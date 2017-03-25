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Broadcom Brocade Communications Systems
Brocade Communications Systems представляет собой компанию, которая специализируется на разработке и предоставлении решений для сетей хранения данных, центров обработки данных, сервис-провайдеров и корпоративных сетей. Компания предлагает спектр продуктов, включая коммутаторы, маршрутизаторы, программное обеспечение для управления сетями и решения для виртуализации сетевых функций.
Технологии и продукты
Brocade известна своими решениями в области сетей хранения данных (SAN), включая коммутаторы Fibre Channel различных поколений. Компания разработала технологию Fabric Vision, которая помогает в мониторинге и управлении сетями хранения данных. Также Brocade предлагает решения для программно-определяемых сетей (SDN), включая контроллеры на базе OpenDaylight и приложения для управления потоками данных.
Партнерские отношения
Компания активно сотрудничает с различными производителями оборудования и системными интеграторами. Среди партнеров Brocade можно отметить такие компании как Fujitsu, Lenovo, VMware, Hitachi и другие. В России компания заключила партнерское соглашение с интегратором iCore, который стал сервисным партнером Brocade.
Группа компаний
В 2016 году компания Broadcom объявила о покупке Brocade за $5,9 млрд, что сделало Brocade частью группы компаний Broadcom.
Конкурирующие компании
1. Cisco
2. Juniper Networks
3. Huawei
4. Ruijie Networks
5. New H3C Technologies
6. D-Link
7. Mellanox
8. Arista Networks
9. Extreme Networks
10. HPE (Hewlett Packard Enterprise)
СОБЫТИЯ
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|25.03.2017
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Сетевое оборудование Brocade в облачной платформе Selectel
тказоустойчивость и поддерживать обновление ПО на коммутаторах без полной остановки сервисов. Протестировав сетевые решения ведущих вендоров, специалисты Selectel остановили свой выбор на устройствах Brocade благодаря соотношению функциональности и цены. Кроме того, коммутаторы и маршрутизаторы Brocade успели хорошо себя зарекомендовать у других облачных провайдеров. Линейка VDX пред
|16.12.2016
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Сетевые технологии и тренды 2017. Видение Brocade
стикой. Теперь их применение повсеместно: они превращаются в привычный фон нашей жизни. Что ждет ИТ-индустрию в будущем, 2017 году: риски или возможности, угрозы или перспективы? Неизменно одно: мы в Brocade всегда открыты всему новому.
|02.11.2016
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Broadcom поглотит Brocade за $5,9 млрд
Broadcom покупает Brocade Производитель полупроводников Broadcom договорился о покупке компании Brocade, которая разрабатывает аппаратуру и ПО для управления сетями хранения данных. Стоимость сделки соста
|02.11.2016
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Сетевое оборудование Brocade помогает «Облакотеке» развивать облачные сервисы
антов, включая решения российского производителя, уже используемые в компании продукты Juniper Networks, но в итоге остановили свой выбор на предложенных дистрибьютором коммутаторах и маршрутизаторах Brocade, принимая во внимание их функциональность и стоимость. Кроме того, российское представительство компании Brocade предложило «Облакотеке» консультационные услуги и удаленный досту
|13.09.2016
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Brocade представила маршрутизатор SLX 9850 для ЦОДов
Brocade представила Brocade SLX 9850 – решение следующего поколения для маршрутизации данных дата-центров, разработанное для поддержки организаций в условиях экспоненциального роста сетевого трафика. Как рассказал
|21.07.2016
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Brocade представила директоры Fibre Channel 6-го поколения для ЦОДов на базе флэш-технологий
Компания Brocade представила директоры Fibre Channel 6-го поколения для подключения критически важных
|21.07.2016
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Российский сборщик серверов IBM для госорганов начинает выпускать сетевое «железо» для ЦОДов
Российская сборка Brocade Интегратор «Технопром» заявил о начале OEM-сборки в России телекоммуникационного обор
|20.07.2016
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«Технопром» стал OEM-партнером Brocade в России в области сетевых IP-продуктов
Компания «Технопром», поставщик ИТ-решений и OEM-продуктов, объявила о подписании ОЕМ-соглашения с компанией Brocade, в рамках которого планируется организовать на территории РФ выпуск оборудования для построения IP-сетей, а также сетевого оборудования необходимого для построения центров обработки дан
|11.06.2016
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Brocade vEPC
Brocade vEPC – это полнофункциональное решение пакетного ядра (Evolved Packet Core, EPC), предназначенное для виртуализированных сред. Brocade vEPC функционирует независимо на уровнях: логического управления (Control Plane), коммутации трафика (Data Plan) и администрирования (Management). Именно такая структура Brocade
