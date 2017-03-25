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Broadcom Brocade Communications Systems

Broadcom - Brocade Communications Systems

Brocade Communications Systems представляет собой компанию, которая специализируется на разработке и предоставлении решений для сетей хранения данных, центров обработки данных, сервис-провайдеров и корпоративных сетей. Компания предлагает спектр продуктов, включая коммутаторы, маршрутизаторы, программное обеспечение для управления сетями и решения для виртуализации сетевых функций.

Технологии и продукты
Brocade известна своими решениями в области сетей хранения данных (SAN), включая коммутаторы Fibre Channel различных поколений. Компания разработала технологию Fabric Vision, которая помогает в мониторинге и управлении сетями хранения данных. Также Brocade предлагает решения для программно-определяемых сетей (SDN), включая контроллеры на базе OpenDaylight и приложения для управления потоками данных.

Партнерские отношения
Компания активно сотрудничает с различными производителями оборудования и системными интеграторами. Среди партнеров Brocade можно отметить такие компании как Fujitsu, Lenovo, VMware, Hitachi и другие. В России компания заключила партнерское соглашение с интегратором iCore, который стал сервисным партнером Brocade.

 

Группа компаний
В 2016 году компания Broadcom объявила о покупке Brocade за $5,9 млрд, что сделало Brocade частью группы компаний Broadcom.

Конкурирующие компании
1. Cisco
2. Juniper Networks
3. Huawei
4. Ruijie Networks
5. New H3C Technologies
6. D-Link
7. Mellanox
8. Arista Networks
9. Extreme Networks
10. HPE (Hewlett Packard Enterprise)

 

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25.03.2017 Сетевое оборудование Brocade в облачной платформе Selectel

тказоустойчивость и поддерживать обновление ПО на коммутаторах без полной остановки сервисов. Протестировав сетевые решения ведущих вендоров, специалисты Selectel остановили свой выбор на устройствах Brocade благодаря соотношению функциональности и цены. Кроме того, коммутаторы и маршрутизаторы Brocade успели хорошо себя зарекомендовать у других облачных провайдеров. Линейка VDX пред
16.12.2016 Сетевые технологии и тренды 2017. Видение Brocade

стикой. Теперь их применение повсеместно: они превращаются в привычный фон нашей жизни. Что ждет ИТ-индустрию в будущем, 2017 году: риски или возможности, угрозы или перспективы? Неизменно одно: мы в Brocade всегда открыты всему новому.
02.11.2016 Broadcom поглотит Brocade за $5,9 млрд

Broadcom покупает Brocade Производитель полупроводников Broadcom договорился о покупке компании Brocade, которая разрабатывает аппаратуру и ПО для управления сетями хранения данных. Стоимость сделки соста
02.11.2016 Сетевое оборудование Brocade помогает «Облакотеке» развивать облачные сервисы

антов, включая решения российского производителя, уже используемые в компании продукты Juniper Networks, но в итоге остановили свой выбор на предложенных дистрибьютором коммутаторах и маршрутизаторах Brocade, принимая во внимание их функциональность и стоимость. Кроме того, российское представительство компании Brocade предложило «Облакотеке» консультационные услуги и удаленный досту
13.09.2016 Brocade представила маршрутизатор SLX 9850 для ЦОДов

Brocade представила Brocade SLX 9850 – решение следующего поколения для маршрутизации данных дата-центров, разработанное для поддержки организаций в условиях экспоненциального роста сетевого трафика. Как рассказал
21.07.2016 Brocade представила директоры Fibre Channel 6-го поколения для ЦОДов на базе флэш-технологий

Компания Brocade представила директоры Fibre Channel 6-го поколения для подключения критически важных

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Российская сборка Brocade Интегратор «Технопром» заявил о начале OEM-сборки в России телекоммуникационного обор
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Компания «Технопром», поставщик ИТ-решений и OEM-продуктов, объявила о подписании ОЕМ-соглашения с компанией Brocade, в рамках которого планируется организовать на территории РФ выпуск оборудования для построения IP-сетей, а также сетевого оборудования необходимого для построения центров обработки дан
11.06.2016 Brocade vEPC

