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Россия
ЦФО
Московская область
Балашиха

Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха


09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 3
19.11.2020 Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 1
18.12.2018 В окружной администрации Балашихи внедрена платформа на базе технологий Cisco 6
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
28.04.2017 «Техносерв» завершает установку видеокамер в подмосковной Балашихе в рамках проекта «Безопасный регион» 3
15.12.2016 МТС удвоила число населенных пунктов с 4G в Рязанской области в 2016 году 1
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
07.12.2015 «СпецТек» завершил работы по развитию системы управления активами в «Биаксплен» 1
02.12.2015 Сеть 4G от «Билайн» запущена в Ульяновске и Димитровграде 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
03.09.2015 В системе «Стрелка» работает 100 перевозчиков Подмосковья 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
12.08.2015 В первой половине 2015 г. абоненты МТС в Алтайском крае передали LTE-трафик, равный 4 млрд фото в Instagram 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
17.06.2015 ТТК запустил WiMAX в поселках Копейска Челябинской области 1
20.03.2015 Партнером платежной системы «Юнистрим» стал «Темпбанк» 1
18.03.2015 ТТК запустил WiMAX в Копейске Челябинской области 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
06.02.2015 За 5 дней жители Подмосковья приобрели более 6000 транспортных карт 1

Публикаций - 103, упоминаний - 135

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 5
Акадо Телеком - Комкор 690 5
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 3
Yandex - Яндекс 4236 3
НТВ-Плюс 195 2
Центел - Центральный телеграф 207 2
Nokia Corporation 2947 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1040 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 63 2
МегаФон Столичный филиал 68 2
Синтерра - Synterra 695 2
Cisco Systems 2436 2
Samsung Electronics 6500 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
4295 2
Apple Inc - Эппл Рус 8364 2
Merlion iRU - Деловой офис 75 1
Lenovo Motorola 1331 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
Vocord - Вокорд 117 1
Шахты 42 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
SearchInform - Серчинформ 187 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Элефус - Elephus 4 1
Вертикаль - башенный оператор 44 1
Nikon 336 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 590 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1042 1
Arc Electronics 5 1
Sony Ericsson 667 1
Ростелеком ЦентрТелеком 282 1
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 231 1
Парус 229 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 14
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 6
Евросеть 1136 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Почта России ПАО 1655 4
Мострансавто 60 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 4
Техносила 187 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Мортон 16 1
Единая транспортная карта 12 1
Меркури - Mercury 42 1
Russia Partners 24 1
Метрополис ТРК 29 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 47 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Яндекс.Еда 93 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 128 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 222 1
CyberPlat - КиберПлат 234 1
Возрождение - Коммерческий банк 102 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 171 1
X5 Group 604 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 567 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 1
Связной ГК 969 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1598 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 36 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 257 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2339 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 416 1
Правительство Московской области 50 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1788 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 344 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 289 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 776 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 83 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 499 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Арбитражный суд города Москвы 382 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 971 1
Правительство РФ 2279 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
Единая Россия - Политическая партия 192 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 17
3G - Стандарт мобильной связи 4037 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 731 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 270 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 202 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 91 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 463 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 234 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 344 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 109 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 57 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 194 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1312 1
LTE-смартфон 138 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 547 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 1
Gigabit Ethernet 454 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 121 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1716 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
Big Data - Большие данные 1138 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 7
Стрелка - Транспортная карта 115 5
Google Android 10774 5
Apple iOS 5751 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 531 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Spectec TRIM 91 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 27 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 2
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 5 1
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2205 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Apple iPod 912 1
Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express 7 1
Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco BE6000 5 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Яндекс Go 50 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2650 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
ЭОС Архивное дело 99 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Speedtest by Ookla 32 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1408 1
Microsoft SQL Server 860 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Одноклассники 891 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЭОС Дело СЭД 713 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 415 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Apple iPhone 5 710 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 1
Cisco Jabber - Мессенджер 115 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 211 1
Рубцов Сергей 27 2
Лобанов Денис 35 2
Зайцев Андрей 39 2
Новиков Алексей 39 2
Шадаев Максут 386 2
Попов Алексей 324 2
Якушев Владимир 16 2
Романов Константин 8 2
Сачков Илья 105 1
Абрамков Александр 31 1
Щеголев Игорь 676 1
Левченко Алексей 8 1
Левин Дмитрий 35 1
Медведев Дмитрий 1469 1
Артамонов Игорь 5 1
Павкин Кирилл 5 1
Бондаренко Алла 4 1
Парфенова Дарья 1 1
Григорьев Александр 19 1
Пальчун Кирилл 47 1
Криевс Ритварс 15 1
Рудычева Наталья 83 1
Мардер Наум 100 1
Кириллов Алексей 1 1
Мартынюк Александр 8 1
Чекмарев Александр 2 1
Ляк Александр 6 1
Ручьев Александр 1 1
Ермаков Валерий 72 1
Парфентьев Алексей 34 1
Греф Герман 244 1
Кимак Александр 2 1
Фишман Антон 3 1
Тихонова Анастасия 2 1
Кисляков Евгений 83 1
Путин Владимир 1961 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Ершов Андрей 45 1
Парфенов Игорь 37 1
Силин Михаил 24 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 52
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 37
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 34
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 32
Россия - Российская федерация - РФ 63740 28
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 27
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 21
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 47 18
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 18
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 16
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 15
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 13
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 12
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 11
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 70 11
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 10
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 9
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 9
Россия - Московская область - Ивантеевка 13 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 6
Россия - Жуковский 28 6
Россия - ПФО - Казань 1634 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 818 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 5
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 53 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 163 5
Россия - Орехово-Зуево 29 5
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 43 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 331 4
Россия - УФО - Челябинская область 707 4
Россия - Лобня 24 4
Россия - Наро-Фоминск 7 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 334 3
Россия - Московская область - Ногинск 25 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 365 3
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 34 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Образование в России 481 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 182 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 680 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 1
POI - points of interest 61 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
РИА Новости 699 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
23ABC News 77 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 83 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 445 1
ТГУ - Томский государственный университет 74 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858292, в очереди разбора - 761472.
Создано именных указателей - 46783.
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