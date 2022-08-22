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Минэкономразвития РФ Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ

СОБЫТИЯ

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22.08.2022 В России создается клон федерального сайта Regulation за четверть миллиарда

пило к разработке проекта государственной информационной системы «Нормотворчество», которая представляет собой копию уже действующего ресурса «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов» (regulation.gov.ru). Как пишут «Ведомости», на разработку ресурса министерство планирует потратить более четверти миллиарда рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 286,7 млн р
06.04.2021 Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты»

Просроченная безопасность regulation.gov.ru Как выяснил CNews, федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, оператором которого выступает Минэкономразвития, 6 апреля 2021 г. начал вза
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»
31.03.2020 Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат

Портал regulation.gov.ru «потерял» сертификат Как выяснил CNews, срок действия цифрового сертификата
02.10.2019 «Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP»
26.03.2019 Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица

кже в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом говорится в тексте разработанного в Минкомсвязи законопроекта, который появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В карточке проекта указано, что 25 марта 2019 г. в отношении документа был запущен стандартный процесс независимой антикоррупционной экспертизы, который продлится до 31 марта
02.11.2018 «Техносерв» заключил договор на сопровождение сайта regulation.gov.ru

«Техносерв» объявил о заключении контракта на оказание услуг по сопровождению официального сайта regulation.gov.ru. Открытый конкурс проводился в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Интернет-портал regulation.gov.r
02.11.2018 «Техносерв» перехватил у «Наумена» госсайт для контроля граждан над принимаемыми законами

Поддержка для regulation.gov.ru Интегратор «Техносерв» займется сопровождением государственного интернет-портала regulation.gov.ru. Этот ресурс был создан в 2011 г. для размещения информации о подгото
12.02.2018 Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов

Непростое общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора На портале regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора об утверждении требований к операторам связи по блокировке доступа к запрещенным интернет-сайтам. В настоящее
09.12.2015 Минкомсвязи решило, какие виды софта попадут в Реестр отечественного ПО

Двухуровневый классификатор На тематическом сайте для общественного обсуждения нормативно-правовых актов regulation.gov.ru появился текст проекта приказа Минкомсвязи «об утверждении классификатора программ для ЭВМ и баз данных». Этот документ, разработанный в ассоциации «Отечественный софт» (АРПП)

Публикаций - 249, упоминаний - 256

Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Yandex - Яндекс 9215 14
МегаФон 10742 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Telegram Group 2940 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Intel Corporation 12811 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Google LLC 12688 6
Apple Inc 13154 6
Норси-Транс - НТ 146 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Samsung Electronics 11064 5
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Huawei 4675 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
X Corp - Twitter 2938 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
OneWeb - WorldVU 46 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
ИКС - Цитадель ГК 110 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 3
Qtech - Кьютэк 211 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 3
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 3
Globalstar - Глобалстар 192 3
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 3
Microsoft Corporation 25775 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 9
Почта России ПАО 2370 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
RuCom 4 3
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 3
Региональные энергетические сети 3 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Альфа-Банк 1979 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Bright Capital 14 2
Airbnb 101 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 2
Красный октябрь 33 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Tesla Motors 461 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Ак Барс Банк 283 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 165
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 92
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 52
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 49
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 44
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
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ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 10
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 8
Федеральное казначейство России 1949 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
Единая Россия - Политическая партия 321 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
ЛДПР 116 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
Российская академия радио - РАР 4 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 68
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 56
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 38
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 21
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 20
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 19
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 18
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 59
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 29
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 12
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 12
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 6
FreePik 1841 6
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Linux OS 11533 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 2
Космодром Байконур 1072 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
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