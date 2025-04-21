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Deckhouse Академия: более 230 специалистов прошли обучение по работе с отечественной Kubernetes-платформой

Подведены итоги года работы Deckhouse Академии, обучающей специалистов работе с продуктами экосистемы Deckhouse, включая флагманскую Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). За период с января 2024 г. по апрель 2025 г. обучение прошли 233 ИТ-специалиста из 90 различных организаций. В компании отмечают, что среди слушателей 107 человек представляли партнеров Deckhouse, 76 – клиентов, а остальные 48 – иные организации. Об этом CNews сообщили представители Deckhouse.

За отчетный период Академия выдала 137 сертификатов администратора Deckhouse Kubernetes Platform. В марте 2025 г. компания запустила отдельный сертификационный экзамен, который может пройти любой специалист для подтверждения компетенций в области администрирования DKP. Сертификация позволяет убедиться, что инженеры обладают необходимыми знаниями и навыками для безопасной эксплуатации продукта.

В настоящее время в Deckhouse Академии регулярно проводятся два основных курса: «Администрирование DKP» и «Использование DKP: запуск и администрирование приложений». Оба курса ориентированы на практику – более половины учебного времени отводится работе на реальных кластерах под руководством опытных инженеров. Ключевой особенностью обучающих программ Академии является то, что они разработаны инженерами, которые непосредственно участвовали в создании продукта и обладают обширным опытом реализации проектов на различных архитектурах. Такой подход позволяет слушателям во время обучения получать помощь в решении реальных кейсов.

Помимо платных образовательных программ, Deckhouse Академия ежемесячно выпускает бесплатные курсы, видеолекции и уроки для самостоятельного изучения, доступные после простой регистрации на сайте. На сегодняшний день опубликовано семь таких модулей, охватывающих обзор технических возможностей платформы, установку DKP в различных окружениях, управление узлами кластера и установку Deckhouse Virtualization Platform и установку и обзор Deckhouse Stronghold.

«При разработке программ мы придерживаемся высоких стандартов качества, сочетая передовые технологические принципы Kubernetes, кейсы из реальной практики и запросы заказчиков. Возрастающий спрос на образовательные программы по продуктам экосистемы Deckhouse показывает, что обучение дает знания и навыки, которые сейчас крайне востребованы в отрасли, а положительная обратная связь от всех участников процесса указывает на достижение целей и результатов обучения, которые мы ставим перед собой в части реализации образовательной деятельности», – отметила Анастасия Устенко, руководитель Deckhouse Академии.

В феврале 2024 г. Академия Deckhouse получила официальную лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную Департаментом образования и науки Москвы.

В 2025 г. в Академии будут запущены три новых специализированных курса: «Безопасность в Deckhouse Kubernetes Platform», «Администрирование Storage» и «Разработка приложений под DKP». Кроме того, в рамках технической поддержки и партнерской программы разрабатываются специальные учебно-методические материалы, которые доступны бесплатно клиентам и партнерам компании. В скором времени появится новый блок на темы безопасности, мониторингу и логированию.

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