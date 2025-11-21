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Россия ЦФО Московская область Балашиха
СОБЫТИЯ
|21.11.2025
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Катар, Балашиха и другие слова, с ударениями в которых чаще всего помогают ответы «Алисы AI» в «Поиске»
гории запросов, с ударениями в которых помогает разобраться нейросеть «Алиса AI» в поиске. Например, самая «сложная» для постановки ударения страна — Катар, а если говорить о населенных пунктах, то — Балашиха. Среди растений, помимо щавеля, сложным оказалось слово «свекла», а если говорить о животных, то камбала. Также иногда люди спрашивают про ударения в словах, связанных с определенными
|14.08.2023
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МТС оцифровала туристический маршрут из Калининграда в Железнодорожный
ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила первый аудиогид по железнодорожному туристическому маршруту «Калининград - поселок Железнодорожный». Гости и жители региона смогут бесплатно прослушать истории цифрового экскурсовода о тридцати достопримечательностях по маршруту рельсобуса из столицы региона в старинный город
|16.06.2023
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«Ленгипротранс» создаст имитационную модель для развития грузооборота через Череповецкий железнодорожный узел
й прогноз поможет определить инвестиционные мероприятия в части подготовки инфраструктуры и развития технологий, необходимые для освоения перспективного объема перевозок на 2025–2030 гг. Череповецкий железнодорожный узел на магистрали Санкт-Петербург — Вологда — второй по грузообороту на Северной железной дороге. За сутки здесь транзитом проходит 120 грузовых, 20 пассажирских поездов и до 3
|16.02.2023
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«Мегафон» разогнал мобильный интернет в парках Балашихи
«Мегафон» модернизировал сеть в крупнейших общественных пространствах Балашихи – в парках «Пехорка», «Солнечная» и «Заречная». В результате скорость мобильного интернета для гостей парков выросла вдвое. Парк «Пехорка» стал самым популярным в Московской области по
|18.01.2023
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МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в Балашихе
МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в Балашихе. К системе видеонаблюдения весной 2023 г. будет подключено большинство высотных мног
|18.12.2018
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В окружной администрации Балашихи внедрена платформа на базе технологий Cisco
В администрации городского округа Балашиха построена корпоративная платформа для совместной работы на основе технологий Cisco.
|28.04.2017
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«Техносерв» завершает установку видеокамер в подмосковной Балашихе в рамках проекта «Безопасный регион»
В городском округе Балашиха завершается установка видеокамер в рамках проекта «Безопасный регион». Видеонаблюден
|02.12.2014
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В централизованной бухгалтерии по обслуживанию образовательных учреждений Балашихи внедрен «Парус – Бюджет 8»
рализованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений городского округа Балашиха» реализован проект по автоматизации бухгалтерского учета, расчета заработной и родит
|06.06.2012
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Хакеры атаковали сайт администрации города Железнодорожный
Компания Group-IB сообщила об оказании содействия администрации города Железнодорожный в реагировании и пресечении деятельности компьютерных злоумышленников, взломавших официальный сайт администрации. По данным Group-IB, инцидент и его последствия были ликвидирова
|25.07.2011
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Optima WorkFlow обеспечивает единое документационное пространство для МФЦ и администрации Балашихи
атформе Optima WorkFlow системы электронного документооборота (СЭД) администрации городского округа Балашиха и автоматизированной системы приема заявок муниципального учреждения городского окру
|20.01.2010
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Многофункциональный центр госуслуг в Балашихе автоматизирован на базе Optima-WorkFlow
нкциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Балашиха» (МФЦ). Теперь все обращения в службу «одного окна» жителей подмосковного города рег
|10.09.2008
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В образовательные учреждения Балашихи поставят компьютеры и ПО
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха проводит открытый аукцион № 33642 по выбору ИТ-поставщиков. Так, в рамках аукциона р
|21.07.2008
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Машины скорой помощи в Балашихе оснастят системами мониторинга от «М2М телематики»
ранному ранее конкурсу на поставку и монтаж спутниковой навигационной системы (системы мониторинга автотранспорта и автоматизации деятельности диспетчерской службы скорой медицинской помощи) для нужд МУ ЦРБ г. Балашиха Московской области. По условиям контракта машины скорой помощи Центральной районной больницы будут оснащены абонентскими терминалами М2М-Cyber GX, на рабочие места диспетчеро
|08.11.2007
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«Техносила» открыла гипермаркеты во Владимире и Балашихе
Cеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свои гипермаркеты во Владимире и Балашихе. Гипермаркеты во Владимире и Балашихе стали первыми магазинами сети в этих городах и 151-м и 152-м на карте регионального развития «Техносилы» соответственно. Гипермаркет во Вла
|15.02.2007
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UpScale Soft автоматизирует администрацию Балашихи
Состоялось подведение итогов конкурса на автоматизацию администрации городского округа Балашиха. В результате победителем оказалась компания UpScale Soft, которая займется реализац
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