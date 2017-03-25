Broadcom - Brocade Communications Systems

Brocade Communications Systems представляет собой компанию, которая специализируется на разработке и предоставлении решений для сетей хранения данных, центров обработки данных, сервис-провайдеров и корпоративных сетей. Компания предлагает спектр продуктов, включая коммутаторы, маршрутизаторы, программное обеспечение для управления сетями и решения для виртуализации сетевых функций.

Технологии и продукты

Brocade известна своими решениями в области сетей хранения данных (SAN), включая коммутаторы Fibre Channel различных поколений. Компания разработала технологию Fabric Vision, которая помогает в мониторинге и управлении сетями хранения данных. Также Brocade предлагает решения для программно-определяемых сетей (SDN), включая контроллеры на базе OpenDaylight и приложения для управления потоками данных.

Партнерские отношения

Компания активно сотрудничает с различными производителями оборудования и системными интеграторами. Среди партнеров Brocade можно отметить такие компании как Fujitsu, Lenovo, VMware, Hitachi и другие. В России компания заключила партнерское соглашение с интегратором iCore, который стал сервисным партнером Brocade.

Группа компаний

В 2016 году компания Broadcom объявила о покупке Brocade за $5,9 млрд, что сделало Brocade частью группы компаний Broadcom.

Конкурирующие компании

1. Cisco

2. Juniper Networks

3. Huawei

4. Ruijie Networks

5. New H3C Technologies

6. D-Link

7. Mellanox

8. Arista Networks

9. Extreme Networks

10. HPE (Hewlett Packard Enterprise)