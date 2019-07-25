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Software AG webMethods HIP webMethods Hybrid Integration Platform

Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform

СОБЫТИЯ

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25.07.2019 Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако

с-процессов. Новое решение Software AG – Cloud Migration Accelerator – на базе платформы интеграции webMethods.io позволяет быстрее и проще подключаться к приложениям, облачным службам и данным
15.03.2017 Software AG добавила к Digital Business Platform серверную часть мобильных приложений как услугу

х приложения для предприятий и API-интерфейсы облачных приложений. Она взаимодействует с платформой webMethods Hybrid Integration и модулем API Management от Software AG Digital Business Platfo
15.02.2017 Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики

ия Software AG объявила о начале сотрудничества с Google Cloud Platform и о выпуске своей платформы webMethods Hybrid Integration Platform. В этом году компания также планирует представить свою
23.09.2013 Software AG купила разработчика ПО для анализа данных JackBe и выпустила платформу webMethods IBO

Компания Software AG объявила о выпуске новой платформы webMethods Intelligent Business Operations (IBO) и приобретении частной компании JackBe. Как

25.03.2013 Платформа webMethods 9.0 с поддержкой технологии in-memory выйдет во втором квартале 2013 г.

Компания Software AG объявила о том, что решение webMethods 9.0, обеспечивающее интеграцию «больших данных» из любых источников, традиционных

12.03.2013 «Темiрбанк» автоматизировал бизнес-процессы на базе webMethods с помощью «Логики бизнеса 2.0»

Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») в партнерстве с компанией BI Consulting помогли «Темiрбанку» (Казахстан) автоматизировать бизнес-процессы с использованием решений webMethods. Коммерческий банк Казахстана начал использовать BPMS-платформу в 2010 г. Тогда перед «Темiрбанком» встала задача стандартизировать подходы в обслуживании клиентов в масштабах всего

25.10.2012 webMethods 9.0 объединяет возможности облачных технологий, мобильных решений и соцсетей

Компания Software AG представила новую версию платформы webMethods 9.0. Версия 9.0 отличается расширенной вендор-независимой интеграцией. Она объедин
21.06.2011 webMethods OneData поддерживает процессно-ориентированное управление мастер-данными

Компания Software AG представила решение webMethods OneData, обеспечивающее процессно-ориентированное управление мастер-данными (MDM).
26.05.2011 Software AG выпустила новые версии webMethods и ARIS

Компания Software AG объявила о запуске продуктов webMethods 8.2 и ARIS 7.2. Это первые масштабные релизы платформ webMethods (инструмен
11.04.2011 Software AG предлагает решение для обработки сложных событий webMethods Business Events

Компания Software AG представила webMethods Business Events — продукт, ориентированный на растущий рынок обработки сложных соб
03.03.2011 Software AG представила Enterprise BPM — интегрированное решение для полного цикла оптимизации бизнес-процессов

Компания Software AG объявила о завершении основной интеграции платформ ARIS и webMethods. Решение, получившее название Enterprise BPM, поддерживает весь жизненный цикл опт
02.02.2011 25 февраля в Москве состоится учебный курс по управлению бизнес-процессами и построению SOA с платформой webMethods

25 февраля в Москве состоится учебный курс «Управление бизнес-процессами, интеграция приложений и построение SOA с платформой webMethods». Мероприятие состоится в рамках конференции пользователей Adabas & Natural. Слушатели курса смогут получить представление о компонентах и функциональности платформы webMethods

27.08.2010 Выручка Software AG во втором квартале 2010 г. выросла на 52%

52% и составила €267,3 млн. Значительный вклад в увеличение данного показателя внесло подразделение webMethods: продажи лицензий этого пакета увеличились на 31% до €29,6 млн. Таким образом, сох
23.06.2010 30 июня состоится вебинар «Сквозное решение для автоматизации сквозных процессов: webMethods BPMS»

30 июня состоится онлайн-семинар «Сквозное решение для автоматизации сквозных процессов: webMethods BPMS». Организатором мероприятия выступает объединенная компания Software AG & IDS
20.12.2001 webMethods займется разработкой решений для крупнейшей мировой В2В-площадки

Онлайновая В2В-площадка WorldWide Retail Exchange (WWRE, организованная компаниями, занимающими лидирующие позиции в мировой розничной торговле, пришла к соглашению с компанией webMethods, специализирующейся на разработке программного обеспечения, в рамках которого будут разработаны новые средства интерактивного соединения для работы на бирже. Размер сделки не разглаш
06.04.2001 WebMethods не смогли игнорировать законы рынка

Разработчик B2B программного обеспечения компания WebMethods провела пресс-конференцию, на которой объявила собравшимся журналистам о том, что ей не удастся выполнить свои обещания относительно объемов продаж и прибыли за четвертый квартал, со
16.03.2001 WebMethods начала осваивать корейский рынок корпоративного ПО

а 4 иностранных представительства - в Австралии, Японии, Сингапуре и на Тайване. Как сообщили представители компании, руководить новым офисом будет Марк Ма (Mark Ma), который уже возглавляет операции WebMethods на Тайване, а также в материковой части Китая. Также они добавили, что возлагают большие надежды на азиатские рынки, связывая их с большим количеством местных компаний, желающих перв
02.02.2001 Продажи WebMethods превысят прогнозы экспертов

Компания WebMethods провела пресс-конференцию, на которой ее исполнительный директор Филип Меррик (Phillip Merrick) заявил, что, несмотря на замедление экономики, его компания не почувствовала снижения

30.11.2000 Microsoft, VeriSign и WebMethods представили новый стандарт сетевой безопасности

Компании Microsoft, VeriSign и WebMethods будут совместно продвигать новую технологию, которая, по их мнению, позволит вывести безопасность в интернет на новый уровень, сообщает ECommerce Times. Технология, названная XKMS (k
23.11.2000 WebMethods откроет подразделение в Сингапуре

Компания webMethods Inc., занимающаяся разработкой приложений для B2B, объявила о том, что она решила

23.05.2000 Альянс Vignette-WebMethods намерен приобрести двух производителей ПО - OnDisplay и Active Software - за $3 млрд.

