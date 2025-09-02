Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Компания Индид Indeed ID Indeed Identity Индид Компетенс Ай Ти

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти

Компания «Индид» – российский разработчик собственных программных комплексов для повышения уровня информационной безопасности. Внедрение этого ПО помогает выполнять требования регуляторов и соответствовать требованиям НПА (ГОСТ, ФСТЭК и др.). Все ПО подходит для реализации требований программы импортозамещения в РФ, т.к. включено в Реестр Минкомсвязи. ПО внедрено в десятках компаний разного масштаба РФ, СНГ, Европы и Азии.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


02.09.2025 Подтверждена совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA и программного комплекса Indeed CM

Компании SafeTech Lab и «Индид» подтвердили совместимость своих продуктов — корпоративного центра сертификации SafeTec
18.08.2025 «Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис»

«Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, внедрил программный компле
12.08.2025 «Индид» и «Амикон» представили совместное решение для безопасного подключения удаленных пользователей

«Индид», российский разработчик продуктов в области защиты айдентити, и компания «Амикон», про
06.08.2025 ГК Softline внедрила на предприятии пищевой промышленности систему управления привилегированным доступом Indeed PAM

О «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, совместно с компанией «Индид», разработчиком комплекса решений в области безопасности айдентити, внедрили на предпри
04.08.2025 «Индид» и «Ред Софт» объединяют усилия для повышения киберустойчивости российских компаний

«Индид», разработчик решений в области защиты айдентити, и «Ред Софт», российский разработчик

29.07.2025 «Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты

«Индид», российский разработчик решений в области безопасности айдентити, и «ИнфоТеКС», произв
14.07.2025 «Индид» и «Код Безопасности» усилят защиту корпоративного периметра российских компаний

«Индид», российский разработчик решений в области защиты identity, и «Код Безопасности», отече
10.07.2025 «Индид» инвестирует в облачные технологии в сфере Identity Security

«Индид», российский разработчик решений для защиты идентификации и управления доступом, инвестирует в развитие облачных сервисов в сфере Identity Security для малого и среднего бизнеса. На текущ
26.06.2025 Indeed CM 7.1 упрощает миграцию с Active Directory и расширяет возможности работы со средствами криптографической защиты

Компания «Индид» представила ряд функциональных изменений в новой версии Indeed Certificate Manager — п
03.06.2025 iTProtect завершил переход на российскую систему управления привилегированным доступом Indeed PAM

платформы CyberArk на российскую систему Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид», разработчика продуктов в области безопасности айдентити. Данное решение стало законом
28.05.2025 Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных

Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты привилегированного доступа от компании «Индид», российского разработчика решений в области защиты доступа. Об этом CNews сообщили пре
13.05.2025 «Индид» расширяет технологическое партнерство в Белоруссии

«Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и «НТЦ Контакт», белорусск
23.04.2025 СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний

Компании «Газинформсервис» и «Индид» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость системы управления базам
23.04.2025 «Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал»

ООО «Сбер Лигал» (входит в экосистему «Сбера») завершило внедрение продуктов компании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Программные комплексы I
21.04.2025 Новая версия Indeed AM 9.2 упрощает импортозамещение и ускоряет аутентификацию пользователей

Компания «Индид» представила обновление Indeed Access Management (Indeed AM) – программного комплекса д
15.04.2025 «СберМаркетинг» усилил систему управления привилегированными доступами

а базе Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) с помощью ИБ-интегратора iTProtect и компании «Индид», разработчика комплекса решений для безопасности айдентити. Это позволило маркетингово
27.01.2025 «Металлоинвест» перешел на отечественную PAM-систему

решения. Внедрение реализовано специализированным ИБ-интегратором ITprotect при поддержке компании «Индид», разработчика комплекса решений для безопасности идентификации. Об этом CNews сообщили
22.01.2025 «Индид» выпустила новую версию продукта Indeed PAM 3

Компания «Индид» расширила функциональность Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукта дл
12.12.2024 «Снежная Королева» повысила надежность и безопасность ИТ-систем с помощью Indeed PAM

а» успешно внедрила программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Продукт, предназначенны
03.12.2024 «Индид» и «Эс-Крипто» представили совместное решение для усиленной защиты удаленного доступа

Компания «Индид», российский разработчик решений для безопасности айдентити, и «Эс-Крипто», белорусский
21.11.2024 «Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид»

