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Software AG Digital Business Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.01.2020 Цифровая платформа 1
17.05.2017 Система OSIsoft PI System объединена с Digital Business Platform 2
11.04.2017 Software AG приобретает Cumulocity в рамках расширения бизнеса в сфере интернета вещей 1
15.03.2017 Software AG добавила к Digital Business Platform серверную часть мобильных приложений как услугу 2
15.02.2017 Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики 1
21.09.2016 Digital Business Platform от Software AG поможет компаниям встроить блокчейн в свои процессы 1
27.07.2016 Fujitsu Hybrid Cloud Connect упрощает подключение к сервисам на основе публичных «облаков» 1
12.07.2016 Fujitsu вновь попала в лидеры магического квадранта поставщиков услуг аутсорсинга ЦОД и сервисов управления инфраструктурой 1
29.01.2016 Software AG в четвертом квартале 2015 г. увеличила доходы от продажи лицензий на Digital Business Platform на 23% 1
11.08.2015 Общий доход Software AG во втором квартале 2015 г. вырос на 10% 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Software AG Digital Business Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG 203 8
SAP SE 5601 4
OSIsoft - ОСИсофт 16 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Fujitsu 2105 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Salesforce - MuleSoft 10 1
Dell EMC 5180 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
UIPath 119 1
Deutsche Telekom 954 1
Adobe Systems 1597 1
Salesforce 498 1
ServiceNow 111 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
Celonis 32 1
Tibco Software 94 1
Google LLC 12690 1
Открытые технологии 732 1
Kickstarter 136 1
Coursera 65 1
Gett 88 1
Uber 357 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 84 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Intelligent Streaming - Streaming Analytics - Потоковая аналитика 14 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
OMA LwM2M - Open Mobile Alliance Lightweight M2M 5 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
Умные платформы 1988 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 339 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
Fujitsu MetaArc Digital Business Platform 7 2
Fujitsu Cloud IaaS - Fujitsu Cloud Foundry - Fujitsu Cloud Integration Platform 10 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Software AG - ARIS Cloud 2 1
Software AG - Apama Streaming Analytics 3 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 1
Microsoft Azure 1526 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Microsoft Office 365 1042 1
Apache Hadoop 470 1
Software AG Cumulocity IoT 8 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
OSIsoft PI System 16 1
Software AG Alfabet FastLane 2 1
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 3
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 3
Kosi Conway - Коси Конваи 4 2
Niblock Kevin - Ниблок Кевин 1 1
Otterson Martin - Оттерсон Мартин 2 1
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 7 1
Европа 24964 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 209 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Евросоюз - PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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