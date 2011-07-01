Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 117465
ИКТ 9503
Организации 7457
Ведомства 1379
Ассоциации 750
Технологии 3097
Системы 19838
Персоны 46731
География 1878
Статьи 1334
Пресса 952
ИАА 602
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1853
Мероприятия 818

Nortel Networks Corporation Northern Telecom

Nortel Networks Corporation - Northern Telecom


01.07.2011 Apple и Microsoft увели патенты Nortel из-под носа Google
05.04.2011 Google защитит Android и Chrome за $900 млн
21.04.2010 Ericsson покупает контрольный пакет в LG-Nortel
01.04.2010 «Эрикссон» завершил сделку по покупке Северо-Американского GSM-подразделения Nortel
25.03.2010 «Скай Линк» выкупил кредит Nortel предоставленный «Саратовской Системе Сотовой Связи»
22.12.2009 Avaya завершила приобретение корпоративного бизнеса Nortel
11.12.2009 Сделка Avaya-Nortel одобрена Правительством Канады
26.11.2009 «Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования
23.11.2009 Ciena купила оптику Nortel за $769 млн
01.10.2009 Nortel продает весь GSM-бизнес
18.09.2009 Сделка Avaya-Nortel одобрена судебными органами США и Канады
15.09.2009 Avaya заплатила $900 млн, чтобы обойти Cisco
19.08.2009 Nortel и Telstra завершили тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек
11.08.2009 Майк Зафировски покинул Nortel на фоне 274-миллионных убытков
10.08.2009 Из Nortel уходит CEO
10.08.2009 CEO Nortel Майк Зафировски покинет компанию
27.07.2009 Ericsson получит часть Nortel за $1,13 млрд
21.07.2009 Avaya покупает корпоративный бизнес Nortel
15.07.2009 Рабочие Nortel грозятся взорвать завод
03.07.2009 Мировой рынок PBX: SEN опередил Cisco, Nortel и Avaya
25.06.2009 Nortel выпустила новые решения для интеграции бизнес-процессов и приложений
22.06.2009 Nortel ликвидируется
15.06.2009 Nortel лидирует на мировом рынке программных коммутаторов операторского класса
29.05.2009 Контрольный пакет LG-Nortel выставлен на продажу
28.05.2009 Nortel анонсирует новые решения для КСПД
15.05.2009 Deloitte внедрил унифицированные коммуникации на базе решения Nortel
20.04.2009 Identity Engines от Nortel обеспечивает безопасный персонализированный доступ к сети
16.04.2009 Nortel представила новую версию решения Patient Discharge Solution для медучреждений
16.04.2009 GSM-R от Nortel внедрят на новой ЖД-линии в Алжире
15.04.2009 Новая технология Nortel поможет снизить энергопотребление в GSM-сетях
13.04.2009 Nortel расширяет возможности унифицированных коммуникаций
09.04.2009 Nokia, Avaya и Siemens делят активы Nortel
01.04.2009 Nortel предлагает новые решения для контакт-центров
19.03.2009 Nortel расширит свое коммуникационное приложение web.alive
04.03.2009 Nortel предлагает своим партнерам новые программы стимулирования сбыта
25.02.2009 Mobile World Congress: организован первый в мире международный видео-вызов по технологии LTE
24.02.2009 Nortel представила платформу VoIP-приложений Adaptive Application Engine
19.02.2009 Nortel обновила ПО для NGN коммутатора CS2000
18.02.2009 Nortel интергировала функции голосовой и конференцсвязи в LotusLive от IBM
13.02.2009 Nortel продемонстрирует 4G-решения на Mobile World Congress

