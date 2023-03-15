В России создан многомиллиардный центр криптографии. Его кураторами стали Минцифры, Минпромторг и ФСБ

Власти создали АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии», в наблюдательный совет которого войдут представители Минцифры, Минпромторга и ФСБ. Ранее предполагалось, что куратором данного центра будет только ФСБ, но затем было решено создавать центр для объединения различных регулирующих органов.

Правительство сформировало состав наблюдательного совета национального центра криптографии

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления Правительстве о вхождении ряда чиновников в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Национальный технологический центр цифровой криптографии»» (НТЦЦК).

В состав наблюдательного совета войдут: министр цифрового развития Максут Шадаев, его заместитель Александр Шойтов, замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, первый заместитель руководителя Научно-технической службы ФСБ (Федеральной службы безопасности) Андрей Ивашко и помощник вице-премьера Дмитрия Чернышенко Сергей Щербаков.

Как создавалось АНО НТЦЦК

Как рассказал Александр Шойтов в кулуарах форума «Кадры и образование по информационной безопасности в России: настоящее и будущее», прошедшей в образовательном центре «Сириус», АНО НТЦЦК было создано в конце 2022 г. Сейчас идет набор персонала и формирование технологической инфраструктуры центра. Процесс должен быть завершен до конца 2024 г.

Создание НТЦЦК включено в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Куратором соответствующего проекта было указано ФСБ. На создание центра федеральный бюджет должен выделить в 2021-2024 гг. 11,5 млрд руб.

Затем было решено создать АНО НТЦЦК, которое, по словам Шойтова, соберет различных регуляторов и другие заинтересованные органы. Согласно данным базы «Контур.Фокус», гендиректором этой организации является Александр Аверин, который ранее возглавлял завод высоковольтного кабеля «Эстралин».

Для чего нужен национальный центр криптографии

Задачами НТЦЦК являются: создание защищенных технологий в интересах участников цифровой трансформации; выработка единых архитектурно-технологических решений по безопасности; унификация криптографических механизмов защищенных информационных систем; гармонизация требований регуляторов информационной безопасности; сокращение времени экспертиз и сертификационных исследований; производство компонентов средств защиты персональных данных; ведение реестра производителей средств криптозащиты; практическое обучение специалистов по информационной безопасности; определение стандартов в области криптографии и защиты информации.

Согласно презентации замдиректора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгения Хасина, в работе НТЦЦК будут принимать участие, помимо вышеупомянутых ведомств, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Центробанк, НИИ «Восход», «Ростелеком», Сбербанк, госкопорация «Ростех» и другие.

Структура национального центра криптографии

При центре будет действовать научно-технический совет, состоящий из нескольких секций. В работе секции разработки средств защиты информации будут принимать участия компании «Инфотекс», «Криптопро», «Код безопасности», Ассоциация защиты информациии другие.

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В работе секции стандартизации будут принимать участия Росстандарт, технические комитеты по защите информации, криптографической защите информации, по стандартизации в области информационных технологий, а также представители России в международных организациях по стандартизации.

В работе секции научно-образовательных проектов будут принимать участие Математический институт им. В.А.Стеклова, Институт системного программирования им. В.П.Иванникова, Академия криптографии, учебные организации (МГУ, МГТУ, МИРЭА и др.).

В структуре НТЦЦК будет несколько секторов. Сектор внедрения объединит: лабораторию защищенных протоколов и облачных технологий; лаборатория криптографии, финансовых систем, блокчейн и смарт-контрактов; лабораторию комплексной безопасности беспроводных сетей связи; лабораторию криптографических методов и средств идентификации и аутентификации.

Сектор перспективных исследований объединит: лабораторию квантовой и постквантовой криптографии; лабораторию научно технологических решений информационной безопасности микроэлектронных изделий; лабораторию математического моделирования и искусственного интеллекта. ЦОД. Защищенные решения обработки и анализа «больших данных». Испытательные стенды.

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Также в состав НТЦЦК войдут центр обработки данных (объединит защищенные решения обработки и анализа «больших данных» и испытательные стенды) и «Технополис» (объединит выставочный зал, конференц-зал, репозиторий криптографических примитивов).