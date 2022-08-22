Минэкономразвития РФ Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ
|22.08.2022
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В России создается клон федерального сайта Regulation за четверть миллиарда
пило к разработке проекта государственной информационной системы «Нормотворчество», которая представляет собой копию уже действующего ресурса «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов» (regulation.gov.ru). Как пишут «Ведомости», на разработку ресурса министерство планирует потратить более четверти миллиарда рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 286,7 млн р
|06.04.2021
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Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты»
Просроченная безопасность regulation.gov.ru Как выяснил CNews, федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, оператором которого выступает Минэкономразвития, 6 апреля 2021 г. начал вза
|15.09.2020
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«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»
«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект комплексной автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием». Новая система интегрирована с «1С:Документооборот», MES-системо
|31.03.2020
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Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат
Портал regulation.gov.ru «потерял» сертификат Как выяснил CNews, срок действия цифрового сертификата
|02.10.2019
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«Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP»
«Портал-Юг» завершил проект комплексной автоматизации компании «Чеченские минеральные воды». Система «1С:ERP» помогла ускорить обработку входящих заказов. В структуре компании «Чеченские минерал
|26.03.2019
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Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица
кже в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом говорится в тексте разработанного в Минкомсвязи законопроекта, который появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В карточке проекта указано, что 25 марта 2019 г. в отношении документа был запущен стандартный процесс независимой антикоррупционной экспертизы, который продлится до 31 марта
|02.11.2018
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«Техносерв» заключил договор на сопровождение сайта regulation.gov.ru
«Техносерв» объявил о заключении контракта на оказание услуг по сопровождению официального сайта regulation.gov.ru. Открытый конкурс проводился в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Интернет-портал regulation.gov.r
|02.11.2018
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«Техносерв» перехватил у «Наумена» госсайт для контроля граждан над принимаемыми законами
Поддержка для regulation.gov.ru Интегратор «Техносерв» займется сопровождением государственного интернет-портала regulation.gov.ru. Этот ресурс был создан в 2011 г. для размещения информации о подгото
|12.02.2018
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Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов
Непростое общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора На портале regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора об утверждении требований к операторам связи по блокировке доступа к запрещенным интернет-сайтам. В настоящее
|09.12.2015
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Минкомсвязи решило, какие виды софта попадут в Реестр отечественного ПО
Двухуровневый классификатор На тематическом сайте для общественного обсуждения нормативно-правовых актов regulation.gov.ru появился текст проекта приказа Минкомсвязи «об утверждении классификатора программ для ЭВМ и баз данных». Этот документ, разработанный в ассоциации «Отечественный софт» (АРПП)
Минэкономразвития РФ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2879 36
|Медведев Дмитрий 1639 19
|Никифоров Николай 1173 9
|Чернышенко Дмитрий 517 8
|Мишустин Михаил 558 8
|Шадаев Максут 773 7
|Покровский Иван 97 7
|Носков Константин 232 6
|Климарев Михаил 48 6
|Массух Илья 225 5
|Жаров Александр 174 4
|Пак Олег 108 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 278 4
|Шпак Василий 148 4
|Горелкин Антон 72 3
|Иванов Олег 138 3
|Паршин Максим 309 3
|Понькин Александр 30 3
|Трушкин Константин 55 3
|Борисов Юрий 115 3
|Копосов Максим 42 3
|Казарян Карен 70 3
|Кулин Филипп 45 3
|Абызов Михаил 66 3
|Богданов Виталий 12 3
|Козлюк Артем 39 3
|Русаков Максим 6 2
|Авербах Владимир 126 2
|Пелипасов Александр 3 2
|Приходько Сергей 28 2
|Дуров Павел 264 2
|Касперская Наталья 279 2
|Калугин Сергей 168 2
|Фрайденберг Галина 2 2
|Глазков Борис 45 2
|Степанов Николай 12 2
|Кудрявцев Максим 41 2
|Черненко Андрей 67 2
|Щеголев Игорь 695 2
|Серебряникова Анна 64 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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