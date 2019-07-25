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Software AG webMethods HIP webMethods Hybrid Integration Platform
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.07.2019
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Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако
с-процессов. Новое решение Software AG – Cloud Migration Accelerator – на базе платформы интеграции webMethods.io позволяет быстрее и проще подключаться к приложениям, облачным службам и данным
|15.03.2017
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Software AG добавила к Digital Business Platform серверную часть мобильных приложений как услугу
х приложения для предприятий и API-интерфейсы облачных приложений. Она взаимодействует с платформой webMethods Hybrid Integration и модулем API Management от Software AG Digital Business Platfo
|15.02.2017
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Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики
ия Software AG объявила о начале сотрудничества с Google Cloud Platform и о выпуске своей платформы webMethods Hybrid Integration Platform. В этом году компания также планирует представить свою
|23.09.2013
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Software AG купила разработчика ПО для анализа данных JackBe и выпустила платформу webMethods IBO
Компания Software AG объявила о выпуске новой платформы webMethods Intelligent Business Operations (IBO) и приобретении частной компании JackBe. Как
|25.03.2013
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Платформа webMethods 9.0 с поддержкой технологии in-memory выйдет во втором квартале 2013 г.
Компания Software AG объявила о том, что решение webMethods 9.0, обеспечивающее интеграцию «больших данных» из любых источников, традиционных
|12.03.2013
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«Темiрбанк» автоматизировал бизнес-процессы на базе webMethods с помощью «Логики бизнеса 2.0»
Компания «Логика бизнеса 2.0» (ГК «АйТи») в партнерстве с компанией BI Consulting помогли «Темiрбанку» (Казахстан) автоматизировать бизнес-процессы с использованием решений webMethods. Коммерческий банк Казахстана начал использовать BPMS-платформу в 2010 г. Тогда перед «Темiрбанком» встала задача стандартизировать подходы в обслуживании клиентов в масштабах всего
|25.10.2012
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webMethods 9.0 объединяет возможности облачных технологий, мобильных решений и соцсетей
Компания Software AG представила новую версию платформы webMethods 9.0. Версия 9.0 отличается расширенной вендор-независимой интеграцией. Она объедин
|21.06.2011
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webMethods OneData поддерживает процессно-ориентированное управление мастер-данными
Компания Software AG представила решение webMethods OneData, обеспечивающее процессно-ориентированное управление мастер-данными (MDM).
|26.05.2011
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Software AG выпустила новые версии webMethods и ARIS
Компания Software AG объявила о запуске продуктов webMethods 8.2 и ARIS 7.2. Это первые масштабные релизы платформ webMethods (инструмен
|11.04.2011
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Software AG предлагает решение для обработки сложных событий webMethods Business Events
Компания Software AG представила webMethods Business Events — продукт, ориентированный на растущий рынок обработки сложных соб
|03.03.2011
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Software AG представила Enterprise BPM — интегрированное решение для полного цикла оптимизации бизнес-процессов
Компания Software AG объявила о завершении основной интеграции платформ ARIS и webMethods. Решение, получившее название Enterprise BPM, поддерживает весь жизненный цикл опт
|02.02.2011
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25 февраля в Москве состоится учебный курс по управлению бизнес-процессами и построению SOA с платформой webMethods
25 февраля в Москве состоится учебный курс «Управление бизнес-процессами, интеграция приложений и построение SOA с платформой webMethods». Мероприятие состоится в рамках конференции пользователей Adabas & Natural. Слушатели курса смогут получить представление о компонентах и функциональности платформы webMethods
|27.08.2010
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Выручка Software AG во втором квартале 2010 г. выросла на 52%
52% и составила €267,3 млн. Значительный вклад в увеличение данного показателя внесло подразделение webMethods: продажи лицензий этого пакета увеличились на 31% до €29,6 млн. Таким образом, сох
|23.06.2010
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30 июня состоится вебинар «Сквозное решение для автоматизации сквозных процессов: webMethods BPMS»
30 июня состоится онлайн-семинар «Сквозное решение для автоматизации сквозных процессов: webMethods BPMS». Организатором мероприятия выступает объединенная компания Software AG & IDS
|20.12.2001
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webMethods займется разработкой решений для крупнейшей мировой В2В-площадки
Онлайновая В2В-площадка WorldWide Retail Exchange (WWRE, организованная компаниями, занимающими лидирующие позиции в мировой розничной торговле, пришла к соглашению с компанией webMethods, специализирующейся на разработке программного обеспечения, в рамках которого будут разработаны новые средства интерактивного соединения для работы на бирже. Размер сделки не разглаш
|06.04.2001
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WebMethods не смогли игнорировать законы рынка
Разработчик B2B программного обеспечения компания WebMethods провела пресс-конференцию, на которой объявила собравшимся журналистам о том, что ей не удастся выполнить свои обещания относительно объемов продаж и прибыли за четвертый квартал, со
|16.03.2001
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WebMethods начала осваивать корейский рынок корпоративного ПО
а 4 иностранных представительства - в Австралии, Японии, Сингапуре и на Тайване. Как сообщили представители компании, руководить новым офисом будет Марк Ма (Mark Ma), который уже возглавляет операции WebMethods на Тайване, а также в материковой части Китая. Также они добавили, что возлагают большие надежды на азиатские рынки, связывая их с большим количеством местных компаний, желающих перв
|02.02.2001
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Продажи WebMethods превысят прогнозы экспертов
Компания WebMethods провела пресс-конференцию, на которой ее исполнительный директор Филип Меррик (Phillip Merrick) заявил, что, несмотря на замедление экономики, его компания не почувствовала снижения
|30.11.2000
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Microsoft, VeriSign и WebMethods представили новый стандарт сетевой безопасности
Компании Microsoft, VeriSign и WebMethods будут совместно продвигать новую технологию, которая, по их мнению, позволит вывести безопасность в интернет на новый уровень, сообщает ECommerce Times. Технология, названная XKMS (k
|23.11.2000
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WebMethods откроет подразделение в Сингапуре
Компания webMethods Inc., занимающаяся разработкой приложений для B2B, объявила о том, что она решила
|23.05.2000
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Альянс Vignette-WebMethods намерен приобрести двух производителей ПО - OnDisplay и Active Software - за $3 млрд.
Компании Vignette Corp. и WebMethods Inc., специализирующиеся на выпуске программного обеспечения, сообщили о своих пла
|19.04.2000
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Verisign и webMethods подписали соглашение об объединении усилий в работе над системами онлайновой аутентификации
Вчера компания по сетевой безопасности Verisign Inc. заключила соглашение с webMethods Inc., имеющей тот же профиль деятельности, по объединению усилий по предоставлению
|14.02.2000
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Акции WebMethods выросли в 6 раз во время первичного предложения
Первичное предложение акций разработчика ПО, фирмы WebMethods, прошло с невероятным успехом. Курс акций подскочил в шесть раз, с первоначальной цены $35 до $212.63 на момент закрытия торгов. Во время торгов курс поднимался до отметки $215. Таки
Software AG и организации, системы, технологии, персоны:
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