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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шпак Василий
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Публикаций - 39, упоминаний - 67
Шпак Василий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 252 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Понькин Александр 26 5
|Носков Константин 202 2
|Заренин Андрей 10 2
|Хохлов Сергей 8 2
|Бочаров Олег 27 2
|Путин Владимир 1828 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Паршин Максим 142 2
|Евдокимов Андрей 54 2
|Исаев Антон 7 1
|Гурко Александр 129 1
|Чуприян Александр 6 1
|Медведев Владислав 10 1
|Лавров Сергей 12 1
|Ping Guo - Пин Го 20 1
|Морозова Анастасия 27 1
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
|Касперская Наталья 199 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Ульянов Алексей 2 1
|Покровский Иван 47 1
|Махсон Михаил 13 1
|Сорокин Павел 6 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Татаринов Кирилл 31 1
|Геллер Анатолий 12 1
|Тихонов Анатолий 11 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Кожуховский Игорь 4 1
|Жерегеля Андрей 1 1
|Ткаченко Андрей 14 1
|Парахин Михаил 8 1
|Соколов Алексей 121 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Солонин Сергей 82 1
|Шадаев Максут 384 1
|Волож Аркадий 181 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770172, в очереди разбора - 673854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770172, в очереди разбора - 673854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru