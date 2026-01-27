Разделы

SAP Solutions SAP Solution Manager


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


27.01.2026 «Солар» усиливает киберустойчивость SAP-систем в финтехе, промышленности и ритейле с учетом рекомендаций ФСТЭК России 1
06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда 1
06.02.2024 GMonit поддерживает работоспособность SAP-систем с помощью платформы APM-мониторинга 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
26.01.2021 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 1
17.12.2020 BIOCAD значительно сократил издержки после внедрения решений SAP 1
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 1
13.09.2019 IBS завершила работы по миграции ландшафта SAP ERP для компании Russ Outdoor 1
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов 1
17.05.2018 Самый популярный Linux для бизнеса атакован через Twitter 1
28.09.2017 Red Hat представляет универсальную корпоративную платформу для решений SAP 1
05.04.2017 «Корус Консалтинг» подтвердил соответствие стандартам SAP PCoE 1
06.02.2017 Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2 3
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
22.09.2016 «Детский мир» построил единое информационное пространство на базе SAP for Retail 1
19.07.2016 «Казтрансойл» получил сертификат центра экспертизы клиента SAP уровня Advanced 1
12.04.2016 «Инлайн Груп» внедрила ERP-систему SAP в Nobel Oil Services 1
13.07.2015 AT Consulting обеспечит поддержку систем SAP для «МРСК Юга» 1
02.06.2015 Служба технической поддержки BI Partner прошла аудит SAP 1
24.12.2014 SAP займется продажами системы по обеспечению кибербезопасности HP Fortify 1
09.10.2014 «Техносерв Консалтинг» подтвердил сертификат по сопровождению программных продуктов SAP 1
25.09.2014 SAP открывает свой первый ситуационный центр на территории СНГ 1
19.05.2014 В «Самараэнерго» введена в промышленную эксплуатацию биллинговая система 1
30.04.2014 «АйДи — Технологии управления» купила поставщика услуг по трансформации бизнес-систем «Бекс» 1
13.08.2013 Приложения OpenText теперь поддерживают платформу SAP HANA 1
21.08.2012 Татнефть: Переход на аутсорсинг – это вопрос зрелости 1
10.05.2012 OpenText Extended ECM 10 интегрирует контент с бизнес-процессами SAP и поддерживает SAP CRM и SAP SRM 1
07.12.2011 В продуктах SAP обнаружены 8 уязвимостей различной степени критичности 1
01.12.2011 SAP ERP объединила 7 филиалов «Казфосфата» в 6 городах 1
10.02.2011 «Астерос» тиражирует ERP-систему SAP в филиалах «МРСК Сибири» 1
21.10.2010 SAP представит новое решение для управления виртуальной и «облачной» инфраструктурой 1
28.11.2008 «Салаватнефтеоргсинтез» оптимизировал SAP ERP с помощью ARIS 1
03.04.2008 АЛРОСА переходит на SAP ERP 2005 1
14.06.2007 Единая КИСУ на базе SAP ERP объединила 11 филиалов «ТГК-10» 1
11.10.2006 "IDS Scheer Россия" объявила результаты внедрений SAP 1
11.10.2006 CA и SAP продлевают сотрудничество 1
16.05.2006 IBM анонсировала ПО для интеграции с SAP 1
14.09.2000 Акции SAP SI выросли более чем вдвое в ходе их первичного размещения 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

