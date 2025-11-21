Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха

Катар, Балашиха и другие слова, с ударениями в которых чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске» гории запросов, с ударениями в которых помогает разобраться нейросеть «Алиса AI» в поиске. Например, самая «сложная» для постановки ударения страна — Катар, а если говорить о населенных пунктах, то — Балашиха. Среди растений, помимо щавеля, сложным оказалось слово «свекла», а если говорить о животных, то камбала. Также иногда люди спрашивают про ударения в словах, связанных с определенными