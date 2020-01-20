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Software AG Digital Business Platform
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 13
Software AG Digital Business Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Software AG 203 8
|SAP SE 5601 4
|OSIsoft - ОСИсофт 16 2
|Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
|Fujitsu 2105 2
|Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
|Salesforce - MuleSoft 10 1
|Dell EMC 5180 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|Microsoft Corporation 25775 1
|Huawei 4677 1
|Meta Platforms - Facebook 4621 1
|APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
|UIPath 119 1
|Deutsche Telekom 954 1
|Adobe Systems 1597 1
|Salesforce 498 1
|ServiceNow 111 1
|Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
|Celonis 32 1
|Tibco Software 94 1
|Google LLC 12690 1
|Открытые технологии 732 1
|Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 3
|Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 3
|Kosi Conway - Коси Конваи 4 2
|Niblock Kevin - Ниблок Кевин 1 1
|Otterson Martin - Оттерсон Мартин 2 1
|Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.