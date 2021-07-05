Госуслуги можно будет получать в приложениях банков и мобильных операторов

Коммерциализация госуслуг

Минцифры России выступило с инициативой открытия доступа приложениям коммерческих организаций – например, банков, для оказания электронных госуслуг и записи на прием в госорганы или МФЦ. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован ведомством для общественного обсуждения на портале проектов правовых документов regulation.gov.ru.

Госуслуги можно будет получить через коммерческие сервисы, информационные системы которых будут интегрированы с порталом госуслуг при соблюдении условия защиты персональных данных, отмечается в пояснительной записке к документу. Подключение сторонних сервисов к госуслугам планируется проводить в добровольном порядке при наличии инициативы со стороны компаний. Список доступных услуг и критерии отбора приложений пока находятся в стадии проработки и будут представлены в ближайшее время, пишет «Коммерсант» со ссылкой на комментарии Минцифры.

Ряд экспертов, опрошенных «Коммерсантом», отметили наличие интереса к таким сервисам со стороны банков и операторов связи, и в то же время высказали сомнение в желании частного сектора предоставлять широкий спектр госуслуг. По их мнению, интересы бизнеса с большой долей вероятности ограничатся самыми востребованными услугами вроде регистрации сделок по продаже собственности или оплаты штрафов и пошлин с взиманием соответствующей комиссии.

В случае принятия документ вступит в силу через полгода после его официальной публикации, отмечается в пояснительной записке.

Как это будет работать

Основанием для принятия списка поправок постановления «О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236» является реализация изменений, которые были внесены федеральным законом №509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в частности в часть 2 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ ‎«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 30 декабря 2020 г., отмечается в пояснительной записке.

Минцифры предлагает обеспечить доступ к госуслугам через приложения негосударственных организаций

Обязательным условием предоставления возможности оказания госуслуг и записи на прием в госорган или госорганизацию с использованием сторонних коммерческих инфосистем является их интеграция с единым порталом госуслуг, с «обязательной защитой персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, от их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении получаемых персональных данных», отмечается в документе.

Проект также включает предложение оптимизировать процедуру записи на прием. Так, запись на прием может быть обеспечена с одновременной подачей запроса или с одновременным направлением запроса и приложенных ‎к нему электронных документов для предоставления услуги.

Здесь же изложено предложение о проведении автоматизированной проверки запроса на соответствие требованиям административного регламента непосредственно на этапе заполнения заявителем такого запроса. С учетом готовящегося перехода к предоставлению цифровых услуг на базе федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных ‎и муниципальных услуг (функций)» (ФГИС ФРГУ) проект предлагает проводить такую автоматизированную проверку с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Мнения экспертов и бизнес-сообщества

Опрошенные банки считают инициативу потенциально интересной для клиентов, пишет «Коммерсант». Так, директор департамента цифрового развития розничного бизнеса Росбанка Павел Меньшиков отметил возможный интерес пользователей к получению госуслуг в мобильном приложении банка. «В случае утверждения постановления банк готов провести пилотную интеграцию и оценить интерес клиентов к такой возможности», — сообщил он.

Другой источник в крупном банке отметил трудности реализации такого проекта в ближайшие годы в связи с тем, что МФЦ до сих пор не имеют единого ПО. «Соответственно, банки не смогут подключиться быстро», — заявил источник «Коммерсанта». По его словам, для этого придется создать единый открытый интерфейс.

Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике Новое в СХД

В МТС и «Мегафоне» заявили «Коммерсанту» о том, что рассмотрят возможность подключения к госуслугам, если она появится, и принятии решения в зависимости от потребности абонентов. В Tele2 инициативу нашли «интересной», но отметили отсутствие планов ее реализации в связи с тем, что приложение оператора обслуживает сервисную экосистему компании. Еще один неназванный источник высказал сомнение в заинтересованности операторов к интеграции госуслуг, поскольку для этого понадобятся значительные ресурсы, но сервис вряд ли будет широко востребован.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян заявил «Коммерсанту», что многие компании вряд ли добавят широкий спектр госуслуг в свои приложения и скорее это ограничатся нишевыми сервисами.

Эволюция портала госуслуг

В апреле 2021 г. CNews рассказал о запуске новой версии портала госуслуг gosuslugi.ru/new и планах Минцифры по закрытию старой версии в III квартале 2021 г. с перенаправлением всего трафика на новый портал. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, новая версия портала госуслуг работает в тестовом режиме параллельно с действующим порталом. Новая версия полностью основана на российском ПО, и в дополнение к серьезной технической модернизации и переходу на новую архитектуру, также поменялся формат взаимодействия с пользователями.

В пресс-службе Минцифры пояснили, что цель перезапуска портала — повышение качества обслуживания пользователей. В первом полугодии 2020 г. индекс лояльности посетителей госуслуг (NPS) составил 32%. В рамках стратегии Минцифры планируется к концу 2021 г. довести показатель NPS до более чем 55%.

Как ранее рассказал CNews вице-премьер Дмитрий Чернышенко, процесс изменения портала госуслуг будет происходить постепенно, и начнется все с изменения формы предоставления самых популярных услуг. «Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг – это понятный и современный процесс, – рассказал CNews вице-премьер. – Сейчас идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях как "Здоровье", "Дом" и "Авто"».

В октябре 2020 г. CNews сообщил о поручении Президента России Владимира Путина Правительству по переносу всех массовых и социально значимых госуслуг в электронный формат до 1 января 2023 г. Также по поручению Путина Правительство в срок до 1 декабря 2022 г. должно завершить централизацию основных инфоресурсов Пенсионного фонда, МВД, Росреестра и других федеральных органов власти в части сведений, используемых для подтверждения данных при получении госуслуг. В этот же срок органы власти должны перейти на обработку межведомственных запросов и предоставление сведений с использованием системы электронного взаимодействия в режиме реального времени.

В конце 2020 г. в докладе Президенту Чернышенко отметил, что на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, им было оказано в 2020 году более 175 млн услуг.