Публикаций - 1296, упоминаний - 1939

Nortel Networks Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4911 287
Microsoft Corporation 23678 209
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 184
Intel Corporation 11722 165
IBM - International Business Machines Corp 9233 140
Oracle - Sun Microsystems 2207 130
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 116
Oracle Corporation 6366 111
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 106
Lenovo Motorola 3505 101
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1008 90
JDSU - JDS Uniphase 218 87
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 87
Amazon Inc - Amazon.com 2828 81
Siemens AG - Siemens Group 2551 79
Dell EMC 4945 79
Yahoo! 3691 77
HP - Hewlett-Packard 3602 75
Verizon - WorldCom 487 66
AT&T Inc 1662 64
TI - Texas Instruments Incorporated 815 61
Dell Technologies - Dell Computer 2021 61
HP Compaq Computer Corp 1918 61
Apple Inc 11324 61
Ciena 202 58
Samsung Electronics 9804 58
Juniper Networks 422 52
HP 3Com 677 51
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1332 51
Applied Materials 278 51
Check Point Software Technologies 716 49
AMD - Advanced Micro Devices 3898 49
LG Electronics 3548 49
Beltel - Белтел 139 39
Прогноз 1674 39
PMC-Sierra 73 37
Qualcomm Technologies 1720 35
Broadcom Inc - Avago Technologies 489 34
Verizon Communications - Bell Atlanitic 921 34
HP Inc. 5578 32
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1917 183
eBay Inc 1602 66
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6276 61
Merrill Lynch 433 47
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 33
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 27
GM - General Motors 448 25
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 24
Citi - Citigroup 292 24
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 24
CMGI 130 23
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 542 23
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 19
Boeing 988 17
Enron - Enrongate 122 17
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 16
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 444 16
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 14
Ford 399 14
First Call 239 14
McDonald’s - Макдоналдс 193 13
American Express - Amex 310 13
DuPont - Дюпон 100 12
Walmart - Wal-Mart Stores 368 12
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 81 12
Prudential Securities 68 11
Россети Ленэнерго 2376 11
Coca-Cola Company 251 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 376 10
Bank of America - Банк Америки 221 10
UPS 184 10
Prudential Financial 52 9
Walt Disney Company 574 9
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 9
RBC Capital Markets 59 8
Caterpillar - Катерпиллар 88 8
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 8
Ford Motor 166 8
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6681 8
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 58
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18339 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10552 24
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9414 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3091 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2996 15
Правительство Москвы 2074 15
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 954 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2754 14
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 11
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3036 11
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 862 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 329 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2858 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4636 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 366 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 562 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3814 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 6
Судебная власть - Judicial power 2129 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1340 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 341 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 245 5
Президент Российской Федерации 3788 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2387 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1121 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1694 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 505 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 78 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1082 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 704 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1923 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2595 186
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 90
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 7
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 6
Ассоциация менеджеров 97 5
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 5
АРБ - Ассоциация российских банков 208 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 4
WiMAX Forum 68 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 565 3
Linux Foundation 174 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 455 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Электрокабель 8 1
IPv6 Forum 6 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
Softswitch Consortium 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 163 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80102 363
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22544 202
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18049 197
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7579 189
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54599 181
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25678 180
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9502 150
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9925 121
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40146 119
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26295 109
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6690 96
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 92
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15256 92
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3587 84
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6123 81
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4219 75
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6196 75
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8790 75
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2474 74
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5468 74
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3440 66
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10233 64
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3530 64
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17743 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11673 60
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13710 58
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3153 53
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1367 52
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11112 51
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3519 51
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11784 49
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6267 48
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3745 48
Сеть передачи данных 3385 48
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17576 48
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2024 47
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3069 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15208 45
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 1641 43
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 920 43
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 137
Microsoft Windows 2000 12780 126
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4822 54
Age of Kings 3456 35
Apple iPhone 6 6253 35
Nortel Meridian 38 28
SAP Ariba 285 26
Google Android 12765 21
Linux OS 8435 20
Microsoft Windows 14613 17
Oracle PeopleSoft 385 13
Oracle Java - язык программирования 2792 13
Microsoft Skype 1986 12
Nortel Networks Succession 11 11
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1090 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4378 9
Microsoft Office Communications Server 48 9
Avaya IP Office Cloud Platform 82 9
Google Marketing Platform - DoubleClick 248 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 8
Microsoft Windows NT 816 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3367 8
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 95 8
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6687 8
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 7
Microsoft Exchange 1346 7
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 7
InterActiveCorp Excite@Home 123 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1457 7
Microsoft Office 3488 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 6
Microsoft Office Communicator 35 6
Avaya Definity УАТС 103 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1029 6
Microsoft Exchange Server 475 6
HPE Synergy 52 6
Microsoft Outlook 1301 5
IBM Tivoli 279 5
Солонин Виталий 89 19
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 18
Bush George - Буш Джордж 305 17
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 16
Dunn Frank - Данн Фрэнк 13 13
Hogan Art - Хоган Арт 47 10
Смирнов Владимир 37 9
Лисицин Евгений 17 8
Carty Michael - Карти Майкл 20 7
