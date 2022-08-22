Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 131137
ИКТ 10705
Организации 8468
Ведомства 1381
Ассоциации 822
Технологии 3155
Системы 21528
Персоны 51559
География 2143
Статьи 1432
Пресса 1044
ИАА 631
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2212
Мероприятия 822

Минэкономразвития РФ Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ



22.08.2022 В России создается клон федерального сайта Regulation за четверть миллиарда

пило к разработке проекта государственной информационной системы «Нормотворчество», которая представляет собой копию уже действующего ресурса «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов» (regulation.gov.ru). Как пишут «Ведомости», на разработку ресурса министерство планирует потратить более четверти миллиарда рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 286,7 млн р
06.04.2021 Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты»

Просроченная безопасность regulation.gov.ru Как выяснил CNews, федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, оператором которого выступает Минэкономразвития, 6 апреля 2021 г. начал вза
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»

«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект комплексной автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием». Новая система интегрирована с «1С:Документооборот», MES-системо
31.03.2020 Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат

Портал regulation.gov.ru «потерял» сертификат Как выяснил CNews, срок действия цифрового сертификата
02.10.2019 «Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP»

«Портал-Юг» завершил проект комплексной автоматизации компании «Чеченские минеральные воды». Система «1С:ERP» помогла ускорить обработку входящих заказов. В структуре компании «Чеченские минерал
26.03.2019 Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица

кже в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом говорится в тексте разработанного в Минкомсвязи законопроекта, который появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В карточке проекта указано, что 25 марта 2019 г. в отношении документа был запущен стандартный процесс независимой антикоррупционной экспертизы, который продлится до 31 марта
02.11.2018 «Техносерв» заключил договор на сопровождение сайта regulation.gov.ru

«Техносерв» объявил о заключении контракта на оказание услуг по сопровождению официального сайта regulation.gov.ru. Открытый конкурс проводился в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Интернет-портал regulation.gov.r
02.11.2018 «Техносерв» перехватил у «Наумена» госсайт для контроля граждан над принимаемыми законами

Поддержка для regulation.gov.ru Интегратор «Техносерв» займется сопровождением государственного интернет-портала regulation.gov.ru. Этот ресурс был создан в 2011 г. для размещения информации о подгото
12.02.2018 Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов

Непростое общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора На портале regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение проекта приказа Роскомнадзора об утверждении требований к операторам связи по блокировке доступа к запрещенным интернет-сайтам. В настоящее
09.12.2015 Минкомсвязи решило, какие виды софта попадут в Реестр отечественного ПО

Двухуровневый классификатор На тематическом сайте для общественного обсуждения нормативно-правовых актов regulation.gov.ru появился текст проекта приказа Минкомсвязи «об утверждении классификатора программ для ЭВМ и баз данных». Этот документ, разработанный в ассоциации «Отечественный софт» (АРПП)

Публикаций - 216, упоминаний - 222

Минэкономразвития РФ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10528 34
Yandex - Яндекс 6255 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10311 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7518 10
IBM - International Business Machines Corp 9296 8
7449 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3116 7
Intel Corporation 11816 7
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 351 7
Telegram Group 1341 7
VK - Mail.ru Group 3269 6
Google LLC 11281 6
Норси-Транс (НТ) 91 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8305 6
Rambler Group - Рамблер ГК 864 5
Apple Inc 11523 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 391 5
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 106 5
ИКС - Yadro - КНС Групп 343 5
OneWeb - WorldVU 32 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2638 4
Huawei 3641 4
X Corp - Twitter 2776 4
Microsoft Corporation 23927 4
Meta Platforms - Facebook 4362 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1397 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1967 4
5nine Software 1910 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1032 4
ИКС - Цитадель ГК 83 3
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 6 3
Восход ФГБУ НИИ 611 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 58 3
РТИ Микрон - Micron 1319 3
Globalstar - Глобалстар 178 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2980 3
Портал-Юг 8 3
Samsung Electronics 9892 3
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 69 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 255 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6298 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2561 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 970 9
Почта России ПАО 1971 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 244 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6740 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 315 4
ПСБ - Промсвязьбанк 770 4
Альфа-Банк 1646 3
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 3
Региональные энергетические сети 3 3
RuCom 4 3
Совкомбанк ПАО 223 3
Интеррос - Росбанк АКБ 572 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 161 3
Почта Банк 400 3
Bright Capital 14 2
Российские коммунальные системы - РКС 12 2
РЖД - Российские железные дороги 1725 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 232 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 6 2
Телемаркер 7 2
Красный октябрь 29 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 643 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 33 2
Airbnb 86 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 340 2
ГПБ - Газпромбанк 996 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
Ак Барс Банк 255 2
Tesla Motors 362 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 368 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 201 1
Askona Life Group - Аскона 94 1
SoftBank Group 250 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 178 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4891 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10047 139
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5395 73
Президент Российской Федерации 3949 46
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2548 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2143 34
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2497 32
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4647 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2860 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1705 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4032 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3230 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1002 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2597 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2084 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1258 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1097 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2833 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 553 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4947 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 729 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 197 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 674 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1052 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 296 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1279 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 163 6
Федеральное казначейство России 1621 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2648 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 569 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 623 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1700 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 748 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 328 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 574 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 284 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 513 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 101 7
Единая Россия - Политическая партия 278 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 3
ЛДПР 100 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 240 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 622 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 96 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 76 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 6 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
АЮР - Ассоциация юристов России 35 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 2 1
Международная академия связи - МАС 37 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 90 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 20 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 262 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1382 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57089 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42613 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14410 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19296 40
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9719 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6263 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22458 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27095 23
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10717 20
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 681 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23058 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8538 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27445 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23124 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18527 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9366 16
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2950 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10596 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11514 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10031 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19701 14
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2742 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3272 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11603 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5512 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14168 11
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1319 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3770 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12045 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22345 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1528 10
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1884 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9268 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11399 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13600 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4331 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9890 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13578 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15328 8
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 246 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4457 53
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2960 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 745 10
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 246 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 842 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 504 9
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 188 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1216 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2144 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 925 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 327 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 156 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 207 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2570 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 82 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 415 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 160 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 207 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 193 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 45 3
Intel x86 - архитектура процессора 1706 3
Google YouTube - Видеохостинг 2533 3
Linux OS 8833 3
Обращения граждан 217 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 30 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1845 3
Microsoft Windows 2000 9584 3
Apple iOS 7205 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6792 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 688 2
1С:ERP Управление предприятием 413 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 208 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 45 2
Apple iPad 3778 2
Microsoft Office Word 694 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 371 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3666 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 320 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 193 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4824 2
Путин Владимир 2879 36
Медведев Дмитрий 1639 19
Никифоров Николай 1173 9
Чернышенко Дмитрий 517 8
Мишустин Михаил 558 8
Шадаев Максут 773 7
Покровский Иван 97 7
Носков Константин 232 6
Климарев Михаил 48 6
Массух Илья 225 5
Жаров Александр 174 4
Пак Олег 108 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 278 4
Шпак Василий 148 4
Горелкин Антон 72 3
Иванов Олег 138 3
Паршин Максим 309 3
Понькин Александр 30 3
Трушкин Константин 55 3
Борисов Юрий 115 3
Копосов Максим 42 3
Казарян Карен 70 3
Кулин Филипп 45 3
Абызов Михаил 66 3
Богданов Виталий 12 3
Козлюк Артем 39 3
Русаков Максим 6 2
Авербах Владимир 126 2
Пелипасов Александр 3 2
Приходько Сергей 28 2
Дуров Павел 264 2
Касперская Наталья 279 2
Калугин Сергей 168 2
Фрайденберг Галина 2 2
Глазков Борис 45 2
Степанов Николай 12 2
Кудрявцев Максим 41 2
Черненко Андрей 67 2
Щеголев Игорь 695 2
Серебряникова Анна 64 2
Россия - РФ - Российская федерация 129705 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40027 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50735 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15752 12
Евразия 582 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15835 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 815 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1608 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1490 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1448 5
Индия - Bharat 5206 5
Россия - ЮФО - Севастополь 503 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6660 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13827 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 729 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1353 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2490 4
Земля - планета Солнечной системы 10066 4
Италия - Итальянская Республика 4256 3
Россия - УФО - Челябинская область 1046 3
Беларусь - Белоруссия 4837 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1150 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1038 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2127 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 586 2
Япония 13068 2
Китай - Тайвань 3838 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 559 2
Россия - УФО - Свердловская область 1253 2
Россия - Сибирь 2187 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1226 2
Европа 21384 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 648 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 652 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1235 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1100 2
Россия - ПФО - Самарская область 1167 2
Германия - Федеративная Республика 12329 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46375 170
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6852 74
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44069 47
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5377 46
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3377 38
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3636 36
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2780 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5472 31
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6891 30
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 652 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25640 24
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 950 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8786 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5668 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16159 18
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1274 18
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1845 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21784 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9160 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 5341 13
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1275 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4644 11
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 546 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 532 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11626 10
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1973 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7514 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6164 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14833 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2142 9
Паспорт - Паспортные данные 2236 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2372 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9862 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2581 8
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 352 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4130 8
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 449 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6230 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1752 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3201 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1467 20
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 746 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11057 6
Ведомости 697 6
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 6
За Телеком - telegram-канал 42 5
РОИ - Российская общественная инициатива 80 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 875 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5817 3
Forbes - Форбс 685 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 108 2
Roem.ru - Роем.ру 47 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 301 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
Bloomberg 1167 1
Парламентская газета 14 1
Известия ИД 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 330 1
NDTV.com 3 1
Лаборатория Артимовича 8 1
Wikipedia - Википедия 446 1
Прайм - Агентство экономической информации 868 1
Госрасходы - портал 63 1
CNews Техноблог 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2607 4
IDC - International Data Corporation 4880 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7638 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 325 2
Gartner - Гартнер 3501 1
Data Insight - