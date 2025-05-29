Сменился гендиректор в дизайн-центре спецэлектроники, который раньше возглавлял замминистра Минпромторга Василий Шпак

В НИИМА «Прогресс» новый генеральный директор. Им стал Павел Куцько — гендиректор воронежского «Научно-исследовательского института электронной техники», сменив на должности Захара Кондрашова. До конца 2018 г. НИИМА «Прогресс» возглавлял нынешний замминистра Минпромторга Василий Шпак.

Новый гендиректор «Прогресса»

Как выяснил CNews, у российского дизайн-центра по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы НИИМА «Прогресс» сменился генеральный директор. Им стал Павел Куцько — гендиректор воронежского «Научно-исследовательского института электронной техники» (НИИЭТ). Об этом стало известно из данных сервиса «Контур.Фокус».

CNews задал НИИМА «Прогресс» вопросы по поводу смены гендиректора 16 мая 2025 г., но за прошедшие две недели до момента публикации этого материала ответов не получил.

Павел Куцько сменил на посту Захара Кондрашова, который заведовал НИИМА «Прогресс» с 2020 г.

До декабря 2018 г. руководителем «Прогресса» был нынешний заместитель министра Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) Василий Шпак.

О новом гендиректоре

С августа 2011 по декабрь 2017 гг. Куцько был заместителем директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга. В 2018 г. был назначен директором ФГУП «Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов».

В 2020 г. совет директоров группы компаний «Элемент» принял решение назначить Куцько на должность генерального директора НИИЭТ.

В рамках своей деятельности Куцько занимался стратегическим развитием предприятия. Его приоритетными задачами являлись повышение ключевых финансовых и производственных показателей, а также укрепление научно-исследовательского подразделения.

НИИЭТ занимается разработкой и созданием сложных электронных компонентов для специализированных и гражданских целей. В числе производимых изделий: микроконтроллеры, микропроцессоры, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи, интегральные микросхемы для интерфейсов, СВЧ-транзисторы и модули для усиления мощности в СВЧ-диапазоне.

Про НИИМА «Прогресс»

НИИМА «Прогресс» на своем официальном сайте называет себя лидером в области микроэлектроники в России.

Институт был создан в 1987 г. на базе подразделений НИИ «Автоматика» и ЦНИТИ. Его основной задачей было автоматизированное проектирование специализированных сверхбольших интегральных схем (СБИС) для Министерства промышленности средств связи СССР.

НИИМА «Прогресс» занимается разработкой и производством СБИС «Система на Кристалле», а также проектированием и производством навигационных приемников ГЛОНАСС/GPS.

Институт стал первым в России, кто начал разрабатывать и проектировать СБИС на основе современных субмикронных технологий. Также он был одним из первых в России, кто начал выполнять заказы на проектирование СБИС для некоторых мировых лидеров, например Motorola, VLSI Technology, Nortel, ST Microelectronics, Gold Star и SGS Tompson.

СБИС, разработанные в НИИМА «Прогресс», используются в различных областях, включая модемы для спутниковой связи, радиолокационные системы, системы спутниковой навигации, системы подвижной радиотелефонной связи, а также в внутризоновых и магистральных сетях связи.