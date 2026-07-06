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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197173
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Иванов Валерий

СОБЫТИЯ


06.07.2026 ОИЯИ сократил срок поставки товаров до пяти дней с решением B2B-Center 1
28.08.2024 «Инфобез со вкусом» от «Газинформсервиса» покажет федеральное телевидение 1
17.05.2024 5 выпуск шоу «Инфобез со вкусом»: «безопасный» завтрак с «Аквариусом» 1
15.12.2023 «Газинформсервис» и «Индид» сняли новогодний выпуск шоу «Инфобез со вкусом» 1
30.11.2023 «Выстрелит» ли «Аврора»? 1
07.09.2023 «Инфобез со вкусом» – новое шоу от «Газинформсервис» 1
16.12.2010 Пираты в СКФО выплатят Microsoft свыше 4,3 млн руб. компенсации 2
02.04.2008 Softline организовал коллективную работу сотрудников «Газпром Геофизики» 1
25.08.2005 Зеленоград прорубил ИТ-окно в Европу 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Иванов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 485 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 4
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 150 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1072 2
Microsoft Corporation 25704 1
Softline - Софтлайн 3682 1
9514 1
Крок - Croc 1956 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 386 1
Softline Consulting Services - Софтлайн Консалтинг 24 1
Газпром георесурс - Газпромгеофизика 2 1
Газпром ПАО 1482 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2833 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Районные суды РФ 196 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5933 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34426 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28060 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11704 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25265 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35813 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13100 2
Электронная библиотека - Electronic Library 264 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9826 1
Оцифровка - Digitization 5143 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4309 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4978 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12107 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1895 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1154 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16921 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1535 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13848 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2198 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13515 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 351 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 782 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12732 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12824 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7600 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3739 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13635 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6191 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3081 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 842 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13773 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1264 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5897 1
Пропускная способность - Bandwidth 1891 1
Электронный документ - Electronic document 1569 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1666 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1098 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7363 1
Google YouTube - Видеохостинг 2988 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1025 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1507 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
Полунин Сергей 28 5
Прабарщук Анна 11 2
Писарев Михаил 29 2
Ибрагимов Магомед 1 1
Михальченков Алексей 3 1
Илякова Ирина 2 1
Соколов Дмитрий 71 1
Страх Александр 44 1
Коробова Анна 25 1
Попова Ольга 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 5
Италия - Итальянская Республика 4495 3
Франция - Французская Республика 8143 2
Казахстан - Республика 6007 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19400 1
Европа Восточная 3137 1
Ближний Восток 3139 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14769 1
Украина 7907 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 747 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 270 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 965 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 124 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10824 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1916 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3440 2
Приватизация - форма преобразования собственности 540 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 859 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 219 1
Судебная власть - Мировой суд 122 1
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4480 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7014 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6540 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3942 1
Всероссийская перепись населения 187 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 101 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5079 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1310 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6543 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57214 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1219 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8170 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53060 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6597 1
Паспорт - Паспортные данные 2821 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8771 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2553 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3319 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 460 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3128 1
Cyber Media 5 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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