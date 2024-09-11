Получите все материалы CNews по ключевому слову
Полихрониди Георгий
УПОМИНАНИЯ
Полихрониди Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Кочаров Григорий 20 2
|Карачинский Анатолий 94 2
|Мацоцкий Сергей 177 2
|Аминев Шамиль 8 2
|Делицын Леонид 133 1
|Баланова Светлана 35 1
|Ведехин Игорь 33 1
|Казак Максим 162 1
|Саксин Александр 11 1
|Коротков Андрей 85 1
|Церенов Церен 47 1
|Тарасов Сергей 43 1
|Тараба Вероника 29 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Никольский Антон 22 1
|Герасимов Сергей 12 1
|Путин Владимир 3296 1
|Гавриленко Владимир 5 1
|Зигуля Юрий 17 1
|Плакса Максим 2 1
|Китов Владимир 2 1
|Ермакова Марина 2 1
|Забежинский Леонид 2 1
|Давыдов Александр 50 1
|Копытин Кирилл 1 1
|Дроздов Лев 2 1
|Левина Александра 1 1
|Красильников Александр 2 1
|Дуленкова Наталья 1 1
|Хан-Магомедов Джан 10 1
|Майборода Алексей 1 1
|Зархи Аркадий 3 1
|Могучев Игорь 1 1
|Терехов Сергей 5 1
|Скулова Ольга 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
|CNews - ZOOM.CNews 1852 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
|CNews Журнал 166 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
