Получите все материалы CNews по ключевому слову
Comverse Technology Comverse Network Systems
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.10.2013
«Билайн» завершил трехлетний проект миграции на новый биллинг
«Вымпелком» (работает в России под брендом «Билайн») завершил перевод биллинговых систем своих филиалов во всех регионах присутствия на платформу Comverse One. Внедрение продукта велось в поэтапном режиме и длилось три последних года. Ранее процессы тарификации и технического биллинга в реальном времени осуществлялись на платформе RTBS <
|09.10.2013
«Билайн» завершил переход на новую сервисную платформу Comverse ONE
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о полномасштабной миграции биллинговых систем всех регионов компании на новую платформу предоплаченного сервиса Comverse ONE. Ранее процессы тарификации и технического биллинга в реальном времени осуществлялись на платформе RTBS Comverse. Как сообщили CNews в операторе, решение Comverse ONE
|22.01.2009
Comverse подвела итоги и рассказала о стратегии на 2009 год
Прошедший год обдадал для Comverse в России мощной позитивной динамикой, которую компания предполагет сохранить и в 200
|24.07.2008
Comverse и IBM достигли соглашения в области операторских решений биллинга
Компания Comverse заключила партнерское соглашение с IBM с целью предоставления операторам связи во всем мире возможности экономии операционных расходов, повышения эффективности работы и стимуляции рост
|02.06.2008
Анонсировано операторское решение биллинга Comverse ONE
Компания Comverse представила Comverse ONE – единственное в отрасли решение биллинга и обслужив
|26.02.2008
«Kиевстар» улучшил качество мобильного интернета
Компания Comverse объявила, что оператор «Киевстар» внедрил платформу и услуги шлюза мобильного интерн
|18.02.2008
Comverse представила новое решение для мобильной рекламы
Компания Comverse представила новое решение Mobile Advertising Solution. Решение состоит из следующих элементов: Mobile Ad Server, Campaign Management, Ad Targeting Engine, Multi-Channel Traffic Interce
|23.01.2008
МТС внедрила систему онлайн-биллинга Comverse
Компания МТС объявила о завершении внедрения в России системы Comverse Real-Time Billing (RTBS) с возможностью онлайн-тарификации. В рамках проекта количество интеллектуальных платформ, обслуживающих абонентов с предоплатной системой расчетов во всех реги
|27.06.2007
Comverse сделает рынок рингбэктонов более доступным
Компания Comverse представила Fun Broker, открытую платформу для подключения сторонних поставщиков контента к услуге RBT Fun Dial. Услуга RBT позволяет заменить стандартный скучный сигнал вызова, которы
|19.03.2007
Решение Comverse объединяет SMS и мобильные мгновенные сообщения
Компания Comverse представила решение Instant SMS, объединяющее SMS и мобильные мгновенные сообщения (MIM). Instant SMS развивает существующие возможности популярных услуг SMS, добавляя такие функции MI
|26.02.2007
В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse
Группа AT Consulting объявила об успешном завершении проекта по внедрению prepaid-платформы Comverse для компании «КаР-Тел». Целью проекта являлась замена существовавшей prepaid-платформы SigValue на решение на базе Comverse. В ходе этого проекта все prepaid-абоненты компании (
|16.02.2007
Comverse продемонстрировала конвергентный обмен сообщениями
Компания Comverse продемонстрировала на всемирном конгрессе 3GSM решения из портфеля Total Communicati
|05.12.2006
Freedom Wireless подала иски против Cingular, Ericsson, Alltel, Comverse и VeriSign
ии патентов в федеральный суд г. Маршалла, Техас. Один из исков подан против компаний Cingular Wireless и Ericsson, другой — против компании Alltel и провайдеров беспроводных услуг с предоплатой Comverse и VeriSign. В исках утверждается, что операторы и сервис-провайдеры нарушают три патента компании Freedom Wireless на сотовые коммуникационные системы безопасности с предоплатой, выпущ
|29.09.2006
