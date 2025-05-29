Шпак Василий

Сменился гендиректор в дизайн-центре спецэлектроники, который раньше возглавлял замминистра Минпромторга Василий Шпак бГЭТУ «ЛЭТИ» Новый гендиректор НИИМА «Прогресс» Павел Куцько До декабря 2018 г. руководителем «Прогресса» был нынешний заместитель министра Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) Василий Шпак. О новом гендиректоре С августа 2011 по декабрь 2017 гг. Куцько был заместителем директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга. В 2018 г. был назначен директо

Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны фии, то есть для производства микросхем, сообщил CNews замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак. По его словам, до начала их выпуска остается сравнительно немного времени – «по

Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение» Замминистра может смениться Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак может покинуть свой пост к осени 2024 г., рассказали CNews два собеседника, близких к Правительству и Минпромторгу. Об этом говорили изданию два собеседника, среди топ-менеджеров к

Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз ктронной отрасли за последние пять лет выросло в 20 раз: около 10 мрлд руб. в 2019 г. против более 200 млрд руб. в 2024 г. Такие цифры на CNews FORUM Кейсы привел заместитель министра Минпромторга РФ Василий Шпак. Деньги идут на то, чтобы полностью создать технологический стек, начиная со средств производства, материалов и заканчивая организацией полноценного международного сотрудничества в

Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда асль обросла комом закрытых тем (ваши коллеги согласовали меньше половины нашего первоначального списка вопросов), но это и понятно: микроэлектроника сейчас — серьезный фактор глобальной конкуренции… Василий Шпак: Была, есть и будет фактором глобальной конкуренции, и даже гиперконкуренции. Почему? Потому что именно технологические возможности определяют конкурентоспособность стран с точки з

Василий Шпак: как сейчас развивается проект создания индустриальных центров компетенций в промышленности, и в каких отраслях они уже сформированы тетов по ключевым отраслям промышленности, в которые входят 12 индустриальных центров компетенций (ИЦК), объединяющих промышленные предприятия – лидеров отрасли. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак. В числе таких отраслей: машиностроение, электроника и микроэлектроника, металлургия, химическая промышленность, фармацевтика и торговля. Под руководством председателей участники И