|10.06.2016
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Brocade анонсировала открытую платформу для автоматизации сетей
Компания Brocade представила Brocade Workflow Composer — новую серверную платформу для автомати
|02.03.2016
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Brocade представил коммутатор стандарта Fibre Channel шестого поколения
Компания Brocade объявила о выпуске Brocade G620 – первого в отрасли коммутатора стандарта Fibr
|17.02.2016
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Новые решения Brocade помогут операторам мобильной связи перестроить архитектуру сетей под требования 5G
Компания Brocade объявила о выходе новых продуктов, призванных помочь операторам мобильной связи перес
|16.02.2016
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Brocade продвигает концепцию New IP и расширяет свою экосистему партнеров по открытым мобильным сетям
Компания Brocade объявила о создании новых технологических партнерств в рамках своей экосистемы открыт
|15.12.2015
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Бизнес Brocade - динамика и движение
мендуют архитектуры на базе Ethernet-фабрики, разработанные такими компаниями как VMware, Cisco или Brocade. В виртуальной среде нужно отслеживать перемещаемые виртуальные машины (ВМ), требуетс
|26.11.2015
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Подтверждена совместимость Brocade Virtual Evolved Packet Core с NFV-инфраструктурой VMware
Компания Brocade объявила о том, что решение Brocade Virtual Evolved Packet Core получило стату
|14.10.2015
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Brocade выпустил усовершенствованную версию SDN-контроллера на базе ПО с открытым исходным кодом
Компания Brocade объявила о выпуске контроллера Brocade SDN Controller 2.0, который представляе
|08.09.2015
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iCore первым из интеграторов стал сервисным партнером Brocade в России
Компания Brocade, мировой разработчик решений для сетей хранения данных, центров обработки данных, сер
|07.09.2015
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Brocade – сетевые фабрики будущего
держке линий связи в постоянном «активном» режиме. Такой тип сетей назвали фабрикой ЦОД. Одним из мировых лидеров сетей хранения данных (SAN) и основателем данной отрасли справедливо считают компанию Brocade. Именно инженеры этой компании разработали и представили первую Ethernet-фабрику в 2010 году. К настоящему времени реализовано и поставлено оборудования на 1 млн. портов программно-конф
|25.08.2015
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Lenovo начала поставку решений Brocade в составе встроенных коммутаторов для сетей хранения данных
Компания Brocade объявила о расширении отношений с компанией Lenovo — производителем оригинального обо
|31.07.2015
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Brocade и CERN начали сотрудничество в сфере SDN
Компания Brocade объявила о начале сотрудничества с CERN openlab, цель которого — помочь международном
|10.06.2015
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Brocade представила открытое комплексное SDN-решение для сетей нового поколения
Компания Brocade представила технологию Brocade Flow Optimizer и новый функционал SDN для маршр
|18.05.2015
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Brocade представила специализированную линейку решений IP для сетей хранения данных
Компания Brocade объявила о выпуске специализированной линейки продуктов для сетей хранения данных на
|07.04.2015
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Brocade представила решения для кампусных локально-вычислительных сетей в рамках стратегии Effortless Network
Компания Brocade представила решения для кампусных локально-вычислительных сетей (ЛВС). С помощью этих
|18.03.2015
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Brocade примет участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях»
Компания Brocade примет участие в конференции «ИКТ в госсекторе в новых условиях», которая пройдет 19
|24.02.2015
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ПИК модернизирует сетевую инфраструктуру с помощью Brocade
Группа компаний ПИК, российский девелопер в области жилой недвижимости, выбрала компанию Brocade, чтобы построить масштабируемую сеть, а также провести модернизацию существующей ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили в Brocade. ПИК — застройщик полного цикла, реализующий
|19.02.2015
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Brocade представила IP-коммутатор для EMC Connectrix
Компания Brocade добавила решения для Ethernet-фабрик Brocade VCS к семейству коммутаторов EMC
|12.02.2015
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Brocade повышает динамичность ЦОДов с помощью инноваций в портфолио Brocade VCS Fabric
Компания Brocade, разработчик решений для сетевых фабрик ЦОД, объявила об улучшениях в портфолио Br
