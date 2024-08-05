Deckhouse запускает образовательные программы и сертификацию для клиентов и партнеров

Российский разработчик Deckhouse запускает образовательные программы и сертификацию для клиентов и партнеров. Студентов академии научат построению надежной ИТ-инфраструктуры на базе эффективного использования продуктов экосистемы Deckhouse. В основе образовательных программ лежат проверенные DevOps-решения по контейнеризации, мониторингу и виртуализации, а также реальные кейсы их использования.

Запуск образовательного направления и создание «Deckhouse Академии» стало логичным этапом развития вендора Deckhouse, который предлагает экосистему востребованных на российском рынке ИТ-решений. Прежде всего, флагманский продукт – Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), предназначенный для работы с контейнерами. Под управлением DKP сегодня работает более 300 кластеров в разных отраслях и окружениях. Кроме того, экосистема включает систему для развертывания гиперконвергентной инфраструктуры – Deckhouse Virtualization Platform и ряд других продуктов, помогающих бизнесу в создании удобной и стабильной ИТ-инфраструктуры.

«Обучение партнеров и клиентов работе с ИТ-решениями экосистемы Deckhouse – важное направление деятельности нашей компании. Чем лучше пользователи знают продукт, его функционал и особенности, тем большую пользу они получат. Для того, чтобы сделать эту работу системной и обеспечить высокое качество обучения, мы запустили «Deckhouse Академию». Курсы академии нацелены на глубокое погружение в продукт, его функционал и возможности. Это позволит российским компаниям по максимуму задействовать инструменты оркестрации при развитии бизнеса, упрощать контроль за сложными ИТ-системами и оптимизировать ресурсы», – отметила Анастасия Устенко, руководитель «Deckhouse Академии».

В настоящее время в академии доступен курс «Администрирование Deckhouse Kubernetes Platform». Он включает в себя серию видеолекций, вебинаров и Q&A-сессии. Большую часть программы занимает практика – выполнение заданий и отработка навыков на персональном учебном стенде, который предоставляется в удобном дистанционном формате на весь период прохождения курса. Во время обучения обязательно учитываются особенности инфраструктуры, которая сложилась в компаниях, приводится много примеров из реальных кейсов. При успешном прохождении курса слушателям выдается сертификат администратора Deckhouse Kubernetes Platform.

В тестовом режиме академия работает с конца прошлого года. За это время учебный курс по администрированию прошли более 100 человек из 40 компаний, представляющих различные отрасли: ИТ и телеком, железнодорожный и авиатранспорт, грузоперевозки и логистика, электроэнергетика, банки, машиностроение и др.

Специалисты, успешно завершившие обучение, отметили несколько преимуществ программы. «Курс подготовлен непосредственно вендором, преподают инженеры-практики и это важно, так как гарантирует полноту информации о продукте, – сказал Всеволод Изотов, ведущий специалист - DevOps-инженер «Газпром ЦПС». – Хорошо показаны преимущества Deckhouse Kubernetes Platform, очень сильно облегчающие эксплуатацию и развертывание кластеров. Практические занятия по настройке узлов проводятся в двух вариантах – на статических машинах и в облачной среде, захватывая тем самым большинство сценариев установки контейнерных систем».

Андрей Шамота, специалист по автоматизации разработки – DevOps-инженер «Газпром ЦПС» считает большим плюсом программы то, что помимо изучения функционала платформы DKP, уделяется время внутреннему устройству и принципам работы K8S: это позволяет расширить свои знания о системах оркестрации. «Также хочется отметить вовлеченность лекторов в процесс обучения: коллеги помогают разобраться с практическими заданиями, отвечают на теоретические вопросы и не оставляют наедине с проблемой».

В ближайшее время в «Deckhouse Академии» планируют запуск нескольких новых обучающих программ: основы Deckhouse Kubernetes Platform; администрирование Storage; администрирование Deckhouse Commander. Также в стадии разработки находятся учебные курсы: администрирование Deckhouse Virtualization Platform; курс для разработчиков приложений для DKP; безопасность в DKP; основы Observability, а также другие программы.