для контроля и управления доступом от российского разработчика решений в области защиты айдентити «Индид». С помощью продуктов Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Man
09.10.2024 «Индид» объявляет о назначении директора по маркетингу

Компания «Индид», разрабатывающая комплексные решения в области безопасности айдентити (identity security) более 15 лет в России, объявляет о назначении Мариеты Хамхоевой на должность директора по маркет
03.10.2024 Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT

отметил Александр Конаков, руководитель отдела по работе с партнерами и развитию бизнеса компании «Индид».
18.07.2024 Платформа виртуализации HOSTVM совместима с системой многофакторной аутентификации Indeed AM

Российские разработчики программного обеспечения, компания «Индид» и HOSTVM, объявили о технологической совместимости решения для многофакторной аутентиф
20.06.2024 «Индид» представила версию 7.0 продукта Indeed Certificate Manager

Компания «Индид» сообщила о выходе обновленной версии продукта для управления инфраструктурой открытых

21.05.2024 Indeed AM совместим с операционной системой «Роса Хром»

Компании «Индид» и «Роса» подтвердили совместимость решения Indeed Access Manager (Indeed AM), реализую
17.05.2024 Компания «Индид» представляет версию 2.10 продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM)

Компания «Индид» объявила о запуске обновленной версии Indeed PAM (Indeed Privileged Access Manager). В
11.04.2024 Indeed Access Manager совместим с «КриптоПро NGate»

Компания «Индид», российский вендор программного обеспечения для защиты логического доступа, и «КриптоП
18.03.2024 Мессенджер и ВКС-платформа TrueConf интегрированы с системой многофакторной аутентификации Indeed AM

Российские компании «Индид» и «Труконф» объявили о технологической совместимости своих продуктов: системы усиленно
15.02.2024 Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра»

ы, использованные в решении, разработаны двумя российскими компаниями, «С‑Терра СиЭсПи» и компания «Индид», и позволяют выполнить требования контролирующих организаций. «Технологическая интегра
26.12.2023 Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Индид»

Merlion и компания «Индид», российский разработчик программных средств для обеспечения информационной безопасност
15.12.2023 «Газинформсервис» и «Индид» сняли новогодний выпуск шоу «Инфобез со вкусом»

и «Газинформсервис» новогодний выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии – «Инфобез со вкусом». Гостем проекта в канун самого семейного праздника в РФ стала директор по развитию компании «Индид» Ольга Попова. В рамках третьего выпуска руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин и директор по развитию компании «Индид» Ол
18.10.2023 Обновление Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM): версия 2.9

держкой Docker, в том числе сертифицированный ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид». В версии 2.9 появился новый компонент – RDP Proxy, разработанный компанией «Индид<
10.07.2023 Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн»

тентификации на основе продукта Indeed Access Manager (Indeed AM). Стратегический партнер компании «Индид» российский разработчик ПО ГК «Диджитал дизайн» выбрала для защиты удаленных подключени
29.06.2023 ГК MONT усилит безопасность данных клиентов с помощью решения Indeed AM

Группа компаний MONT и российский разработчик программного обеспечения компания «Индид» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого MONT предложит своим партнера
08.06.2023 ВК «Манжерок» внедрил экосистему информационной безопасности компании «Индид»

лючений по протоколу удаленного доступа. Многоступенчатая и многофакторная аутентификация сотрудников теперь усилит безопасность всех корпоративных ресурсов. «С помощью экосистемы продуктов компании «Индид» мы усилили безопасность нашей компании, исключив использование уязвимых паролей нашими сотрудниками. Вместо привычных паролей, которые не всегда соответствовали требованиям безопасности

24.04.2023 Indeed Privileged Access Manager сертифицирован ФСТЭК России

Компании «Индид» сообщила о прохождении сертификационных испытаний программного комплекса Indeed Privil
05.08.2022 Системы защиты бизнеса Indeed-ID в портфеле «Т1 интеграции»

аключила партнерское соглашение с отечественным разработчиком программного обеспечения – компанией «Индид». Об этом CNews сообщили представители «Т1». Интегратор будет распространять, внедрять

07.04.2022 Cross Technologies объявила о сотрудничестве с «Индид»

Cross Technologies и «Индид» заключили партнерское соглашение. Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies расширит портфель предлагаемых решений продуктами, разра
10.11.2021 Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM

ы НИИ «Масштаб», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», и представители компании «Индид» провели тестирование на совместимость и корректность работы программных продуктов экос

