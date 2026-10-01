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Административный регламент Электронный административный регламент, ЭАР

СОБЫТИЯ


01.10.2026 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2026 года 1
02.06.2022 Платформа-конструктор: создаем информационные системы управления регионального и федерального уровней 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
05.07.2021 Госуслуги можно будет получать в приложениях банков и мобильных операторов 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1
27.08.2020 Россиянам будут оказывать госуслуги помимо их воли 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
11.02.2020 Шадаев раскрыл новые приоритеты Минкомсвязи: облака для чиновников, «госвеб» и цифровизация 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 1
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 1
02.10.2015 Директор уполномоченного МФЦ Волгоградской области Роман Блинов поделился опытом построения сети центров «Мои Документы» 1
20.01.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2014 г. 1
01.10.2014 Законодательство в ИКТ: новое в сентябре 2014 1
04.09.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2014 г. 1
13.01.2014 Мониторинг ИКТ-законодательства: декабрь 2013 1
01.11.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2013 1
12.10.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2012 года 1
20.04.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2012 года 1
17.01.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2011 года 1
14.09.2011 Первый call-центр Росреестра появится через 2-3 недели в Курске 1
04.07.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: май-июнь 2011 года 1
05.05.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2011 1
17.03.2011 Облачная стратегия Евросоюза: как готовится Европа? 1
17.01.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2010 года 1
07.10.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: сентябрь 2010 года 1
07.09.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: август 2010 года 1
06.08.2010 Новое в ИКТ- законодательстве: июль 2010 года 1
22.06.2010 Leta IT-company защитила каналы связи Префектуры ЮЗАО 1
10.02.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: январь 2010 1
13.01.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2009 1

Публикаций - 55, упоминаний - 55

Административный регламент и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11035 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3382 2
МегаФон 10935 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16115 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 1
Google Russia - Гугл Россия 227 1
Dell EMC 5204 1
Yandex - Яндекс 9367 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3476 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 619 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 194 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1130 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 567 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 414 1
Парус Корпорация 209 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 139 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 420 1
Google LLC 12794 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
МКД 88 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Связьинформ 88 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 76 1
Электронный паспорт АО 3 1
Минпромнауки РФ - Компас НТЦ Оборонного Комплекса ФГУП - ВНИИ межотраслевой информации 1 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
НСПК - Национальная система платежных карт 961 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1157 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9040 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Парус – Национальные Реформы 3 1
Почта России ПАО 2392 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3165 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1959 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 505 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1768 1
ЦИАН - CIAN 195 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
LEGO 260 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
Кубанская библиотека 1 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
Социальные гарантии 42 1
Институт развития образования 17 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 12 1
Некстер ИК 33 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 288 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 1
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6683 34
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5468 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1614 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13872 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 19
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 228 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3353 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3604 11
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1579 10
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 10
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 82 10
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5761 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2141 9
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 61 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3685 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 8
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 134 8
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5822 7
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 57 7
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4013 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3724 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 6
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 6
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 6
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 6
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края - органы государственной власти 174 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ГосИнформСистемы 163 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54729 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36735 37
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2833 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9683 23
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4384 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14103 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23174 21
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1915 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26839 20
Оповещение и уведомление - Notification 6117 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13807 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13013 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14151 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13297 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13593 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3194 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 996 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26556 11
Электронный документ - Electronic document 1594 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 9
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2498 9
Оцифровка - Digitization 5261 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3086 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5258 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9690 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10294 8
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 728 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13131 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6250 7
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1001 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3128 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17103 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13798 6
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 319 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2549 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23760 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9596 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33907 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5357 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3734 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1112 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 356 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 458 6
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 66 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 180 5
Архивный фонд РФ 115 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 4
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 563 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 79 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 699 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 2
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 22 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 127 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5272 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 1
Google Android 15364 1
Apple iOS 8651 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 438 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1770 1
JavaScript - JS - язык программирования 1450 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5845 1
Apple Pay 523 1
Валяева Елизавета 72 9
Путин Владимир 3470 2
Шадаев Максут 1228 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Рейнгольд Леонид 9 2
Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 35 1
Рейман Леонид 1066 1
Орловский Виктор 408 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Попов Сергей 170 1
Казарян Карен 85 1
Кузьминов Ярослав 22 1
Кураш Антон 32 1
Наумов Виктор 126 1
Киселев Сергей 70 1
Конусов Андрей 87 1
Херсонцев Алексей 93 1
Богатов Антон 79 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Коротков Андрей 87 1
Бяхов Олег 59 1
Рахманов Максим 47 1
Гребнев Егор 41 1
Церенов Церен 47 1
Хохлов Юрий 15 1
Меньшиков Павел 2 1
Коробова Анна 25 1
Васюков Григорий 14 1
Элькин Григорий 15 1
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Скобин Юрий 3 1
Климова Наталья 3 1
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Злобин Вадим 6 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48041 36
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2898 11
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 2
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
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