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 6
Санадзе Георгий 16 6
Масленников Игорь 36 5
Мякишева Марина 84 5
Свириденко Андрей 96 5
Мирошников Борис 61 5
Рейман Леонид 1033 5
Owens Bill - Оуэнс Билл 7 5
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 4
Фишкин Сергей 7 4
Мызовский Герман 11 4
Хомяков Сергей 41 4
Owens William - Оуэнс Уильям 3 3
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 13 3
Киселев Максим 6 3
Аитов Тимур 197 3
Богатов Антон 79 3
Тарасов Арсений 44 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Приданцев Сергей 144 3
Заскалет Михаил 12 3
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 3
Казак Максим 161 2
Марченко Игорь 12 2
Cohen Michael - Конн Майкл 5 2
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 2
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Макаров Валентин 198 2
Корнильев Кирилл 64 2
Исаак Мостов 9 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50509 349
Россия - РФ - Российская федерация 125268 255
Канада 4728 226
Европа 21466 150
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39921 128
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17222 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13301 95
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13045 73
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15322 72
Германия - Федеративная Республика 12145 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15394 55
Америка Северная 3117 50
Франция - Французская Республика 7109 44
Ближний Восток 2679 43
Япония 13018 40
Европа Восточная 3006 38
Южная Корея - Республика 6324 38
Африка - Африканский регион 3297 33
Азия - Азиатский регион 5087 31
Индия - Республика 5121 30
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 29
Израиль 2622 28
Швеция - Королевство 3543 28
Испания - Королевство 3618 28
Италия - Итальянская Республика 4241 27
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 382 26
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3440 26
Америка 2159 24
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1336 24
Финляндия - Финляндская Республика 3487 23
США - Нью-Йорк 3100 21
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6399 19
Украина 7349 19
Испания - Каталония - Барселона 718 19
Америка Латинская 1701 17
Китай - Тайвань 3793 17
США - Калифорния 4684 17
США - Торонто 271 16
Нидерланды 3331 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42844 186
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14339 172
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5629 136
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42640 94
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21063 86
ISDEX интернет-индекс 250 66
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5332 64
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10789 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15402 57
Internet Economy - Интернет-экономика 5574 54
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6951 52
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4144 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24671 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9434 39
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6973 38
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2050 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8970 35
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4578 35
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6220 34
Финансовые показатели 2111 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11010 27
Абонентская база - Абонентская плата 5327 27
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 736 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4394 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8082 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4483 22
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4121 21
Кредитование - Сrediting - Заём 5962 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2043 19
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4000 17
Энергетика - Energy - Energetically 4485 16
Логистика сбытовая - Сбыт 2234 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3992 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1752 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2624 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5268 15
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1419 14
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1166 14
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 163
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 65
CNET Networks - CNET News 1640 56
CBS MarketWatch 310 53
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11028 30
91Mobiles 1721 28
Thomson Reuters - Рейтер 5787 26
Total Telecom 613 20
FT - Financial Times 1176 19
Известия ИД 490 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1252 11
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 9
Bloomberg 1133 8
Cellular News 233 8
Открытые системы ИД 173 7
The Register 1426 7
RCR News 107 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 4
Dow Jones - Barron's 25 4
Viacom - Video & Audio Communications 117 4
Прайм - Агентство экономической информации 859 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
Computer Weekly 373 3
Mercury Center 309 3
Silicon.com 364 3
iVillage 32 3
Vnunet 226 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 578 3
Bloomberg Businessweek 123 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
CNews TV 747 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 172 2
Dow Jones Business News 88 2
Los Angeles Times 69 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Internet Stock Report 994 168
S&P 500 553 110
S&P - Standard and Poor’s 483 80
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7520 44
Juniper Research 508 34
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 20
IDC - International Data Corporation 4860 19
Gartner - Гартнер 3490 17
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 15
Bear Stearns 79 14
IHS Infonetics Research 90 13
Synergy Research Group 41 13
Infonetics Research 50 12
Moody's Investors Service 135 11
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2362 8
Forrester Research 814 8
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 8
Dell'Oro Group 37 8
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 7
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
Gartner - Dataquest 348 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 4
Thomson Financial - Thomson First Call 206 4
Datamonitor 83 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 3
ABI Research 233 3
Frost & Sullivan 202 3
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 2
In-Stat 115 2
In-Stat/MDR 64 2
TeleGeography Research 39 2
Asymco 10 1
GSMA Intelligence 10 1
Cahners-Instat Group 1 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 1
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 1
Piper Jaffray 101 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 22
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 7
РАН - Российская академия наук 1813 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 2
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 47 2
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 13 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 84 2
TED Talks 37 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 493 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 199 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 1
Cornell University - Корнеллский университет 163 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 7 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 46 1
ННЦ ХФТИ - Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт 2 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 22 1
Информзащита Учебный центр 38 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 72 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 30 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 6 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 304 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1306 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 206 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 215 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11774 103
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2113 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 6
CeBIT 461 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1030 4
Связь-Экспокомм 94 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 3
Infosecurity - выставка 63 3
ИнфоКом 86 3
CNews AWARDS - награда 422 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
Intel Developer Forum - IDF 274 1
Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 1
LinuxWorld 53 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
День молодёжи - 27 июня 698 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 1
Tagline Awards 6 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
Docflow 133 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
IT-Лидер - премия 3 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 18 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Прямая линия с Президентом РФ 12 1
Microsoft Ignite 38 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
Black Hat - Конференция 78 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231492, в очереди разбора - 864618.
Создано именных указателей - 117465.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Как выбрать электросамокат для города: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще