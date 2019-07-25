Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform

Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако с-процессов. Новое решение Software AG – Cloud Migration Accelerator – на базе платформы интеграции webMethods.io позволяет быстрее и проще подключаться к приложениям, облачным службам и данным

Software AG добавила к Digital Business Platform серверную часть мобильных приложений как услугу х приложения для предприятий и API-интерфейсы облачных приложений. Она взаимодействует с платформой webMethods Hybrid Integration и модулем API Management от Software AG Digital Business Platfo

Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики ия Software AG объявила о начале сотрудничества с Google Cloud Platform и о выпуске своей платформы webMethods Hybrid Integration Platform. В этом году компания также планирует представить свою

Software AG купила разработчика ПО для анализа данных JackBe и выпустила платформу webMethods IBO Компания Software AG объявила о выпуске новой платформы webMethods Intelligent Business Operations (IBO) и приобретении частной компании JackBe. Как

Платформа webMethods 9.0 с поддержкой технологии in-memory выйдет во втором квартале 2013 г. Компания Software AG объявила о том, что решение webMethods 9.0, обеспечивающее интеграцию «больших данных» из любых источников, традиционных

«Темiрбанк» автоматизировал бизнес-процессы на базе webMethods с помощью «Логики бизнеса 2.0» Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») в партнерстве с компанией BI Consulting помогли «Темiрбанку» (Казахстан) автоматизировать бизнес-процессы с использованием решений webMethods. Коммерческий банк Казахстана начал использовать BPMS-платформу в 2010 г. Тогда перед «Темiрбанком» встала задача стандартизировать подходы в обслуживании клиентов в масштабах всего

webMethods 9.0 объединяет возможности облачных технологий, мобильных решений и соцсетей Компания Software AG представила новую версию платформы webMethods 9.0. Версия 9.0 отличается расширенной вендор-независимой интеграцией. Она объедин

webMethods OneData поддерживает процессно-ориентированное управление мастер-данными Компания Software AG представила решение webMethods OneData, обеспечивающее процессно-ориентированное управление мастер-данными (MDM).

Software AG выпустила новые версии webMethods и ARIS Компания Software AG объявила о запуске продуктов webMethods 8.2 и ARIS 7.2. Это первые масштабные релизы платформ webMethods (инструмен

Software AG предлагает решение для обработки сложных событий webMethods Business Events Компания Software AG представила webMethods Business Events — продукт, ориентированный на растущий рынок обработки сложных соб

Software AG представила Enterprise BPM — интегрированное решение для полного цикла оптимизации бизнес-процессов Компания Software AG объявила о завершении основной интеграции платформ ARIS и webMethods. Решение, получившее название Enterprise BPM, поддерживает весь жизненный цикл опт

25 февраля в Москве состоится учебный курс по управлению бизнес-процессами и построению SOA с платформой webMethods 25 февраля в Москве состоится учебный курс «Управление бизнес-процессами, интеграция приложений и построение SOA с платформой webMethods». Мероприятие состоится в рамках конференции пользователей Adabas & Natural. Слушатели курса смогут получить представление о компонентах и функциональности платформы webMethods

Выручка Software AG во втором квартале 2010 г. выросла на 52% 52% и составила €267,3 млн. Значительный вклад в увеличение данного показателя внесло подразделение webMethods: продажи лицензий этого пакета увеличились на 31% до €29,6 млн. Таким образом, сох

30 июня состоится вебинар «Сквозное решение для автоматизации сквозных процессов: webMethods BPMS» 30 июня состоится онлайн-семинар «Сквозное решение для автоматизации сквозных процессов: webMethods BPMS». Организатором мероприятия выступает объединенная компания Software AG & IDS

webMethods займется разработкой решений для крупнейшей мировой В2В-площадки Онлайновая В2В-площадка WorldWide Retail Exchange (WWRE, организованная компаниями, занимающими лидирующие позиции в мировой розничной торговле, пришла к соглашению с компанией webMethods, специализирующейся на разработке программного обеспечения, в рамках которого будут разработаны новые средства интерактивного соединения для работы на бирже. Размер сделки не разглаш

WebMethods не смогли игнорировать законы рынка Разработчик B2B программного обеспечения компания WebMethods провела пресс-конференцию, на которой объявила собравшимся журналистам о том, что ей не удастся выполнить свои обещания относительно объемов продаж и прибыли за четвертый квартал, со

WebMethods начала осваивать корейский рынок корпоративного ПО а 4 иностранных представительства - в Австралии, Японии, Сингапуре и на Тайване. Как сообщили представители компании, руководить новым офисом будет Марк Ма (Mark Ma), который уже возглавляет операции WebMethods на Тайване, а также в материковой части Китая. Также они добавили, что возлагают большие надежды на азиатские рынки, связывая их с большим количеством местных компаний, желающих перв

Продажи WebMethods превысят прогнозы экспертов Компания WebMethods провела пресс-конференцию, на которой ее исполнительный директор Филип Меррик (Phillip Merrick) заявил, что, несмотря на замедление экономики, его компания не почувствовала снижения

Microsoft, VeriSign и WebMethods представили новый стандарт сетевой безопасности Компании Microsoft, VeriSign и WebMethods будут совместно продвигать новую технологию, которая, по их мнению, позволит вывести безопасность в интернет на новый уровень, сообщает ECommerce Times. Технология, названная XKMS (k

WebMethods откроет подразделение в Сингапуре Компания webMethods Inc., занимающаяся разработкой приложений для B2B, объявила о том, что она решила

Альянс Vignette-WebMethods намерен приобрести двух производителей ПО - OnDisplay и Active Software - за $3 млрд. Компании Vignette Corp. и WebMethods Inc., специализирующиеся на выпуске программного обеспечения, сообщили о своих пла

Verisign и webMethods подписали соглашение об объединении усилий в работе над системами онлайновой аутентификации Вчера компания по сетевой безопасности Verisign Inc. заключила соглашение с webMethods Inc., имеющей тот же профиль деятельности, по объединению усилий по предоставлению