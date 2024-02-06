GMonit поддерживает работоспособность SAP-систем с помощью платформы APM-мониторинга

Разработчики запустили новый функционал в observability-платформе GMonit, который позволяет мониторить производительность SAP-приложений, внедренных у российских компании, и поддерживать работоспособность популярных систем: SAP ERP, SAP CRM, SAP SCM, SAP EWM, SAP HCM, SAP BI/BW, SAP PO/PI и др.

Почти два года назад ключевой поставщик приложений для бизнеса SAP остановил продажи продуктов клиентам из РФ и сообщил о полном прекращении техподдержки. В связи с чем возникла острая потребность в SAP-специалистах. Бизнес стал привлекать локальных партнеров для осуществления техобслуживания немецких продуктов, увеличивая бюджеты, но не получая при этом уровня поддержки вендора. Многие компании стали развивать экспертизу in-house и параллельно заниматься миграцией на российские решения.

На текущий момент большая часть установленных систем SAP продолжает функционировать, однако компаниям становится все сложнее обеспечивать их бесперебойную работу, ввиду отсутствия обновлений. Задачу мониторинга производительности SAP-систем компаниям традиционно помогал решать продукт SAP Solution Manager, ограниченный функционал которого не всегда обеспечивает качественного решения задач. Модуль позволяет мониторить работы только SAP-систем, не отслеживая при этом влияние интеграций с внешними системами, имеет ограниченный набор SAP-метрик, которые не учитывают специфику бизнеса клиента, и не оптимизирован с точки зрения юзабилити.

Понимая потребности рынка, команда GMonit совместно с компанией «K2 Консалт» разработали новый функционал observability-платформы, который обеспечивает сквозной мониторинг работы SAP и взаимодействия с другими системами на уровнях бизнес-метрик, пользователя, приложения и баз данных. Команда GMonit осуществляет техподдержку своего продукта и выпускает регулярные обновления.

«Несмотря на то, что SAP уходит из России, потребность в поддержке останется еще несколько лет. Мы видим у наших клиентов и крупного бизнеса в целом острую потребность в альтернативных инструментах мониторинга SAP-приложений, так как текущие решения уже не закрывают их потребности, – сказал генеральный директор GMonit Игорь Пустоветов. – SAP Solution Manager сложен в эксплуатации для команд техподдержки: настройка и эксплуатация модуля требует глубокой экспертизы со стороны специалистов, которая сейчас в дефиците и стоит дорого. Кроме того, инструмент видит метрики только внутри SAP, а проблемы в приложениях часто возникают на интеграционном уровне. GMonit же позволяет мониторить интеграции как между модулями SAP, так и другими системами в контуре клиента, и обеспечивать бесперебойную работу всех приложений SAP».

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Российская платформа наблюдаемости GMonit очень проста в использовании и запуске – всего за пару часов после установки компания получает готовый инструмент мониторинга.

«Учитывая текущие тренды и законодательные изменения, ожидается, что в ближайшие 2-3 года доля российского ПО на рынке enterprise-софта достигнет 70-75%. Очевидно, что переходный период будет сложным, поэтому мы рады оказывать командам помощь в разработке и создании российский продуктов, в том числе поддерживающих технологии SAP, как GMonit, которые упростят жизнь многим крупным компаниям и выведут их технологическое оснащение на новый уровень», – отметил генеральный директор «K2 Консалт» Александр Николаев.

Новый инструмент SAP K2 GMonit прошел успешные интеграции в нескольких крупных компаниях, в том числе у ритейлера «Лента», утверждают в GMonit.