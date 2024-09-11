Полихрониди Георгий

Разделы

Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку? 1
11.09.2024 Группа «Базовые Решения» выводит на российский рынок ИБ новый бренд «Линза» 1
23.11.2022 «Дочка» IBS вложит сотни миллионов в выпуск наиболее прибыльного на российском рынке «железа» 1
02.06.2022 Попав под санкции, основатель IBS отдал компанию сотрудникам 1
25.10.2021 «Дочка» IBS готовит серверы, ноутбуки и ПК на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
12.09.2017 Георгий Полихрониди -

Стандартизация – сочетание наилучших качеств продукта с наилучшими способами производства

 1
04.07.2011 В IBS Platformix внедрена новая CRM-система 1
26.07.2010 SAP ERP объединила IBS и IBS Platformix 1
09.06.2008 IBS Platformix анонсировала открытие региональных представительств 1
17.01.2008 IBS Platformix открыла офис в Тюменской области 1
19.08.2005 Изданию CNews - 5 лет 1
06.09.2001 Российские партнеры HP и Compaq - о будущем своего бизнеса 1

Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 353 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 159 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
SAP SE 5383 1
Dell EMC 5060 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
Intel Corporation 12420 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
HP Inc. 5728 1
8728 1
Toshiba Corporation 2940 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
Крок - Croc 1791 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 983 1
Schneider Electric 584 1
Sony 6592 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 430 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Dell Systems - Деловые системы 53 1
Базовые Решения - Platformix - СИЛА 1 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Microsoft Corporation 25046 1
Ланит - АПТ Телеком 22 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 325 1
Ростелеком 10106 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 64 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 13 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 126 1
ФосАгро 140 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
ЦМРБанк - Центр международных расчетов 3 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2571 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 224 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 560 1
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 64 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2557 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 2
Microsoft Dynamics CRM 544 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 228 1
Microsoft Dynamics 1181 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 968 1
Intel x86 - архитектура процессора 1948 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 318 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Кочаров Григорий 20 2
Карачинский Анатолий 94 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Аминев Шамиль 8 2
Делицын Леонид 133 1
Баланова Светлана 35 1
Ведехин Игорь 33 1
Казак Максим 162 1
Саксин Александр 11 1
Коротков Андрей 85 1
Церенов Церен 47 1
Тарасов Сергей 43 1
Тараба Вероника 29 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Никольский Антон 22 1
Герасимов Сергей 12 1
Путин Владимир 3296 1
Гавриленко Владимир 5 1
Зигуля Юрий 17 1
Плакса Максим 2 1
Китов Владимир 2 1
Ермакова Марина 2 1
Забежинский Леонид 2 1
Давыдов Александр 50 1
Копытин Кирилл 1 1
Дроздов Лев 2 1
Левина Александра 1 1
Красильников Александр 2 1
Дуленкова Наталья 1 1
Хан-Магомедов Джан 10 1
Майборода Алексей 1 1
Зархи Аркадий 3 1
Могучев Игорь 1 1
Терехов Сергей 5 1
Скулова Ольга 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 374 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 930 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Россия - УФО - Тюменская область 1230 1
Китай - Тайвань 4086 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Европа 24508 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Импортозамещение - параллельный импорт 544 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2029 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 129 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 405 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
CNews Журнал 166 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 4 1