|10.02.2015
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Brocade предоставила бесплатную лицензию на SDN-контроллер и новые сервисы для пользователей и разработчиков
Компания Brocade предоставила бесплатную годовую лицензию на недавно выпущенный Brocade Vyatta
|01.03.2013
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Продажи решений Brocade в России и СНГ по итогам 2012 г. выросли на 7%
Компания Brocade, мировой производитель оборудования для инфраструктуры хранения данных, подвела итоги
|13.03.2012
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«Альфа-Банк» строит новую сеть хранения данных с помощью HP и Brocade
Компания HP сообщила о реализации совместно с компанией Brocade проекта по построению новой сети хранения данных «Альфа-Банка» на основе технологии Fibre Channel 16 Gb. Как ожидается, данное решение позволит банку увеличить пропускную способность в
|05.07.2011
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Рывок Brocade: как создать облачную мультивендорную архитектуру СХД
рым перекачиваются данные, измеряется все большими цифрами: 1, 2, 4, 8, 16 гигабит. В штаб-квартире Brocade в Сан-Хосе (США) зреют амбициозные планы Потребность в новых решениях для передачи да
|30.06.2011
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RuTube интегрировал балансировщики трафика от Brocade
Российский видеопортал RuTube интегрировал группу новейших балансировщиков трафика Brocade ServerIron ADX в свой программно-аппаратный комплекс с помощью специалистов компании «Инфосистемы Джет». Новое программно-аппаратное решение для локальной балансировки трафика потребова
|25.05.2011
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Коммутаторы Brocade VDX 6720 Data Center помогли De Persgroep заложить основу для перехода в «облака»
Медиагруппа De Persgroep, находящаяся в Брюсселе, обратилась к компании Brocade за помощью во внедрении решения коммутации на основе Ethernet Fabric, которое, как ожидается, позволит ей продолжить ежедневную доставку новостей 9,4 млн читателей и посетителей веб-сай
|17.05.2011
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Brocade представила новые сетевые решения для частных облаков
Компания Brocade анонсировала новые решения, которые помогут корпоративным заказчикам плавно перейти н
|22.03.2011
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Вышла новая версия ПО для контроллеров доставки приложений Brocade ServerIron ADX
Компания Brocade анонсировала версию 12.3 программного обеспечения для контроллеров доставки приложени
|16.12.2010
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Brocade Advanced Accelerator для FICON — производительное решение для связи мейнфреймов на большом расстоянии
Компания Brocade объявила о том, что корпорация IBM квалифицировала Brocade Advanced Accelerato
|16.11.2010
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Brocade выпустила новое семейство коммутаторов Ethernet fabric для виртуализированных ЦОД и «облаков»
Компания Brocade анонсировала новое семейство коммутаторов Ethernet fabric, специально разработанных д
|03.09.2010
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Brocade предлагает среднему бизнесу решения по доставке приложений для виртуализированных сред
Компания Brocade объявила о начале поставок аппаратных и программных решений, ориентированных на предп
|20.08.2010
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Brocade открыла новый ЦОД и лабораторию для исследований и разработок в Сан-Хосе
Компания Brocade объявила об открытии современного центра обработки данных и инженерной лаборатории. О
|17.06.2010
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Топ-менеджер HP перешёл в Brocade
Компания Brocade объявила о назначении с 1 июля 2010 г. главой подразделения продаж в регионе Европы,
Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:
|Умнов Николай 9 8
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 7
|Nolet Jason - Нолет Джейсон 6 6
|Дьяков Петр 12 5
|Rondoni Jack - Рондони Джек 5 5
|Козырев Алексей 328 5
|Авербах Владимир 127 4
|Деянышев Вадим 19 4
|Сиваков Руслан 5 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Гаттаров Руслан 144 4
|Шмид Александр 17 4
|Щербаков Сергей 32 4
|Кононов Виктор 5 4
|Иашагашвили Иван 4 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Зубарев Максим 13 3
|Елистратов Николай 90 3
|Разумовский Дмитрий 125 3
|Карпов Сергей 55 3
|Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Зайцев Максим 9 3
|Рудаковский Артем 3 3
|Clayman Michelle - Клайман Майкл 5 3
|Ingraham Doug - Инграхам Даг 3 3
|Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 3
|Hyman Barry - Хайман Барри 40 3
|Шадаев Максут 1207 3
|Галицкий Александр 123 3
|Нащекин Алексей 118 3
|Шилов Сергей 99 3
|Евраев Михаил 265 3
|Махонов Александр 31 3
|Калина Роман 62 3
|Терентьев Алексей 25 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Яхина Ирина 40 3
|Нечаев Андрей 27 3
|Соколов Олег 51 3
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