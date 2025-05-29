Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Шпак Василий

СОБЫТИЯ


29.05.2025 Сменился гендиректор в дизайн-центре спецэлектроники, который раньше возглавлял замминистра Минпромторга Василий Шпак

бГЭТУ «ЛЭТИ» Новый гендиректор НИИМА «Прогресс» Павел Куцько До декабря 2018 г. руководителем «Прогресса» был нынешний заместитель министра Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) Василий Шпак. О новом гендиректоре С августа 2011 по декабрь 2017 гг. Куцько был заместителем директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга. В 2018 г. был назначен директо
26.09.2024 Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны

фии, то есть для производства микросхем, сообщил CNews замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак. По его словам, до начала их выпуска остается сравнительно немного времени – «по
16.07.2024 Замминистра промышленности, ответственный за радиоэлектронику, покинет пост, «уйдя на повышение»

Замминистра может смениться Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак может покинуть свой пост к осени 2024 г., рассказали CNews два собеседника, близких к Правительству и Минпромторгу. Об этом говорили изданию два собеседника, среди топ-менеджеров к
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз

ктронной отрасли за последние пять лет выросло в 20 раз: около 10 мрлд руб. в 2019 г. против более 200 млрд руб. в 2024 г. Такие цифры на CNews FORUM Кейсы привел заместитель министра Минпромторга РФ Василий Шпак. Деньги идут на то, чтобы полностью создать технологический стек, начиная со средств производства, материалов и заканчивая организацией полноценного международного сотрудничества в
09.04.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда

асль обросла комом закрытых тем (ваши коллеги согласовали меньше половины нашего первоначального списка вопросов), но это и понятно: микроэлектроника сейчас — серьезный фактор глобальной конкуренции… Василий Шпак: Была, есть и будет фактором глобальной конкуренции, и даже гиперконкуренции. Почему? Потому что именно технологические возможности определяют конкурентоспособность стран с точки з
18.11.2022 Василий Шпак: как сейчас развивается проект создания индустриальных центров компетенций в промышленности, и в каких отраслях они уже сформированы

тетов по ключевым отраслям промышленности, в которые входят 12 индустриальных центров компетенций (ИЦК), объединяющих промышленные предприятия – лидеров отрасли. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак. В числе таких отраслей: машиностроение, электроника и микроэлектроника, металлургия, химическая промышленность, фармацевтика и торговля. Под руководством председателей участники И
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции

иностранных государств. Такого мнения придерживается заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Эту должность он занимает с апреля 2021 г., а до этого он был директором департ

Публикаций - 279, упоминаний - 296

Шпак Василий и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 49
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 40
МегаФон 10742 35
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 29
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 27
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
UIPath 119 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Газинформсервис - ГИС 496 26
Ростелеком 10948 23
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 23
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 23
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 22
Diasoft - Диасофт 1144 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 20
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 19
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 18
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 18
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 17
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 17
Газпром ЦПС 38 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 17
Intel Corporation 12811 17
9594 17
Naumen - Наумен 752 17
SimbirSoft - СимбирСофт 124 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 15
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 14
Примо РПА 16 14
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 14
Microsoft Corporation 25775 13
Huawei 4677 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 38
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 38
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 37
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 33
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 32
Транснефть 335 30
Почта России ПАО 2370 29
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 27
ПСБ - Промсвязьбанк 963 24
Газпром нефть 725 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 21
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 18
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 17
Ингосстрах СПАО 478 17
Абсолют Банк 249 17
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Сургутнефтегаз - СНГ 288 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 13
Газпром ПАО 1493 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 11
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 10
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 22 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 252
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 111
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 80
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 79
Федеральное казначейство России 1949 76
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 72
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 55
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 50
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 46
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 42
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 36
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 33
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 21
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 20
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 19
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 17
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 16
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 16
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 15
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 14
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 14
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 14
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 13
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 16
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
ГосИнформСистемы 160 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Международная академия связи - МАС 46 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
Содружество производителей светотехники АНО 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 193
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 139
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 135
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 100
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 96
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 68
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 67
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 57
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 57
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 53
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 48
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 47
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 44
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 43
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 41
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 37
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 35
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 35
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 34
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 33
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 32
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 31
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 31
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 29
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 28
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 27
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 26
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 24
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 24
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 24
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 24
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 24
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 56
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 27
НКТ - Р7-Офис 543 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
FreePik 1841 21
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 17
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 10
1С:ERP Управление предприятием 841 10
Linux OS 11533 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 8
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 7
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 6
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 6
Google Android 15244 6
Microsoft Windows 16882 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Axiom JDK СЗИ 175 4
БИС - ITQuick - Jumse 52 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Apple iOS 8583 4
Шадаев Максут 1210 95
Паршин Максим 323 55
Албычев Александр 168 55
Лысенко Эдуард 317 52
Хайруллин Айрат 108 49
Чернышенко Дмитрий 581 48
Ципорин Павел 103 48
Мартынова Елена 90 47
Херсонцев Алексей 93 47
Петрушин Андрей 110 47
Разумовский Дмитрий 125 46
Врацкий Андрей 175 44
Слышкин Василий 129 43
Терещенко Денис 95 42
Натрусов Артем 313 37
Петров Михаил 139 37
Чаркин Евгений 317 34
Агапкин Алексей 39 33
Казарин Станислав 175 33
Козак Николай 209 32
Сергеев Сергей 179 32
Бадалов Андрей 66 31
Пугачев Павел 63 31
Урусов Виктор 157 28
Труненков Сергей 35 28
Носенко Артем 30 27
Касаев Сергей 28 27
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 76 26
Костин Сергей 37 26
Барсуков Сергей 32 26
Смирнова Татьяна 35 26
Сорокин Даниил 33 26
Тутаев Михаил 57 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Россия - РФ - Российская федерация 166168 275
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 113
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 50
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 29
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 25
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 25
Россия - СЗФО - Псковская область 697 18
Россия - ЦФО - Орловская область 369 15
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 14
Европа 24964 13
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Китай - Тайвань 4245 12
Россия - УФО - Челябинская область 1512 10
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Европа Восточная 3138 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Япония 13807 6
Индия - Bharat 5870 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 60 5
Казахстан - Республика 6048 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Украина 7928 5
Нидерланды 3746 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 213
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 90
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 87
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 64
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 63
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 58
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 41
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 37
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 29
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 27
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 26
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 26
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 25
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 24
Энергетика - Energy - Energetically 5855 24
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 22
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 20
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 19
Экономический эффект 1342 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 12
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 12
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 28
Ведомости 1466 21
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Forbes - Форбс 1002 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
РИА Новости 1033 3
Известия ИД 770 2
Госрасходы - портал 70 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Мобильные системы 118 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews - Soft.CNews 31 1
Нетоскоп 19 1
Time Magazine 12 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 56
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
CNews Инновация года - награда 155 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ONSIDE 19 1
Fortune Business Insights 32 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Future Workplace 4 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 21
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 15
РАН - Российская академия наук 2122 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 8
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 8
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 58
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 48
CNews AWARDS - награда 571 36
CNews FORUM Кейсы 313 25
Микроэлектроника - международный форум 22 8
CNews Баттл 69 7
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще