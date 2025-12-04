Получите все материалы CNews по ключевому слову
Базовые Решения Линза Лаборатория инновационной защиты
Лаборатория инновационной защиты «Линза» входит в состав группы компаний «Базовые Решения» и специализируется на консалтинге, системной интеграции, управляемых сервисах и разработке собственных программных продуктов для автоматизации рутинных задач в области информационной безопасности.
СОБЫТИЯ
|04.12.2025
|«Линза» и Servicepipe объявили о начале партнерства 1
|11.09.2024
|Группа «Базовые Решения» выводит на российский рынок ИБ новый бренд «Линза» 1
Базовые Решения и организации, системы, технологии, персоны:
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5174 1