Brocade vEPC – это полнофункциональное решение пакетного ядра (Evolved Packet Core, EPC), предназначенное для виртуализированных сред. Brocade vEPC функционирует независимо на уровнях: логического управления (Control Plane), коммутации трафика (Data Plan) и администрирования (Management). Именно такая структура Brocade

10.06.2016 Brocade анонсировала открытую платформу для автоматизации сетей

Компания Brocade представила Brocade Workflow Composer — новую серверную платформу для автомати
02.03.2016 Brocade представил коммутатор стандарта Fibre Channel шестого поколения

Компания Brocade объявила о выпуске Brocade G620 – первого в отрасли коммутатора стандарта Fibr
17.02.2016 Новые решения Brocade помогут операторам мобильной связи перестроить архитектуру сетей под требования 5G

Компания Brocade объявила о выходе новых продуктов, призванных помочь операторам мобильной связи перес
16.02.2016 Brocade продвигает концепцию New IP и расширяет свою экосистему партнеров по открытым мобильным сетям

Компания Brocade объявила о создании новых технологических партнерств в рамках своей экосистемы открыт
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение

мендуют архитектуры на базе Ethernet-фабрики, разработанные такими компаниями как VMware, Cisco или Brocade. В виртуальной среде нужно отслеживать перемещаемые виртуальные машины (ВМ), требуетс
26.11.2015 Подтверждена совместимость Brocade Virtual Evolved Packet Core с NFV-инфраструктурой VMware

Компания Brocade объявила о том, что решение Brocade Virtual Evolved Packet Core получило стату
14.10.2015 Brocade выпустил усовершенствованную версию SDN-контроллера на базе ПО с открытым исходным кодом

Компания Brocade объявила о выпуске контроллера Brocade SDN Controller 2.0, который представляе
08.09.2015 iCore первым из интеграторов стал сервисным партнером Brocade в России

Компания Brocade, мировой разработчик решений для сетей хранения данных, центров обработки данных, сер
07.09.2015 Brocade – сетевые фабрики будущего

держке линий связи в постоянном «активном» режиме. Такой тип сетей назвали фабрикой ЦОД. Одним из мировых лидеров сетей хранения данных (SAN) и основателем данной отрасли справедливо считают компанию Brocade. Именно инженеры этой компании разработали и представили первую Ethernet-фабрику в 2010 году. К настоящему времени реализовано и поставлено оборудования на 1 млн. портов программно-конф
25.08.2015 Lenovo начала поставку решений Brocade в составе встроенных коммутаторов для сетей хранения данных

Компания Brocade объявила о расширении отношений с компанией Lenovo — производителем оригинального обо
31.07.2015 Brocade и CERN начали сотрудничество в сфере SDN

Компания Brocade объявила о начале сотрудничества с CERN openlab, цель которого — помочь международном
10.06.2015 Brocade представила открытое комплексное SDN-решение для сетей нового поколения

Компания Brocade представила технологию Brocade Flow Optimizer и новый функционал SDN для маршр
18.05.2015 Brocade представила специализированную линейку решений IP для сетей хранения данных

Компания Brocade объявила о выпуске специализированной линейки продуктов для сетей хранения данных на

07.04.2015 Brocade представила решения для кампусных локально-вычислительных сетей в рамках стратегии Effortless Network

Компания Brocade представила решения для кампусных локально-вычислительных сетей (ЛВС). С помощью этих
18.03.2015 Brocade примет участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях»

Компания Brocade примет участие в конференции «ИКТ в госсекторе в новых условиях», которая пройдет 19

24.02.2015 ПИК модернизирует сетевую инфраструктуру с помощью Brocade

Группа компаний ПИК, российский девелопер в области жилой недвижимости, выбрала компанию Brocade, чтобы построить масштабируемую сеть, а также провести модернизацию существующей ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили в Brocade. ПИК — застройщик полного цикла, реализующий

19.02.2015 Brocade представила IP-коммутатор для EMC Connectrix

Компания Brocade добавила решения для Ethernet-фабрик Brocade VCS к семейству коммутаторов EMC

12.02.2015 Brocade повышает динамичность ЦОДов с помощью инноваций в портфолио Brocade VCS Fabric

Компания Brocade, разработчик решений для сетевых фабрик ЦОД, объявила об улучшениях в портфолио Br
10.02.2015 Brocade предоставила бесплатную лицензию на SDN-контроллер и новые сервисы для пользователей и разработчиков

Компания Brocade предоставила бесплатную годовую лицензию на недавно выпущенный Brocade Vyatta

01.03.2013 Продажи решений Brocade в России и СНГ по итогам 2012 г. выросли на 7%

Компания Brocade, мировой производитель оборудования для инфраструктуры хранения данных, подвела итоги
13.03.2012 «Альфа-Банк» строит новую сеть хранения данных с помощью HP и Brocade

Компания HP сообщила о реализации совместно с компанией Brocade проекта по построению новой сети хранения данных «Альфа-Банка» на основе технологии Fibre Channel 16 Gb. Как ожидается, данное решение позволит банку увеличить пропускную способность в

05.07.2011 Рывок Brocade: как создать облачную мультивендорную архитектуру СХД

рым перекачиваются данные, измеряется все большими цифрами: 1, 2, 4, 8, 16 гигабит. В штаб-квартире Brocade в Сан-Хосе (США) зреют амбициозные планы Потребность в новых решениях для передачи да
30.06.2011 RuTube интегрировал балансировщики трафика от Brocade

Российский видеопортал RuTube интегрировал группу новейших балансировщиков трафика Brocade ServerIron ADX в свой программно-аппаратный комплекс с помощью специалистов компании «Инфосистемы Джет». Новое программно-аппаратное решение для локальной балансировки трафика потребова
25.05.2011 Коммутаторы Brocade VDX 6720 Data Center помогли De Persgroep заложить основу для перехода в «облака»

Медиагруппа De Persgroep, находящаяся в Брюсселе, обратилась к компании Brocade за помощью во внедрении решения коммутации на основе Ethernet Fabric, которое, как ожидается, позволит ей продолжить ежедневную доставку новостей 9,4 млн читателей и посетителей веб-сай
17.05.2011 Brocade представила новые сетевые решения для частных облаков

Компания Brocade анонсировала новые решения, которые помогут корпоративным заказчикам плавно перейти н
22.03.2011 Вышла новая версия ПО для контроллеров доставки приложений Brocade ServerIron ADX

Компания Brocade анонсировала версию 12.3 программного обеспечения для контроллеров доставки приложени
16.12.2010 Brocade Advanced Accelerator для FICON — производительное решение для связи мейнфреймов на большом расстоянии

Компания Brocade объявила о том, что корпорация IBM квалифицировала Brocade Advanced Accelerato
16.11.2010 Brocade выпустила новое семейство коммутаторов Ethernet fabric для виртуализированных ЦОД и «облаков»

Компания Brocade анонсировала новое семейство коммутаторов Ethernet fabric, специально разработанных д
03.09.2010 Brocade предлагает среднему бизнесу решения по доставке приложений для виртуализированных сред

Компания Brocade объявила о начале поставок аппаратных и программных решений, ориентированных на предп
20.08.2010 Brocade открыла новый ЦОД и лабораторию для исследований и разработок в Сан-Хосе

Компания Brocade объявила об открытии современного центра обработки данных и инженерной лаборатории. О
17.06.2010 Топ-менеджер HP перешёл в Brocade

Компания Brocade объявила о назначении с 1 июля 2010 г. главой подразделения продаж в регионе Европы,


