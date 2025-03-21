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Индексная книга (каталог) CNews*
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Щербаков Сергей


21.03.2025 ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО 1
31.07.2024 ФСИН улучшит электронные браслеты, чтобы чаще сажать под домашний арест вместо СИЗО 1
29.07.2024 В MaxPatrol SIEM добавлено около 70 новых правил обнаружения актуальных киберугроз 1
27.05.2024 Система MaxPatrol SIEM интегрирована с VK Cloud 1
31.01.2024 Сергей Щербаков, ГБУ «Центр информационных технологий Амурской области»: Мы создаем единое информационное пространство для всех органов власти Амурской области 1
Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023 1
22.11.2023 Сергей Щербаков -

Сергей Щербаков, ICL Services — как обучали ИИ, чтобы предотвратить кражи из магазинов

 1
15.03.2023 В России создан многомиллиардный центр криптографии. Его кураторами стали Минцифры, Минпромторг и ФСБ 1
09.11.2021 IBS Advanced Outsourcing запустила сервис корпоративных non-core закупок для компании Atlas Copco 1
29.08.2017 «Белтел» представила новое подразделения Datanomics 1
07.02.2017 Сергей Щербаков назначен директором по ИТ «Банка Хоум Кредит» 1
26.09.2016 «Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом 1
02.06.2015 ТТК продлил контракт с Центром информационных технологий Амурской области 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
13.03.2015 Минкомсвязи, ПФР, Казначейство примут участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
06.03.2015 В конференции «ИКТ в госсекторе» примут участие Минкомсвязи, ПФР, Казначейство, ФССП и другие 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
09.04.2014 Schneider Electric выпустила внутрирядные системы охлаждения InRow Chilled Water нового поколения 1
21.03.2014 «Белый ветер» сменил гендиректора 2
10.07.2012 Сеть «Эльдорадо» перевела магазины «Берингов» под свой бренд 1
15.05.2009 Deloitte внедрил унифицированные коммуникации на базе решения Nortel 1
13.10.2008 Техническим директором «Белтел» назначен Сергей Щербаков 2
06.04.2007 Немецкий гигант интернет-закладок пришел в Россию 1
06.02.2007 В ЗАО «СПиК» назначен новый генеральный директор 1
29.07.2005 На рынке штрих-кодирования ожидается бум 1
29.07.2005 На рынке штрих-кодирования ожидается бум 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Щербаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1375 4
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 4
Brocade Communications Systems 242 4
Beltel - Белтел 144 4
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 4
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 3
ЕС-лизинг 22 3
CodeInside - Кодинсайд 18 3
Samsung Electronics 10310 2
Ростелеком 9807 2
Microsoft Corporation 24723 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 921 2
Актион МЦФЭР 56 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 2
ICL ГК 394 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1231 2
Lenovo Group 2297 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
LG Electronics 3626 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 1
Directum - Директум 1104 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 161 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Teradata 212 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Schneider Electric 575 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 1
Сенсорные технологии 28 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
Цифра ГК 2449 1
IBS Advanced Outsourcing 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2426 2
ГПБ - Газпромбанк 1094 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
Транснефть 303 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Белый Ветер 356 1
Евросеть 1405 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 10 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Совкомбанк Совесть 273 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1035 1
PPF Group N.V. 17 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11824 6
Федеральное казначейство России 1792 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3164 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6006 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4231 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 318 2
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1392 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3308 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4835 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Правительство Челябинской области 64 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 81 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 211 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 14
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 8
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24712 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5487 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3217 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 353 2
Microsoft Exchange 1748 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Apple iPad 3873 1
Google Android 14123 1
Apple iOS 7880 1
Microsoft Office 3772 1
Intel x86 - архитектура процессора 1874 1
Microsoft Azure 1415 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5315 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 1
Microsoft Office 365 949 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Brocade ADX 1 1
Microsoft Dynamics CRM 543 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 244 1
Apache OpenOffice 473 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
Google YouTube - Видеохостинг 2778 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 440 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 995 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 213 1
Шадаев Максут 1023 4
Лысенко Эдуард 308 4
Козырев Алексей 323 4
Авербах Владимир 126 4
Дьяков Петр 12 4
Деянышев Вадим 19 4
Сиваков Руслан 5 4
Гуральников Сергей 164 4
Гаттаров Руслан 144 4
Шмид Александр 17 4
Кононов Виктор 5 4
Евраев Михаил 262 3
Никуличев Андрей 43 3
Соколов Олег 51 3
Звягина Наталья 64 3
Елистратов Николай 90 3
Разумовский Дмитрий 122 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Зайцев Максим 7 3
Рудаковский Артем 3 3
Новиков Алексей 61 2
Калина Роман 62 2
Фомичев Олег 138 2
Козлов Александр 68 2
Козлова Ирина 12 2
Громов Иван 102 2
Балуев Евгений 31 2
Алексеев Матвей 12 2
Джаарбеков Станислав 3 2
Чукарин Алексей 59 1
Матвеева Татьяна 105 1
Володкович Вячеслав 98 1
Абызов Михаил 66 1
Бойко Елена 152 1
Халин Дмитрий 56 1
Федулов Владислав 79 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Кузнецов Дмитрий 67 1
Ермолаев Артем 378 1
Россия - РФ - Российская федерация 146411 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17575 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52339 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 4
Россия - УФО - Челябинская область 1242 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7563 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 863 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 698 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1484 3
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Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 3
Европа Западная 1482 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 710 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1252 2
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 830 2
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Беларусь - Белоруссия 5750 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2973 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 1
Бразилия - Федеративная Республика 2378 1
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Нидерланды 3540 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 646 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24398 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2959 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9966 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4899 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7040 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3997 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13773 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10052 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6028 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1224 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5585 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 504 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 419 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2928 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11072 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 136 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3517 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 104 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2150 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5023 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1341 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5861 1
Аренда 2451 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 708 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1824 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 450 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 46 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 211 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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