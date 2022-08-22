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Минэкономразвития РФ Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.08.2022
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В России создается клон федерального сайта Regulation за четверть миллиарда
пило к разработке проекта государственной информационной системы «Нормотворчество», которая представляет собой копию уже действующего ресурса «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов» (regulation.gov.ru). Как пишут «Ведомости», на разработку ресурса министерство планирует потратить более четверти миллиарда рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 286,7 млн р
|06.04.2021
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Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты»
Просроченная безопасность regulation.gov.ru Как выяснил CNews, федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, оператором которого выступает Минэкономразвития, 6 апреля 2021 г. начал вза
|15.09.2020
|«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»
|31.03.2020
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Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат
Портал regulation.gov.ru «потерял» сертификат Как выяснил CNews, срок действия цифрового сертификата
|02.10.2019
|«Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP»
|26.03.2019
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Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица
кже в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом говорится в тексте разработанного в Минкомсвязи законопроекта, который появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В карточке проекта указано, что 25 марта 2019 г. в отношении документа был запущен стандартный процесс независимой антикоррупционной экспертизы, который продлится до 31 марта
|02.11.2018
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«Техносерв» заключил договор на сопровождение сайта regulation.gov.ru
«Техносерв» объявил о заключении контракта на оказание услуг по сопровождению официального сайта regulation.gov.ru. Открытый конкурс проводился в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Интернет-портал regulation.gov.r
|02.11.2018
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«Техносерв» перехватил у «Наумена» госсайт для контроля граждан над принимаемыми законами
Поддержка для regulation.gov.ru Интегратор «Техносерв» займется сопровождением государственного интернет-портала regulation.gov.ru. Этот ресурс был создан в 2011 г. для размещения информации о подгото
|12.02.2018
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Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов
Непростое общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора На портале regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора об утверждении требований к операторам связи по блокировке доступа к запрещенным интернет-сайтам. В настоящее
|09.12.2015
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Минкомсвязи решило, какие виды софта попадут в Реестр отечественного ПО
Двухуровневый классификатор На тематическом сайте для общественного обсуждения нормативно-правовых актов regulation.gov.ru появился текст проекта приказа Минкомсвязи «об утверждении классификатора программ для ЭВМ и баз данных». Этот документ, разработанный в ассоциации «Отечественный софт» (АРПП)
Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 41
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Мишустин Михаил 787 10
|Покровский Иван 136 9
|Шадаев Максут 1210 9
|Никифоров Николай 1138 9
|Чернышенко Дмитрий 580 8
|Кулин Филипп 53 6
|Носков Константин 241 6
|Массух Илья 239 5
|Казарян Карен 84 5
|Шпак Василий 279 5
|Паршин Максим 323 4
|Борисов Юрий 122 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
|Горелкин Антон 118 4
|Копосов Максим 74 4
|Пак Олег 112 4
|Жаров Александр 183 4
|Абызов Михаил 69 4
|Трушкин Константин 60 3
|Козлюк Артем 39 3
|Гуськов Антон 44 3
|Понькин Александр 34 3
|Богданов Виталий 12 3
|Дуров Павел 329 3
|Иванов Олег 152 3
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Серебряникова Анна 77 2
|Силуанов Антон 84 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Бегтин Иван 61 2
|Кудрявцев Максим 43 2
|Евраев Михаил 266 2
|Качанов Олег 121 2
|Яровая Ирина 72 2
|Петров Дмитрий 79 2
|Козырев Алексей 328 2
|Калугин Сергей 169 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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