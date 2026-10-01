Индексная книга (каталог) CNews*
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Административный регламент Электронный административный регламент, ЭАР
СОБЫТИЯ
Публикаций - 55, упоминаний - 55
Административный регламент и организации, системы, технологии, персоны:
|Валяева Елизавета 72 9
|Путин Владимир 3470 2
|Шадаев Максут 1228 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Рейнгольд Леонид 9 2
|Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 35 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Орловский Виктор 408 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Попов Сергей 170 1
|Казарян Карен 85 1
|Кузьминов Ярослав 22 1
|Кураш Антон 32 1
|Наумов Виктор 126 1
|Киселев Сергей 70 1
|Конусов Андрей 87 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Богатов Антон 79 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Коротков Андрей 87 1
|Бяхов Олег 59 1
|Рахманов Максим 47 1
|Гребнев Егор 41 1
|Церенов Церен 47 1
|Хохлов Юрий 15 1
|Меньшиков Павел 2 1
|Коробова Анна 25 1
|Васюков Григорий 14 1
|Элькин Григорий 15 1
|Прутков Козьма 7 1
|Скобин Юрий 3 1
|Климова Наталья 3 1
|Климова Наталия 3 1
|Макеев Вадим 4 1
|Иванов Валерий 9 1
|Фомишенко Александр 1 1
|Андрюшин Владимир 1 1
|Андропов Вадим 4 1
|Злобин Вадим 6 1
|Михальченков Алексей 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.