Публикаций - 248, упоминаний - 332

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5352 80
Dell EMC 5170 56
IBM - International Business Machines Corp 9678 54
Broadcom - VMware 2594 42
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 37
Microsoft Corporation 25695 35
HP Inc. 5872 35
Oracle Corporation 7057 33
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Intel Corporation 12777 24
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Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1413 18
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Amazon Inc - Amazon.com 3252 16
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 63 15
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 15
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2275 12
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1104 12
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 241 12
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25228 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5818 12
Broadcom - Brocade Fibre Channel - Brocade VDX - Brocade ICX - Brocade X - Brocade MLXe - серия маршрутизаторов и коммутаторов 21 19
Broadcom - Brocade Fabric Vision 21 17
Linux OS 11432 16
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 14 11
Microsoft Windows 16798 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 9
Intel x86 - архитектура процессора 2138 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1835 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Broadcom - VMware vSphere 610 8
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 7
Broadcom - Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6191 7
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 6
Broadcom - Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 6
Oracle StorageTek 85 6
Broadcom - Brocade NetIron 7 6
Apple iPhone 6 4861 6
Broadcom - Brocade SDN Controller 5 5
Broadcom - Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 5
Broadcom - Brocade ServerIron 5 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1670 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1309 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 5
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 4
Broadcom - Brocade Network Advisor - BNA 4 4
Broadcom - Brocade SilkWorm 6 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1038 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 329 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1777 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 4
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 3
Broadcom - VMware Solutions Exchange 8 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2372 3
Cisco MDS SAN 22 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 3
Умнов Николай 9 8
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 7
Nolet Jason - Нолет Джейсон 6 6
Дьяков Петр 12 5
Rondoni Jack - Рондони Джек 5 5
Козырев Алексей 328 5
Авербах Владимир 127 4
Деянышев Вадим 19 4
Сиваков Руслан 5 4
Гуральников Сергей 164 4
Гаттаров Руслан 144 4
Шмид Александр 17 4
Щербаков Сергей 32 4
Кононов Виктор 5 4
Иашагашвили Иван 4 4
Лысенко Эдуард 317 4
Зубарев Максим 13 3
Елистратов Николай 90 3
Разумовский Дмитрий 125 3
Карпов Сергей 55 3
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Зайцев Максим 9 3
Рудаковский Артем 3 3
Clayman Michelle - Клайман Майкл 5 3
Ingraham Doug - Инграхам Даг 3 3
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 3
Hyman Barry - Хайман Барри 40 3
Шадаев Максут 1207 3
Галицкий Александр 123 3
Нащекин Алексей 118 3
Шилов Сергей 99 3
Евраев Михаил 265 3
Махонов Александр 31 3
Калина Роман 62 3
Терентьев Алексей 25 3
Никуличев Андрей 43 3
Яхина Ирина 40 3
Нечаев Андрей 27 3
Соколов Олег 51 3
Россия - РФ - Российская федерация 164700 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54469 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47302 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 35
Европа 24907 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19388 9
Япония 13762 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8492 8
Украина 7906 8
Ближний Восток 3138 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18970 6
Канада 5059 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 6
Индия - Bharat 5839 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4453 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 5
Европа Западная 1496 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 407 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13762 4
Америка - Американский регион 2204 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 4
Африка - Африканский регион 3631 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3025 4
Россия - СФО - Новосибирск 4843 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1775 4
Нидерланды 3725 4
Россия - УФО - Челябинская область 1491 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 967 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 965 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 787 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3442 3
Германия - Федеративная Республика 13156 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 3
США - Калифорния 4811 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1069 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 561 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 651 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53030 51
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18014 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57177 31
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6660 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15873 24
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6111 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27047 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6536 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12210 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5625 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7718 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3544 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21415 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33408 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5426 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6538 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4780 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2731 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8444 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5708 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2156 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2844 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2502 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5712 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6451 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 6
Аренда 2660 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11209 6
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 435 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10818 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5993 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5080 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6594 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3286 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3837 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6662 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 43
Dow Jones - MarketWatch 334 21
CNET Networks - CNET News 1643 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 5
Infosan 75 4
Известия ИД 755 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 3
N+1 - Издание 186 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
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New York Post 53 2
Nikkei Communications 21 2
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Российская газета 288 1
CRN 50 1
Network World 31 1
GigaOM 71 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
VNUNet.com 214 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
The Economist 49 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
FT - Financial Times 1287 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 1
Ведомости 1437 1
РИА Новости 1029 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
The Washington Post 349 1
Internet Stock Report 994 44
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 15
IDC - International Data Corporation 4968 15
S&P 500 565 14
Gartner - Гартнер 3649 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8553 11
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Bear Stearns 79 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 4
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Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Fortune Global 500 294 3
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Vanson Bourne 49 2
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ACG Research 8 1
Dell'Oro Group 66 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
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Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
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BCG - Boston Consulting Group 115 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
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Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Fudan University - Фуданьский университет 12 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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