Comverse Technology - Comverse Network Systems

«Билайн» завершил трехлетний проект миграции на новый биллинг «Вымпелком» (работает в России под брендом «Билайн») завершил перевод биллинговых систем своих филиалов во всех регионах присутствия на платформу Comverse One. Внедрение продукта велось в поэтапном режиме и длилось три последних года. Ранее процессы тарификации и технического биллинга в реальном времени осуществлялись на платформе RTBS <

«Билайн» завершил переход на новую сервисную платформу Comverse ONE Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о полномасштабной миграции биллинговых систем всех регионов компании на новую платформу предоплаченного сервиса Comverse ONE. Ранее процессы тарификации и технического биллинга в реальном времени осуществлялись на платформе RTBS Comverse. Как сообщили CNews в операторе, решение Comverse ONE

Comverse подвела итоги и рассказала о стратегии на 2009 год Прошедший год обдадал для Comverse в России мощной позитивной динамикой, которую компания предполагет сохранить и в 200

Comverse и IBM достигли соглашения в области операторских решений биллинга Компания Comverse заключила партнерское соглашение с IBM с целью предоставления операторам связи во всем мире возможности экономии операционных расходов, повышения эффективности работы и стимуляции рост

Анонсировано операторское решение биллинга Comverse ONE Компания Comverse представила Comverse ONE – единственное в отрасли решение биллинга и обслужив

«Kиевстар» улучшил качество мобильного интернета Компания Comverse объявила, что оператор «Киевстар» внедрил платформу и услуги шлюза мобильного интерн

Comverse представила новое решение для мобильной рекламы Компания Comverse представила новое решение Mobile Advertising Solution. Решение состоит из следующих элементов: Mobile Ad Server, Campaign Management, Ad Targeting Engine, Multi-Channel Traffic Interce

МТС внедрила систему онлайн-биллинга Comverse Компания МТС объявила о завершении внедрения в России системы Comverse Real-Time Billing (RTBS) с возможностью онлайн-тарификации. В рамках проекта количество интеллектуальных платформ, обслуживающих абонентов с предоплатной системой расчетов во всех реги

Comverse сделает рынок рингбэктонов более доступным Компания Comverse представила Fun Broker, открытую платформу для подключения сторонних поставщиков контента к услуге RBT Fun Dial. Услуга RBT позволяет заменить стандартный скучный сигнал вызова, которы

Решение Comverse объединяет SMS и мобильные мгновенные сообщения Компания Comverse представила решение Instant SMS, объединяющее SMS и мобильные мгновенные сообщения (MIM). Instant SMS развивает существующие возможности популярных услуг SMS, добавляя такие функции MI

В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse Группа AT Consulting объявила об успешном завершении проекта по внедрению prepaid-платформы Comverse для компании «КаР-Тел». Целью проекта являлась замена существовавшей prepaid-платформы SigValue на решение на базе Comverse. В ходе этого проекта все prepaid-абоненты компании (

Comverse продемонстрировала конвергентный обмен сообщениями Компания Comverse продемонстрировала на всемирном конгрессе 3GSM решения из портфеля Total Communicati

Freedom Wireless подала иски против Cingular, Ericsson, Alltel, Comverse и VeriSign ии патентов в федеральный суд г. Маршалла, Техас. Один из исков подан против компаний Cingular Wireless и Ericsson, другой — против компании Alltel и провайдеров беспроводных услуг с предоплатой Comverse и VeriSign. В исках утверждается, что операторы и сервис-провайдеры нарушают три патента компании Freedom Wireless на сотовые коммуникационные системы безопасности с предоплатой, выпущ

Экс-глава Comverse арестован ражданин Израиля Якоб Александер (Jacob Alexander), постоянно проживающий в США, основатель и глава Comverse Technology, был арестован в Намибии в среду. Мошенник находился в международном розы

Comverse приобретает Netonomy Компания Comverse объявила о заключении соглашения о приобретении частной компании Netonomy. Сумма сделки составляет около $19 млн. Netonomy, производитель решений клиентского самообслуживания, анализа

3GSM: Comverse представляет новые продукты Компания Comverse, поставщик программного обеспечения и систем для мультимедийных услуг сотовой связи, представляет новые продукты на выставке 3GSM, проходящей в Барселоне. Представлены два продукта, вх

Российское представительство Comverse возглавил Евгений Плинер ты в России. В их числе удвоение числа сотрудников российского представительства, открытие в Москве лаборатории, а также внедрение новой маркетинговой программы по продвижению полной линейки решений Comverse. Евгений Плинер родился в 1963 г.; закончил Санкт-Петербургский государственный университет им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. До работы в Comverse, на протяжении последних десяти л

На "Связь-Экспокомм" у Comverse проявился InSight 12 мая на проходящей в Москве выставке «Связь-Экспокомм 2005» компания Comverse, входящая в состав корпорации Comverse Technology, представила полный портфол

Прибыль и доходы Comverse Technology в четвертом квартале упали Разработчик коммуникационных систем и программного обеспечения, израильско-американская компания Comverse Technology сообщила о результатах четвертого финансового квартала, завершившегося 31

Израильская Comverse поставит Verizon Wireless решения голосовой почты Израильская компания коммутационных систем Comverse, подразделение Comverse Technology Inc, сообщила в понедельник о заключении к

Comverse сообщила о рекордных доходах в четвертом финансовом квартале Американская компания Comverse Technology, разработчик систем передачи сообщений в сетях мобильной связи, сообщила

Comverse разработала систему управления голосовой почтой для итальянского оператора Blue Израильская компания Comverse разработала и поставила итальянскому оператору сотовой связи компании Blue систему управления голосовой почтой при помощи простых команд, произносимых вслух абонентом. Теперь у клиенто

Прибыль Comverse Technology во втором квартале выросла на 26% Израильско-американская компания Comverse Technology, производитель сервисных систем для телекоммуникационных компаний, сообщи

Comverse приобрела начинающую компанию Exalink за $480млн. Израильско-американская компания Comverse, лидер в разработке систем передачи текстовых сообщений в беспроводных сетях, сообщила о приобретении начинающей израильской компании Exalink за акции стоимостью $480 млн. Exalink выпу

Израильская Comverse приобретет eXalink за акции стоимостью $550 млн. Переговоры израильских телекоммуникационных компаний Comverse и eXalink об объединении близки к завершению. Достигнуто соглашение о приобретении eXalink путем обмена ее акций на акции Comverse общей стоимостью $550 млн. eXalink продолжит с

Comverse представила портал для мобильной связи, управляемый голосовыми командами На выставке СeBIT в Ганновере израильская компания Comverse представила портал для мобильной связи. Особенностью портала под названием GO.TEL711