Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Балашиха
Публикаций - 103, упоминаний - 135
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубцов Сергей 27 2
|Лобанов Денис 35 2
|Зайцев Андрей 39 2
|Новиков Алексей 39 2
|Шадаев Максут 386 2
|Попов Алексей 324 2
|Якушев Владимир 16 2
|Романов Константин 8 2
|Сачков Илья 105 1
|Абрамков Александр 31 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Левченко Алексей 8 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Медведев Дмитрий 1469 1
|Артамонов Игорь 5 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Парфенова Дарья 1 1
|Григорьев Александр 19 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Мардер Наум 100 1
|Кириллов Алексей 1 1
|Мартынюк Александр 8 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Ляк Александр 6 1
|Ручьев Александр 1 1
|Ермаков Валерий 72 1
|Парфентьев Алексей 34 1
|Греф Герман 244 1
|Кимак Александр 2 1
|Фишман Антон 3 1
|Тихонова Анастасия 2 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Путин Владимир 1961 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Ершов Андрей 45 1
|Парфенов Игорь 37 1
|Силин Михаил 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
|РИА Новости 699 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
|23ABC News 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858292, в очереди разбора - 761472.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858292, в очереди разбора - 761472.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru