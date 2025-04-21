Ученые Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН нашли оптимальное оптическое волокно для сверхчувствительных акустических датчиков Сегодня для мониторинга состояния конструкций, промышленных деталей, трубопроводов и охраны периметра актуальны распределенные акустические датчики – DAS-системы. Используемое в них оптическое волокно способно улавливать звуки, вибрации и деформации вдоль всей своей длины и тем самым позволяет отслеживать малейшие изменения, нарушения или не

Qsan представит новые серии систем хранения данных SAN и DAS ) Fibre Channel, сообщили CNews в Qsan. Серия XCubeDAS — это следующее поколение модулей расширения DAS (Direct-Attached Storage), поддерживающих технологию 12G SAS 3.0. XCubeDAS от Qsan может

Alcatel-Lucent представила радиомодуль DAS RFM для распределенных антенных систем Компания Alcatel-Lucent представила радиоинтерфейс для распределенных антенных систем (distributed antenna system, DAS), который поможет операторам мобильной связи при подключении абонентов в таких общественных местах, как торговые центры, гостиницы и офисные комплексы, повысить качество сигнала и до 90% со

Storage Foundation от Symantec позволяет совмещать SSD-накопители с уже существующими системами DAS и SAN ла бы пользователям возможность эффективно управлять своими хранилищами данных. Решение Symantec решает эту проблему, позволяя клиентам совмещать SSD-накопители с уже существующими системами хранения DAS и SAN, не ставя под угрозу надежность и доступность», — утверждают в компании. Среди ключевых нововведений решения Storage Foundation 6.1 в Symantec отметили технологию SmartIO, реализующую

Истребители смогут искать танки по выстрелам Компания Northrop Grumman провела демонстрацию инфракрасной обзорной системы AN/AAQ-37 DAS. В ее ходе ИК-сенсоры истребителя F-35 смогли успешно обнаружить выстрелы танковых орудий и осуществить захват бронемашин-целей. В условиях реального боя это позволит быстро навести и приме

F-35 подтвердил свои ПРО-способности. ВИДЕО Система распределенных инфракрасных датчиков DAS и радар истребителя F-35 продемонстрировали способность автоматически обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты. AN/AAQ-37 DAS – это оптико-электронная система с распределенно

D-Link представил новые решения для широкополосного доступа Компания D-Link объявила о выпуске новых многопортовых модульных IP DSLAM (DAS-4192 и DAS-4672) и об обновлении существующей линейки IP DSLAM с фиксированным количеством портов (DAS-3216 rev.B, DAS-3224rev.B, DAS-3248 rev.B). Новые многопор