Публикаций - 110, упоминаний - 181

Компания Индид и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 11
Microsoft Corporation 25236 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 9
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 9
Газинформсервис - ГИС 410 8
КриптоПРО - Крипто-ПРО 432 6
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 6
Код Безопасности 702 6
Check Point Software Technologies 800 5
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 69 5
Telegram Group 2571 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 4
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Ред Софт - Red Soft 995 4
VK - Mail.ru Group 3532 4
Amazon Inc - Amazon.com 3132 4
АйТи 1439 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 485 4
Google LLC 12255 3
Dr.Web - Доктор Веб 1276 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 104 3
Cisco Systems 5222 3
InfoWatch - Инфовотч 1088 3
Fortinet 405 3
АйТи Бастион - IT Bastion 130 3
MONT - МОНТ 165 3
Phishman - Фишман 16 2
Айдентити Клуб - Identity Security 4 2
Apple Inc 12628 2
SafeTech - СэйфТек 108 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 2
Broadcom - VMware 2490 2
Ланит - Comptek - Комптек 199 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
DST Global - Digital Sky Technologies 224 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 12 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 2
Зарплата.ру 45 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 2
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 25 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
Геометрия НПО 150 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 21 1
Роснефть - РН-Краснодарнефтегаз 5 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 83 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 26 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 24 1
Профессионалы.ру 18 1
Zecomms Agency - ZE Communications 1 1
Сбер Лигал 2 1
СДМ-Банк 66 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Superjob - Суперджоб 704 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
ПромСвязьКапитал 84 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ФосАгро 151 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 78
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 25
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 494 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 17
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 14
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 13
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 951 13
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 931 12
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 241 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 11
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 957 11
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 9
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 966 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 8
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1445 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 8
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 8
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 237 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 7
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 384 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 6
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 49 44
Microsoft Windows 16327 16
Linux OS 10896 15
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 13 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 11
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 13 10
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 10 7
Компания Индид - Indeed IAM - Identity and Access Management - Indeed IDM - Indeed Identity Management - Indeed AM - Indeed Access Manager 7 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 4
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 29 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 3
Компания Индид - Indeed Logon 3 3
Oracle Java - язык программирования 3328 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 48 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 63 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Jooble.org 3 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 3
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 2
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 28 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 2
FreePik 1435 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 2
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 2
Apple iOS 8242 2
Docker - Платформа распределённых приложений 435 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 97 2
Apple macOS 2248 2
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 18 1
AMD AMD64 84 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 1
Карьерист.ру 4 1
S-Terra Клиент А 10 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 78 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 87 1
Лаптев Андрей 22 12
Баранов Алексей 19 8
Мичурин Кирилл 8 7
Попова Ольга 14 6
Головлев Максим 16 5
Конюхов Павел 5 4
Конаков Александр 4 4
Писарев Михаил 27 3
Иванов Валерий 8 3
Полунин Сергей 19 3
Вировиц Юрий 7 3
Фролкин Михаил 17 3
Агеев Денис 38 2
Елычев Михаил 2 2
Закатов Константин 8 2
Хамхоева Мариета 2 2
Прабарщук Анна 10 2
Свиридов Иван 2 2
Бондарь Дмитрий 37 2
Таврин Иван 119 2
Мильнер Юрий 136 2
Янкин Андрей 45 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 2
Золотарева Екатерина 26 1
Василенков Александр 9 1
Голеусов Ярослав 2 1
Гребнев Егор 41 1
Осипов Юрий 59 1
Дбар Федор 48 1
Кириллов Игорь 2 1
Яковлев Михаил 20 1
Ильин Николай 25 1
Калемберг Денис 31 1
Варфоломеев Антон 15 1
Синельников Александр 27 1
Татаринов Дмитрий 9 1
Щербинин Владимир 18 1
Басин Павел 11 1
Головенко Олег 6 1
Чугунов Евгений 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Америка - Американский регион 2188 2
Украина 7793 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Европа 24634 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
США - Техас - Сан-Антонио 49 1
Япония 13547 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Армения - Ереван 210 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
США - Техас 1012 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Венгрия 849 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 15
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 10
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 8
Аудит - аудиторский услуги 3111 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Cyber Media 5 3
InformationWeek 241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Linux Kernel Mailing List - почтовая рассылка для разработчиков ядра 6 1
Phoronix 49 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Gartner - Гартнер 3608 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
The Network 8 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Arlington Research 7 1
Piccard - Пикард 2 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Forrester Research 828 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
HFS Research 49 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще