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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лисицин Евгений


24.03.2025 «Норникель» совместно с GlowByte внедрил корпоративную ML-платформу на базе продукта Kolmogorov вендора Data Sapience  1
30.09.2024 МТС оцифровала Муравьевский парк к фестивалю журавлей 1
24.09.2019 Исследование CNews: Российский рынок аналитики данных продолжает уверенно расти 1
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
03.07.2018 CNews составил рейтинг крупнейших поставщиков решений для аналитики данных 1
02.07.2018 Рынок аналитики данных в России вырос на четверть 1
25.12.2017 «Сервионика» создала сверхбыстрое публичное облако на базе решений Huawei и Mellanox 1
29.05.2017 «Сервионика» модернизирует облачную платформу eCloud на базе нового поколения серверов Huawei 1
29.09.2016 Touch Bank персонализирует общение с клиентами при помощи IBM Commerce 1
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов 1
23.06.2009 Украинский WiMAX-провайдер выбрал биллинг от «Петер-Сервиса» 1
04.12.2008 В Nortel произошли кадровые перестановки 1
10.11.2008 «Белтел» подключил все российские магазины ИКЕА к единому call-центру 1
20.03.2008 Nortel выпустил на российский рынок программный коммутатор нового поколения 1
06.03.2008 Mobile World Congress: 3G готовится к 100 мбит/с 1
05.12.2007 Nortel Forum 2007 Hyperconnectivity: итоги 1
15.11.2007 Nortel Forum: наступает эра гипер-подключенности 2
26.06.2007 Директор Nortel в России нашелся через год 2
25.06.2007 Назначен глава Nortel в России и странах СНГ 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Лисицин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 8
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 4
Крок - Croc 1780 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 172 3
Softline - Polymatica - Полиматика 176 3
Softline - Софтлайн 2885 2
Корус Консалтинг ГК 1233 2
BI Partner - БиАй Партнер 36 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 2
IBM - International Business Machines Corp 9455 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 2
Huawei 3975 2
Microsoft Corporation 24723 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Beltel - Белтел 144 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
Informatica 126 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence 13 1
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 6 1
Ericsson Television - Tandberg Television 13 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 1
Samsung Electronics 10311 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
LG Electronics 3626 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Lenovo Motorola 3503 1
Yahoo! 3699 1
Nvidia Corp 3527 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 1
SAS Institute 979 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Vodafone Group 1384 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Coca-Cola Company 254 1
IKEA - ИКЕА 158 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
WiMAX Forum 68 1
GSA - Global mobile Suppliers Association 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8398 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5158 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6706 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20856 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4800 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7202 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16148 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10193 4
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9422 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5836 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28069 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24715 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5687 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8181 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8236 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4831 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1967 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4451 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3218 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 277 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15925 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11307 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13906 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8553 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1013 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7911 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9821 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 317 2
Форсайт Prognoz Platform 95 2
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7131 1
Google Android 14127 1
Linux OS 10089 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Apple iPod 1537 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Amdocs ACE - Amdocs Advertising, Commerce and Entertainment 1 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
IBM Commerce 7 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 270 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 9 1
MoneyTalk 10 1
Sony Xperia X - серия смартфонов 89 1
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 23 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 391 1
МегаФон - Nexign Peter-Service BISrt КИБС 12 1
Microsoft Windows 15786 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 352 1
NTT DoCoMo Keitai 5 1
Nvidia - Mellanox Spectrum - коммутаторы 6 1
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 6 1
Фишкин Сергей 7 2
Кудрявцева Юлия 18 1
Воронин Станислав 7 1
Комов Владимир 16 1
Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 1
Фридман Александр 7 1
Цыганов Вячеслав 67 1
Солонин Виталий 89 1
Меламед Леонид 150 1
Смирнов Владимир 38 1
Асланян Сергей 103 1
Мельникова Анастасия 399 1
Тиньков Олег 47 1
Хомяков Сергей 45 1
Кузнецова Светлана 16 1
Антонов Павел 12 1
Щепилов Евгений 36 1
Самарин Вячеслав 8 1
Марченко Игорь 13 1
Мякишева Марина 84 1
Кононова Екатерина 3 1
Касаткина Ирина 2 1
Куприянова Елена 3 1
Меламед Александр 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 13
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 4
Европа Восточная 3104 4
Азия - Азиатский регион 5575 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 3
Европа 21848 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 2
Европа Центральная 266 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 2
Япония 13330 2
Индия - Bharat 5490 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4002 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 2
Африка - Африканский регион 3500 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 2
Украина 7643 2
Камбоджа - Королевство 150 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2277 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3017 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2774 1
Россия - СФО - Новосибирск 4356 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3151 1
Европа Западная 1482 1
Южная Корея - Республика 6688 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1575 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 856 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 159 1
Америка - Американский регион 2167 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Америка Латинская 1821 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Украина - Киев 1128 1
Уганда - Республика 86 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13371 1
Германия - Федеративная Республика 12735 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4720 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16501 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1079 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 279 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 121 1
Экономический эффект 1084 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 1
Английский язык 6691 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5230 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10055 1
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 891 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7918 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 387 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1965 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1642 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Спорт - Футбол 649 1
Дача - дачники 850 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5588 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1282 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 653 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 3
IDC - International Data Corporation 4912 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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