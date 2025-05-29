Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шпак Василий
СОБЫТИЯ
|29.05.2025
|
Сменился гендиректор в дизайн-центре спецэлектроники, который раньше возглавлял замминистра Минпромторга Василий Шпак
бГЭТУ «ЛЭТИ» Новый гендиректор НИИМА «Прогресс» Павел Куцько До декабря 2018 г. руководителем «Прогресса» был нынешний заместитель министра Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) Василий Шпак. О новом гендиректоре С августа 2011 по декабрь 2017 гг. Куцько был заместителем директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга. В 2018 г. был назначен директо
|26.09.2024
|
Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны
фии, то есть для производства микросхем, сообщил CNews замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак. По его словам, до начала их выпуска остается сравнительно немного времени – «по
|16.07.2024
|
Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение»
Замминистра может смениться Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак может покинуть свой пост к осени 2024 г., рассказали CNews два собеседника, близких к Правительству и Минпромторгу. Об этом говорили изданию два собеседника, среди топ-менеджеров к
|19.06.2024
|
Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз
ктронной отрасли за последние пять лет выросло в 20 раз: около 10 мрлд руб. в 2019 г. против более 200 млрд руб. в 2024 г. Такие цифры на CNews FORUM Кейсы привел заместитель министра Минпромторга РФ Василий Шпак. Деньги идут на то, чтобы полностью создать технологический стек, начиная со средств производства, материалов и заканчивая организацией полноценного международного сотрудничества в
|09.04.2024
|
Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда
асль обросла комом закрытых тем (ваши коллеги согласовали меньше половины нашего первоначального списка вопросов), но это и понятно: микроэлектроника сейчас — серьезный фактор глобальной конкуренции… Василий Шпак: Была, есть и будет фактором глобальной конкуренции, и даже гиперконкуренции. Почему? Потому что именно технологические возможности определяют конкурентоспособность стран с точки з
|18.11.2022
|
Василий Шпак: как сейчас развивается проект создания индустриальных центров компетенций в промышленности, и в каких отраслях они уже сформированы
тетов по ключевым отраслям промышленности, в которые входят 12 индустриальных центров компетенций (ИЦК), объединяющих промышленные предприятия – лидеров отрасли. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак. В числе таких отраслей: машиностроение, электроника и микроэлектроника, металлургия, химическая промышленность, фармацевтика и торговля. Под руководством председателей участники И
|01.06.2021
|
Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции
иностранных государств. Такого мнения придерживается заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Эту должность он занимает с апреля 2021 г., а до этого он был директором департ
Шпак Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 95
|Паршин Максим 323 55
|Албычев Александр 168 55
|Лысенко Эдуард 317 52
|Хайруллин Айрат 108 49
|Чернышенко Дмитрий 581 48
|Ципорин Павел 103 48
|Мартынова Елена 90 47
|Херсонцев Алексей 93 47
|Петрушин Андрей 110 47
|Разумовский Дмитрий 125 46
|Врацкий Андрей 175 44
|Слышкин Василий 129 43
|Терещенко Денис 95 42
|Натрусов Артем 313 37
|Петров Михаил 139 37
|Чаркин Евгений 317 34
|Агапкин Алексей 39 33
|Казарин Станислав 175 33
|Козак Николай 209 32
|Сергеев Сергей 179 32
|Бадалов Андрей 66 31
|Пугачев Павел 63 31
|Урусов Виктор 157 28
|Труненков Сергей 35 28
|Носенко Артем 30 27
|Касаев Сергей 28 27
|Мацыгин Юрий 50 26
|Соловьев Сергей 76 26
|Костин Сергей 37 26
|Барсуков Сергей 32 26
|Смирнова Татьяна 35 26
|Сорокин Даниил 33 26
|Тутаев Михаил 57 26
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 29 26
|Виноградов Артём 29 26
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.