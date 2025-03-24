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Лисицин Евгений
Лисицин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
|Coca-Cola Company 254 1
|IKEA - ИКЕА 158 1
|Фишкин Сергей 7 2
|Кудрявцева Юлия 18 1
|Воронин Станислав 7 1
|Комов Владимир 16 1
|Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 1
|Фридман Александр 7 1
|Цыганов Вячеслав 67 1
|Солонин Виталий 89 1
|Меламед Леонид 150 1
|Смирнов Владимир 38 1
|Асланян Сергей 103 1
|Мельникова Анастасия 399 1
|Тиньков Олег 47 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Антонов Павел 12 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Самарин Вячеслав 8 1
|Марченко Игорь 13 1
|Мякишева Марина 84 1
|Кононова Екатерина 3 1
|Касаткина Ирина 2 1
|Куприянова Елена 3 1
|Меламед Александр 94 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 653 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
|Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 4
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 3
|IDC - International Data Corporation 4912 1
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