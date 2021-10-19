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Шпак Василий


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Власти резко ужесточили правила закупок. Госорганам запретили зарубежные серверы и ПК 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
19.07.2021 Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения 1
30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе 1
28.06.2021 Власти: Критическая инфраструктура перейдет на российское «железо» с большим опережением — с 2023 года 3
24.06.2021 В России готовятся к реализации 12 сквозных ИТ-проектов 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1
11.06.2021 Производство российской радиоэлектроники выросло в полтора раза 1
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 9
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
31.03.2021 Российскую отрасль связи приговорили к импортозамещению. У властей есть хитрый план 2
12.03.2021 В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк 1
03.03.2021 У Минцифры будет свой департамент микроэлектроники 1
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
20.02.2021 Концерн «Автоматика» представил свои разработки для платформы «Эльбрус» 1
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» 1
30.10.2020 «Почту России» и еще 51 госкомпанию заставляют экстренно перейти на российское ПО 1
21.10.2020 Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
02.10.2020 Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов 3
02.10.2020 В России на телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei 2
30.09.2020 Государство вложит в российскую радиоэлектронику 350 миллиардов 1
30.09.2020 Власти «пустят Huawei в госзакупки» в обмен на технологии 4
30.09.2020 Поставщики комплектующих для самолетов разорвали контракты с Россией. На очереди электроника 3
11.09.2020 ФСБ арестовала замглавы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга 1
09.04.2020 В России создан консорциум производителей вычислительной техники 1
02.04.2020 Правительству предложили создать антикризисный штаб для спасения российской электроники 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
29.05.2019 В Минпромторге меняется куратор отечественных процессоров 7
11.10.2017 «Росэлектроника» примет участие в развитии спутниковой навигации в Армении 1
31.03.2016 «НИИМА «Прогресс» присоединился к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС» 2

Публикаций - 39, упоминаний - 67

Шпак Василий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Yandex - Яндекс 4103 3
Huawei 2733 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Microsoft Corporation 11168 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
АФК Система ПАО 998 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Комдив 20 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
РТИ 122 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Nokia Networks 54 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 1
Базальт СПО 206 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ 11 1
Национальные Технологии 23 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
SAP SE 3220 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
IBM 3557 1
Nokia Corporation 2453 1
Oracle Corporation 3363 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Acronis - Акронис 365 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Т-Платформы 274 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 4
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Почта России ПАО 1579 1
Qiwi 783 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ESW Capital 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 5
Правительство РФ 2208 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Федеральное казначейство России 766 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 8 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Руссофт - Russoft 252 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Безопасный город 347 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Linux OS 4276 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 7 1
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 8 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Google Android 10751 1
Чернышенко Дмитрий 234 5
Понькин Александр 26 5
Носков Константин 202 2
Заренин Андрей 10 2
Хохлов Сергей 8 2
Бочаров Олег 27 2
Путин Владимир 1828 2
Смирнов Алексей 142 2
Паршин Максим 142 2
Евдокимов Андрей 54 2
Исаев Антон 7 1
Гурко Александр 129 1
Чуприян Александр 6 1
Медведев Владислав 10 1
Лавров Сергей 12 1
Ping Guo - Пин Го 20 1
Морозова Анастасия 27 1
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
Касперская Наталья 199 1
Ковнир Евгений 71 1
Сапунов Алексей 30 1
Ульянов Алексей 2 1
Покровский Иван 47 1
Махсон Михаил 13 1
Сорокин Павел 6 1
Легостаева Светлана 23 1
Татаринов Кирилл 31 1
Геллер Анатолий 12 1
Тихонов Анатолий 11 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Кожуховский Игорь 4 1
Жерегеля Андрей 1 1
Ткаченко Андрей 14 1
Парахин Михаил 8 1
Соколов Алексей 121 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Мишустин Михаил 302 1
Солонин Сергей 82 1
Шадаев Максут 384 1
Волож Аркадий 181 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - Республика Крым -Ялта 28 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Восточная Европа 1691 2
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Китай - Тайвань 596 1
Россия - Саранск 199 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Калининградская область 542 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Севастополь 420 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Псков 138 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 6 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Future Workplace 4 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 1 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Микроэлектроника - международный форум 4 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770172, в очереди разбора - 673854.
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