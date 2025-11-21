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Россия ЦФО Московская область Балашиха

Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха

СОБЫТИЯ


21.11.2025 Катар, Балашиха и другие слова, с ударениями в которых чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске»

гории запросов, с ударениями в которых помогает разобраться нейросеть «Алиса AI» в поиске. Например, самая «сложная» для постановки ударения страна — Катар, а если говорить о населенных пунктах, то — Балашиха. Среди растений, помимо щавеля, сложным оказалось слово «свекла», а если говорить о животных, то камбала. Также иногда люди спрашивают про ударения в словах, связанных с определенными

14.08.2023 МТС оцифровала туристический маршрут из Калининграда в Железнодорожный

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила первый аудиогид по железнодорожному туристическому маршруту «Калининград - поселок Железнодорожный». Гости и жители региона смогут бесплатно прослушать истории цифрового экскурсовода о тридцати достопримечательностях по маршруту рельсобуса из столицы региона в старинный город
16.06.2023 «Ленгипротранс» создаст имитационную модель для развития грузооборота через Череповецкий железнодорожный узел

й прогноз поможет определить инвестиционные мероприятия в части подготовки инфраструктуры и развития технологий, необходимые для освоения перспективного объема перевозок на 2025–2030 гг. Череповецкий железнодорожный узел на магистрали Санкт-Петербург — Вологда — второй по грузообороту на Северной железной дороге. За сутки здесь транзитом проходит 120 грузовых, 20 пассажирских поездов и до 3
16.02.2023 «Мегафон» разогнал мобильный интернет в парках Балашихи

«Мегафон» модернизировал сеть в крупнейших общественных пространствах Балашихи – в парках «Пехорка», «Солнечная» и «Заречная». В результате скорость мобильного интернета для гостей парков выросла вдвое. Парк «Пехорка» стал самым популярным в Московской области по
18.01.2023 МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в Балашихе

МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в Балашихе. К системе видеонаблюдения весной 2023 г. будет подключено большинство высотных мног
18.12.2018 В окружной администрации Балашихи внедрена платформа на базе технологий Cisco

В администрации городского округа Балашиха построена корпоративная платформа для совместной работы на основе технологий Cisco.

28.04.2017 «Техносерв» завершает установку видеокамер в подмосковной Балашихе в рамках проекта «Безопасный регион»

В городском округе Балашиха завершается установка видеокамер в рамках проекта «Безопасный регион». Видеонаблюден
02.12.2014 В централизованной бухгалтерии по обслуживанию образовательных учреждений Балашихи внедрен «Парус – Бюджет 8»

рализованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений городского округа Балашиха» реализован проект по автоматизации бухгалтерского учета, расчета заработной и родит
06.06.2012 Хакеры атаковали сайт администрации города Железнодорожный

Компания Group-IB сообщила об оказании содействия администрации города Железнодорожный в реагировании и пресечении деятельности компьютерных злоумышленников, взломавших официальный сайт администрации. По данным Group-IB, инцидент и его последствия были ликвидирова
25.07.2011 Optima WorkFlow обеспечивает единое документационное пространство для МФЦ и администрации Балашихи

атформе Optima WorkFlow системы электронного документооборота (СЭД) администрации городского округа Балашиха и автоматизированной системы приема заявок муниципального учреждения городского окру
20.01.2010 Многофункциональный центр госуслуг в Балашихе автоматизирован на базе Optima-WorkFlow

нкциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Балашиха» (МФЦ). Теперь все обращения в службу «одного окна» жителей подмосковного города рег
10.09.2008 В образовательные учреждения Балашихи поставят компьютеры и ПО

Управление по образованию администрации городского округа Балашиха проводит открытый аукцион № 33642 по выбору ИТ-поставщиков. Так, в рамках аукциона р
21.07.2008 Машины скорой помощи в Балашихе оснастят системами мониторинга от «М2М телематики»

ранному ранее конкурсу на поставку и монтаж спутниковой навигационной системы (системы мониторинга автотранспорта и автоматизации деятельности диспетчерской службы скорой медицинской помощи) для нужд МУ ЦРБ г. Балашиха Московской области. По условиям контракта машины скорой помощи Центральной районной больницы будут оснащены абонентскими терминалами М2М-Cyber GX, на рабочие места диспетчеро
08.11.2007 «Техносила» открыла гипермаркеты во Владимире и Балашихе

Cеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свои гипермаркеты во Владимире и Балашихе. Гипермаркеты во Владимире и Балашихе стали первыми магазинами сети в этих городах и 151-м и 152-м на карте регионального развития «Техносилы» соответственно. Гипермаркет во Вла
15.02.2007 UpScale Soft автоматизирует администрацию Балашихи

Состоялось подведение итогов конкурса на автоматизацию администрации городского округа Балашиха. В результате победителем оказалась компания UpScale Soft, которая займется реализац

Публикаций - 394, упоминаний - 440

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 12
Ростелеком 10948 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 7
9594 7
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 7
Cisco Systems 5372 6
Oracle Corporation 7074 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 6
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 5
Optima Software 19 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
SAP SE 5601 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Крок - Croc 1964 5
EA - Electronic Arts 1317 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
М2М телематика - НИС М2М 236 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 46 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 3
Evol Gold - Эвол Голд - Dancom Group 19 3
Samsung Electronics 11064 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Microsoft Corporation 25775 3
Apple Inc 13154 3
Intel Corporation 12811 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 9
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 9
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 8
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 7
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 7
Почта России ПАО 2370 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Boeing 1031 5
Евросеть 1421 5
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Мострансавто 69 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 4
Лента - Монетка - торговая сеть 69 4
Deutsche Bahn AG 26 4
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 3
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 3
Связной ГК 1401 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 2
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 2
ОТЛК ЕРА - Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс 3 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
Мортон 26 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
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Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 73
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Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 13
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Космодром Байконур 1072 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Google Android 15243 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Optima Workflow - Optima Document Management 57 8
Apple iOS 8583 8
Microsoft Windows 2000 8678 6
Microsoft Windows 16882 6
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 4
Apple iPhone 6 4861 4
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 4
МТС Big Data 324 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
ЕПБ - Единый проездной билет 71 3
РЖД ЦОД 8 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
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