
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 744 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6101 7
JBOD - just a bunch of disks - EBOD - Enterprise-Class JBOD 98 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13581 6
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2763 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13355 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 878 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34025 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3117 6
Linux OS 11345 14
Microsoft Windows 16737 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1668 9
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1433 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 675 4
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 4
Pure Storage Purity 9 3
Pure Storage DirectFlash Fabric 3 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 3
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 3
Microsoft WSS - Microsoft Windows Storage Server 29 3
Dell EMC EqualLogic SAN 24 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 243 3
Intel x86 - архитектура процессора 2128 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1768 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1186 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1823 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 185 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 3
Pure Storage FlashArray 22 3
Pure Storage Evergreen - СХД 25 2
Microsoft Windows Server 2012 203 2
Veritas Infoscale 11 2
Veritas EDSP - Veritas Enterprise Data Services Platform - Veritas Data Insight 5 2
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 26 2
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 2
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 2
Seagate Enterprise Capacity - Seagate Constellation ES - Seagate Enterprise Performance HDD - Seagate Enterprise Turbo SSHD 13 2
Axus Yotta 6 2
Google Android 15101 2
Apple iOS 8510 2
Apple macOS 2379 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 289 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 2
Microsoft Azure 1507 2
Google Cloud Platform - GCP 367 2
Серегин Андрей 14 2
Лебедев Михаил 72 2
Корнеев Сергей 84 2
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Раевский Алексей 77 1
Чуб Александр 44 1
Елизаров Андрей 17 1
Бакиев Максим 42 1
Беседа Сергей 2 1
Федоров Дмитрий (Дмитро) 1 1
Золотарев Андрей 18 1
Копаков Андрей (Андрiй) 2 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Hilliard George - Хиллиард Джордж 1 1
Martin Keith - Мартин Кит 1 1
Beebe Kevin - Бибе Кевин 1 1
Lipton Jeff - Липтон Джефф 1 1
Tsai Vincent - Цай Винсент 1 1
Бакиев Курманбек 51 1
Янукович Виктор 57 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Darji Prakash - Даржи Пракаш 2 1
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
Бахур Владимир 11 1
Леонов Андрей 8 1
Угай Дмитрий 11 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Женихов Алексей 61 1
Алексеев Алексей 14 1
Якименко Александр 1 1
Hostetler Ken - Хостетлер Кэн 1 1
Кузьмицкий Ярослав 6 1
Терещиков Владимир 2 1
Жарый Галина 2 1
Хитров Михаил 26 1
Захаркина Ольга 24 1
Голдаев Юрий 10 1
Штефан Илья 7 1
Гладырь Федор 3 1
Booth Glenn - Бут Гленн 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163701 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14733 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18864 6
Европа 24873 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47104 6
Германия - Федеративная Республика 13098 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13718 3
Япония 13730 3
Индия - Bharat 5816 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 3
Израиль 2829 3
Франция - Французская Республика 8102 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19298 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 2
Украина 7896 2
Испания - Королевство 3813 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 2
Нидерланды 3708 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 2
Украина - Киев 1149 2
Панама - Республика 110 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 109 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1751 1
Москва - Марфино 11 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5441 1
Германия - Штутгарт 70 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 34 1
Колумбия - Богота 19 1
Казахстан - Республика 5974 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3394 1
Южная Корея - Республика 6995 1
Азия - Азиатский регион 5872 1
Беларусь - Белоруссия 6224 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Норвегия - Королевство 1851 1
Исландия 253 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8448 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12121 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15762 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2435 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52762 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8405 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1558 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26881 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2775 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3260 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5670 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11618 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6119 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6626 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1880 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7652 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7997 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2071 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2239 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17934 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7265 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8727 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2545 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3296 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1667 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11123 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3096 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2479 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1005 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4455 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6619 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3589 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3771 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21255 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6082 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9050 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 443 1
TechSpot 177 1
RCR News 107 1
Открытые системы ИД 176 1
Infosan 75 1
N+1 - Издание 185 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2324 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
Linux Journal 7 1
IDC - International Data Corporation 4965 14
Gartner - Гартнер 3647 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8497 2
Markets&Markets Research 113 2
ABI Research 236 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3888 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 191 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
РАН УрО - ПФИЦ - Пермский федеральный исследовательский центр 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Связь-Экспокомм 260 1
Украина - Евромайдан 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1278 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 732 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще