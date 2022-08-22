Минэкономразвития РФ Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ

пило к разработке проекта государственной информационной системы «Нормотворчество», которая представляет собой копию уже действующего ресурса «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов» ( regulation.gov.ru ). Как пишут «Ведомости», на разработку ресурса министерство планирует потратить более четверти миллиарда рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 286,7 млн р

Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица кже в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом говорится в тексте разработанного в Минкомсвязи законопроекта, который появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В карточке проекта указано, что 25 марта 2019 г. в отношении документа был запущен стандартный процесс независимой антикоррупционной экспертизы, который продлится до 31 марта