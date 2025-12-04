Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186510
ИКТ 14463
Организации 11226
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3538
Системы 26465
Персоны 80317
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 877

Базовые Решения Линза Лаборатория инновационной защиты

Базовые Решения - Линза - Лаборатория инновационной защиты

Лаборатория инновационной защиты «Линза» входит в состав группы компаний «Базовые Решения» и специализируется на консалтинге, системной интеграции, управляемых сервисах и разработке собственных программных продуктов для автоматизации рутинных задач в области информационной безопасности.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.12.2025 «Линза» и Servicepipe объявили о начале партнерства 1
11.09.2024 Группа «Базовые Решения» выводит на российский рынок ИБ новый бренд «Линза» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Базовые Решения и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 214 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 1
Ideco - Айдеко 98 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 109 1
Start X - Антифишинг 10 1
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 33 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5269 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 253 1
Check Point Software Technologies 800 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1498 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 1
Код Безопасности 701 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31928 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7588 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8713 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  733 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2331 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31665 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2700 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1432 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6676 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4550 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5174 1
Терехов Сергей 5 1
Полихрониди Георгий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 1
Аудит - аудиторский услуги 3101 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6661 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3103 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404878, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 186510.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще