Observability Наблюдаемость


22.09.2025 Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы 2
26.08.2025 «Инлайн Груп» усиливает направление ИТ-мониторинга и управления ИТ российской аналитической AIOps-платформой Artimate 1
30.07.2025 «Монк Диджитал Лаб» выпустила новую версию платформы Monq 1
26.06.2025 «Монк Диджитал Лаб» подтвердила совместимость платформы Monq с операционной системой «Ред ОС» 8 1
24.04.2025 ГК Softline включила в продуктовый портфель платформу GMonit 1
24.04.2025 19 мая, в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России 1
31.03.2025 Игорь Пустоветов, GMonit: Мы помогаем бизнесу превращать сложные ИТ-системы в управляемый актив 1
26.02.2025 Dynamic baselines в GMonit: в российском инструменте для мониторинга появился новый функционал для поиска отклонений в метриках 1
30.01.2025 Эксперты «Монк Диджитал Лаб» определили ключевые тренды российского рынка ИТ-мониторинга в 2025 году 1
27.01.2025 Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova 1
21.01.2025 Observability-платформа GMonit стала доступна на Yandex Cloud 1
14.11.2024 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

 1
07.11.2024 «Лента» внедрила GMonit для поддержки работоспособности SAP-систем 1
21.10.2024 Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат 3
01.10.2024 Open Telemetry в GMonit: в observability платформе появился новый функционал 1
05.08.2024 Deckhouse запускает образовательные программы и сертификацию для клиентов и партнеров 1
26.06.2024 Подтверждена совместимость платформы управления контейнерами «Штурвал» с ПО Luntry 1
16.05.2024 «Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit 1
06.02.2024 GMonit поддерживает работоспособность SAP-систем с помощью платформы APM-мониторинга 1
09.01.2024 ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe 1
18.12.2023 «Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры 1
21.11.2023 Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети» 1
03.11.2023 Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет 1
17.10.2023 Hoff поддержит взрывной рост онлайн-продаж с помощью платформы GMonit 1
28.09.2023 GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности 1
19.07.2023 GMonit и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
05.07.2023 Восстановление мирового ИТ-рынка начнется уже в этом году 1
01.02.2023 Как наблюдаемость помогает контролировать KPI в сложных бизнес-процессах 2
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
15.04.2021 CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях? 1
23.12.2020 Cisco представила ключевые технологические тренды на 2021 год 1

