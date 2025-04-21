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Индексная книга (каталог) CNews*
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Устенко Анастасия



21.04.2025 Deckhouse Академия: более 230 специалистов прошли обучение по работе с отечественной Kubernetes-платформой 1
05.08.2024 Deckhouse запускает образовательные программы и сертификацию для клиентов и партнеров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Устенко Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ЦПС 30 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
Газпром ПАО 1358 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13576 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 519 1
DevOps - Development и Operations 923 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 952 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 105 1
Шамота Андрей 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 358 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 647 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7179 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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