Компании Vignette Corp. и WebMethods Inc., специализирующиеся на выпуске программного обеспечения, сообщили о своих пла
19.04.2000 Verisign и webMethods подписали соглашение об объединении усилий в работе над системами онлайновой аутентификации

Вчера компания по сетевой безопасности Verisign Inc. заключила соглашение с webMethods Inc., имеющей тот же профиль деятельности, по объединению усилий по предоставлению
14.02.2000 Акции WebMethods выросли в 6 раз во время первичного предложения

Первичное предложение акций разработчика ПО, фирмы WebMethods, прошло с невероятным успехом. Курс акций подскочил в шесть раз, с первоначальной цены $35 до $212.63 на момент закрытия торгов. Во время торгов курс поднимался до отметки $215. Таки

Публикаций - 108, упоминаний - 150

Software AG и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG 203 56
IBM - International Business Machines Corp 9697 36
Software AG & IDS Scheer 209 33
Oracle Corporation 7070 33
Microsoft Corporation 25767 32
SAP SE 5598 27
Cisco Systems 5372 17
Intel Corporation 12807 16
Yahoo! 3726 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Amazon Inc - Amazon.com 3273 11
Check Point Software Technologies 829 11
Tibco Software 94 10
HPE - Juniper Networks 460 9
Oracle - BEA Systems 162 7
Commerce One - CMRC 176 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Verisign 362 7
Applied Materials 304 6
JDSU - JDS Uniphase 219 6
OpenText - Vignette 61 6
Verizon - WorldCom 501 5
Oracle Siebel Systems 519 5
Software AG - Terracotta 13 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Salesforce 498 5
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 5
Google LLC 12679 4
InfoSpace 62 4
BI Telecom - БиАй Телеком 29 4
R-Pro - R-Про - R-Про Консалтинг - Р-Про Консалтинг - Larga - ПроА Проект-Менеджмент Центр 5 4
Dell EMC 5179 4
HP Inc. 5882 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 4
Lenovo Motorola 3565 4
АйТи 1519 4
TI - Texas Instruments Incorporated 847 4
Cypress Semiconductor 65 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 19
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 17
Merrill Lynch 454 7
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
eBay Inc 1640 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 4
Альфа-Банк 1976 4
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 4
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 4
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 3
Thomas Weisel Partners 44 3
Рустранском - Русагротранс 25 3
СБ Банк - Судостроительный банк 59 3
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 3
Global Partners Securities 42 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 3
Expedia Group 136 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Barnes & Noble 171 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Enron - Enrongate 122 2
ABN AMRO 99 2
Prudential Financial 52 2
Alcoa 49 2
Agency.com 18 2
Темірбанк - Темирбанк 4 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1408 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 2
Администрация Рязани 13 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2066 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2333 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 363 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13845 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3299 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5648 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5424 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2130 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12222 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53777 38
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2359 5
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 375 5
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10307 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 5
Software AG - ARIS Platform 180 35
SAP Ariba 309 10
Oracle Java - язык программирования 3468 7
Software AG - webMethods BPM Suite 6 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6261 5
Oracle PeopleSoft 426 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 4
Software AG - ARIS MashZone 6 4
Linux OS 11518 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
SAP Sybase 292 3
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 3
Software AG Digital Business Platform 11 3
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 3
Software AG - ARIS Process Governance 5 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Microsoft Office 4164 3
Microsoft Windows 16872 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1315 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
Oracle Applications 90 2
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 20 2
Microsoft BizTalk Server 107 2
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Apache Flex - Adobe Flex - Macromedia Flex 19 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 2
IBM DB2 396 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Google Cloud Platform - GCP 382 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 619 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 11
Коптелов Андрей 134 8
Каменнова Мария 45 7
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 7
Бейлезон Олег 32 5
Ткачёв Роман 27 5
Борисов Алексей 33 4
Макаров Станислав 118 3
Коваль Игорь 31 3
Комягин Сергей 22 3
Вожегова Мария 28 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 3
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 3
Белайчук Анатолий 32 3
Волков Максим 34 3
Алешин Владимир 21 2
Попова Мария 141 2
Бутыркин Вячеслав 14 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Синицин Артур 7 2
Степанов Антон 71 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Коротков Андрей 87 2
Краснов Федор 11 2
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 2
Федоров Игорь 15 2
Машков Илья 6 2
Goldman Al - Голдман Ол 14 2
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 2
Джордж Скотти - George Scotty 3 2
Якубовская Елена 2 2
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 2
Каменова Мария 3 2
Bloom Robert - Блум Роберт 4 2
Levkovich Tobias - Левкович Тобиас 3 2
Андреев Владимир 101 2
Иванов Константин 28 2
Смирнов Владимир 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 165938 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47565 18
Германия - Федеративная Республика 13216 13
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Европа 24959 10
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19522 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 409 5
США - Нью-Йорк 3179 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - СЗФО - Псковская область 696 4
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3443 3
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Азия - Азиатский регион 5918 3
Япония 13801 3
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Чехия - Чешская Республика 1349 3
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1781 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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