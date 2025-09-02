Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти

Подтверждена совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA и программного комплекса Indeed CM Компании SafeTech Lab и «Индид» подтвердили совместимость своих продуктов — корпоративного центра сертификации SafeTec

«Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис» «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, внедрил программный компле

«Индид» и «Амикон» представили совместное решение для безопасного подключения удаленных пользователей «Индид», российский разработчик продуктов в области защиты айдентити, и компания «Амикон», про

ГК Softline внедрила на предприятии пищевой промышленности систему управления привилегированным доступом Indeed PAM О «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, совместно с компанией «Индид», разработчиком комплекса решений в области безопасности айдентити, внедрили на предпри

«Индид» и «Ред Софт» объединяют усилия для повышения киберустойчивости российских компаний «Индид», разработчик решений в области защиты айдентити, и «Ред Софт», российский разработчик

«Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты «Индид», российский разработчик решений в области безопасности айдентити, и «ИнфоТеКС», произв

«Индид» и «Код Безопасности» усилят защиту корпоративного периметра российских компаний «Индид», российский разработчик решений в области защиты identity, и «Код Безопасности», отече

«Индид» инвестирует в облачные технологии в сфере Identity Security «Индид», российский разработчик решений для защиты идентификации и управления доступом, инвестирует в развитие облачных сервисов в сфере Identity Security для малого и среднего бизнеса. На текущ

Indeed CM 7.1 упрощает миграцию с Active Directory и расширяет возможности работы со средствами криптографической защиты Компания «Индид» представила ряд функциональных изменений в новой версии Indeed Certificate Manager — п

iTProtect завершил переход на российскую систему управления привилегированным доступом Indeed PAM платформы CyberArk на российскую систему Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид», разработчика продуктов в области безопасности айдентити. Данное решение стало законом

Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты привилегированного доступа от компании «Индид», российского разработчика решений в области защиты доступа. Об этом CNews сообщили пре

«Индид» расширяет технологическое партнерство в Белоруссии «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и «НТЦ Контакт», белорусск

СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний Компании «Газинформсервис» и «Индид» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость системы управления базам

«Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал» ООО «Сбер Лигал» (входит в экосистему «Сбера») завершило внедрение продуктов компании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Программные комплексы I

Новая версия Indeed AM 9.2 упрощает импортозамещение и ускоряет аутентификацию пользователей Компания «Индид» представила обновление Indeed Access Management (Indeed AM) – программного комплекса д

«СберМаркетинг» усилил систему управления привилегированными доступами а базе Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) с помощью ИБ-интегратора iTProtect и компании «Индид», разработчика комплекса решений для безопасности айдентити. Это позволило маркетингово

«Металлоинвест» перешел на отечественную PAM-систему решения. Внедрение реализовано специализированным ИБ-интегратором ITprotect при поддержке компании «Индид», разработчика комплекса решений для безопасности идентификации. Об этом CNews сообщили

«Индид» выпустила новую версию продукта Indeed PAM 3 Компания «Индид» расширила функциональность Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукта дл

«Снежная Королева» повысила надежность и безопасность ИТ-систем с помощью Indeed PAM а» успешно внедрила программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Продукт, предназначенны

«Индид» и «Эс-Крипто» представили совместное решение для усиленной защиты удаленного доступа Компания «Индид», российский разработчик решений для безопасности айдентити, и «Эс-Крипто», белорусский

«Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид» для контроля и управления доступом от российского разработчика решений в области защиты айдентити «Индид». С помощью продуктов Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Man

«Индид» объявляет о назначении директора по маркетингу Компания «Индид», разрабатывающая комплексные решения в области безопасности айдентити (identity security) более 15 лет в России, объявляет о назначении Мариеты Хамхоевой на должность директора по маркет

Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT отметил Александр Конаков, руководитель отдела по работе с партнерами и развитию бизнеса компании «Индид».

Платформа виртуализации HOSTVM совместима с системой многофакторной аутентификации Indeed AM Российские разработчики программного обеспечения, компания «Индид» и HOSTVM, объявили о технологической совместимости решения для многофакторной аутентиф

«Индид» представила версию 7.0 продукта Indeed Certificate Manager Компания «Индид» сообщила о выходе обновленной версии продукта для управления инфраструктурой открытых

Indeed AM совместим с операционной системой «Роса Хром» Компании «Индид» и «Роса» подтвердили совместимость решения Indeed Access Manager (Indeed AM), реализую

Компания «Индид» представляет версию 2.10 продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) Компания «Индид» объявила о запуске обновленной версии Indeed PAM (Indeed Privileged Access Manager). В

Indeed Access Manager совместим с «КриптоПро NGate» Компания «Индид», российский вендор программного обеспечения для защиты логического доступа, и «КриптоП

Мессенджер и ВКС-платформа TrueConf интегрированы с системой многофакторной аутентификации Indeed AM Российские компании «Индид» и «Труконф» объявили о технологической совместимости своих продуктов: системы усиленно

Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра» ы, использованные в решении, разработаны двумя российскими компаниями, «С‑Терра СиЭсПи» и компания «Индид», и позволяют выполнить требования контролирующих организаций. «Технологическая интегра

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Индид» Merlion и компания «Индид», российский разработчик программных средств для обеспечения информационной безопасност

«Газинформсервис» и «Индид» сняли новогодний выпуск шоу «Инфобез со вкусом» и «Газинформсервис» новогодний выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии – «Инфобез со вкусом». Гостем проекта в канун самого семейного праздника в РФ стала директор по развитию компании «Индид» Ольга Попова. В рамках третьего выпуска руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин и директор по развитию компании «Индид» Ол

Обновление Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM): версия 2.9 держкой Docker, в том числе сертифицированный ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид». В версии 2.9 появился новый компонент – RDP Proxy, разработанный компанией «Индид<

Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн» тентификации на основе продукта Indeed Access Manager (Indeed AM). Стратегический партнер компании «Индид» российский разработчик ПО ГК «Диджитал дизайн» выбрала для защиты удаленных подключени

ГК MONT усилит безопасность данных клиентов с помощью решения Indeed AM Группа компаний MONT и российский разработчик программного обеспечения компания «Индид» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого MONT предложит своим партнера

ВК «Манжерок» внедрил экосистему информационной безопасности компании «Индид» лючений по протоколу удаленного доступа. Многоступенчатая и многофакторная аутентификация сотрудников теперь усилит безопасность всех корпоративных ресурсов. «С помощью экосистемы продуктов компании «Индид» мы усилили безопасность нашей компании, исключив использование уязвимых паролей нашими сотрудниками. Вместо привычных паролей, которые не всегда соответствовали требованиям безопасности

Indeed Privileged Access Manager сертифицирован ФСТЭК России Компании «Индид» сообщила о прохождении сертификационных испытаний программного комплекса Indeed Privil

Системы защиты бизнеса Indeed-ID в портфеле «Т1 интеграции» аключила партнерское соглашение с отечественным разработчиком программного обеспечения – компанией «Индид». Об этом CNews сообщили представители «Т1». Интегратор будет распространять, внедрять

Cross Technologies объявила о сотрудничестве с «Индид» Cross Technologies и «Индид» заключили партнерское соглашение. Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies расширит портфель предлагаемых решений продуктами, разра