Экс-глава Comverse арестован
ражданин Израиля Якоб Александер (Jacob Alexander), постоянно проживающий в США, основатель и глава Comverse Technology, был арестован в Намибии в среду. Мошенник находился в международном розы
|07.09.2006
Comverse приобретает Netonomy
Компания Comverse объявила о заключении соглашения о приобретении частной компании Netonomy. Сумма сделки составляет около $19 млн. Netonomy, производитель решений клиентского самообслуживания, анализа
|16.02.2006
3GSM: Comverse представляет новые продукты
Компания Comverse, поставщик программного обеспечения и систем для мультимедийных услуг сотовой связи, представляет новые продукты на выставке 3GSM, проходящей в Барселоне. Представлены два продукта, вх
|30.09.2005
Российское представительство Comverse возглавил Евгений Плинер
ты в России. В их числе удвоение числа сотрудников российского представительства, открытие в Москве лаборатории, а также внедрение новой маркетинговой программы по продвижению полной линейки решений Comverse. Евгений Плинер родился в 1963 г.; закончил Санкт-Петербургский государственный университет им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. До работы в Comverse, на протяжении последних десяти л
|13.05.2005
На "Связь-Экспокомм" у Comverse проявился InSight
12 мая на проходящей в Москве выставке «Связь-Экспокомм 2005» компания Comverse, входящая в состав корпорации Comverse Technology, представила полный портфол
|15.03.2002
Прибыль и доходы Comverse Technology в четвертом квартале упали
Разработчик коммуникационных систем и программного обеспечения, израильско-американская компания Comverse Technology сообщила о результатах четвертого финансового квартала, завершившегося 31
|18.12.2001
Израильская Comverse поставит Verizon Wireless решения голосовой почты
Израильская компания коммутационных систем Comverse, подразделение Comverse Technology Inc, сообщила в понедельник о заключении к
|13.12.2001
|Comverse Technology уволит 15% персонала
|14.03.2001
Comverse сообщила о рекордных доходах в четвертом финансовом квартале
Американская компания Comverse Technology, разработчик систем передачи сообщений в сетях мобильной связи, сообщила
|11.03.2001
Comverse разработала систему управления голосовой почтой для итальянского оператора Blue
Израильская компания Comverse разработала и поставила итальянскому оператору сотовой связи компании Blue систему управления голосовой почтой при помощи простых команд, произносимых вслух абонентом. Теперь у клиенто
|01.09.2000
Прибыль Comverse Technology во втором квартале выросла на 26%
Израильско-американская компания Comverse Technology, производитель сервисных систем для телекоммуникационных компаний, сообщи
|06.07.2000
Comverse приобрела начинающую компанию Exalink за $480млн.
Израильско-американская компания Comverse, лидер в разработке систем передачи текстовых сообщений в беспроводных сетях, сообщила о приобретении начинающей израильской компании Exalink за акции стоимостью $480 млн. Exalink выпу
|27.06.2000
Израильская Comverse приобретет eXalink за акции стоимостью $550 млн.
Переговоры израильских телекоммуникационных компаний Comverse и eXalink об объединении близки к завершению. Достигнуто соглашение о приобретении eXalink путем обмена ее акций на акции Comverse общей стоимостью $550 млн. eXalink продолжит с
|03.03.2000
Comverse представила портал для мобильной связи, управляемый голосовыми командами
На выставке СeBIT в Ганновере израильская компания Comverse представила портал для мобильной связи. Особенностью портала под названием GO.TEL711
|26.03.1999
Ericsson и Comverse Network заключили соглашение об интеграции своих продуктов
По соглашению, заключенному между компаниями Ericsson и Comverse Network Systems, продукт Unified Messaging Platform от Comverse будет встроен
Comverse Technology и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427604, в очереди разбора - 727730.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.