SAP SE 5452 35
OpenText 215 5
Software AG & IDS Scheer 207 3
SAP CIS - САП СНГ 864 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 2
IBM - International Business Machines Corp 9562 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 2
Red Hat 1346 2
Google LLC 12313 1
ERPScan - ЕРПСкан 25 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
Открытые технологии 716 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
SAP Consulting 36 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 11 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 165 1
Cleverics - Клеверикс 38 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
SAP Казахстан 9 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 39 1
ИКТ ГК - ИКТ-Инжиниринг - ИКТ-объединенные аудиторы - ИКТ-Консалт - ИКТ-Системс 8 1
SNP Group - Schneider Neureither & Partner AG 1 1
Project Harmony 4 1
Ростелеком 10384 1
Dell EMC 5101 1
X Corp - Twitter 2913 1
Microsoft Corporation 25304 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Softline - Софтлайн 3309 1
HP Inc. 5766 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
9074 1
Oracle Corporation 6894 1
Корус Консалтинг ГК 1357 1
Крок - Croc 1816 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 276 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 267 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Columbia Sportswear 6 1
Горно-Алтайские электрические сети 3 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 13 1
Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 12 1
СУЭК СГК - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС 8 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1515 1
Самараэнерго 19 1
УГМК Сталь - Управляющая металлургическая компания 1 1
Инфостарт - Infostart 9 1
Лента - Монетка - торговая сеть 60 1
Neuer Markt 21 1
Rabobank 13 1
КазМунайГаз - КазТрансОйл 5 1
Казфосфат 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2014 1
Газпром ПАО 1423 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Лента - Сеть розничной торговли 2284 1
Татнефть 239 1
Евросеть 1417 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 94 1
Assist - Ассист 215 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Coca-Cola Company 260 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 116 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 159 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
OWASP - Open Web Application Security Project 119 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7320 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31913 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2132 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1140 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 2
Управляемость - Manageability 1955 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 2
Оповещение и уведомление - Notification 5385 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2648 2
Контроллинг 101 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4690 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2307 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1088 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 995 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1402 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 846 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 17
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 493 9
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 4
SAP NetWeaver 156 4
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 4
Software AG - ARIS Platform 177 3
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 3
Linux OS 10982 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 3
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 31 2
Ansible 123 2
Red Hat Ansible 125 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 2
Oracle Java - язык программирования 3340 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 2
SAP Basis 15 2
SAP EECM - SAP Extended ECM - SAP Extended Enterprise Content Management 3 1
SAP MaxAttention 7 1
Red Hat Insights 10 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 34 1
Terrasoft Creatio Service 11 1
Ivanti Neurons 4 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 11 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 13 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 16 1
Fujitsu FlexFrame 21 1
SAP Active Embedded 2 1
SAP Quality Center 1 1
HP LoadRunner - HP LoadRunner-in-the-Cloud 6 1
SAP Screen Personas 3 1
Barnert Patrick - Барнерт Патрик 5 2
Зайцев Михаил 313 2
Чирахов Владимир 9 1
Ивицкий Дмитрий 20 1
Сергеев Вячеслав 10 1
Чуканов Сергей 104 1
Мерзликин Дмитрий 1 1
Черников Алексей 53 1
Орехов Вячеслав 48 1
Буленков Дмитрий 30 1
Булгаков Кирилл 131 1
Wilhelm Felx - Вильхельм Феликс 1 1
Mullen Joyce - Мюллен Джойс 3 1
Рудычева Наталья 95 1
Андреев Максим 40 1
Коршунова Мария 8 1
Семиколенова Мария 1 1
Поляков Александр 53 1
Чистов Александр 21 1
Махлин Дмитрий 113 1
Маилян Роман 8 1
Кошкина Алена 12 1
Сухарев Сергей 11 1
Филиппов Олег 14 1
Шишкин Андрей 13 1
Фалдин Максим 7 1
Гераськин Станислав 1 1
Totton Jim - Тоттон Джим 5 1
Лугинец Павел 2 1
Соколов Денис 2 1
Лесбекова Нурзия 1 1
Куприй Игорь 1 1
Пустоветов Игорь 12 1
Зайнутдинов Ренат 1 1
Окара Алексей 1 1
Каипов Аскар 1 1
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 1
Robertson Tom - Робертсон Том 4 1
Малоун Николас 3 1
Микшанский Альберт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 6
Германия - Федеративная Республика 12951 5
Казахстан - Республика 5828 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18324 2
Япония 13562 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18740 2
Индия - Bharat 5719 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Йемен - Йеменская Республика 68 1
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 26 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 45 1
Казахстан - Акмолинская область - Степногорск 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 1
Европа 24665 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3242 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13576 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Ирландия - Республика 1027 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8194 1
Сингапур - Республика 1910 1
Африка - Африканский регион 3576 1
Ближний Восток 3043 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1784 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7989 1
Бразилия - Федеративная Республика 2456 1
Китай - Тайвань 4141 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 956 1
Россия - ПФО - Самарская область 1471 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2133 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 1
Испания - Королевство 3765 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Россия - УФО - Тюменская область 1280 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6273 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15212 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3244 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 188 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1768 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Английский язык 6881 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
FT - Financial Times 1261 1
TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
SAP Value Award 6 1
SAP Quality Awards 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414733, в очереди разбора - 727430.
Создано именных указателей - 189572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

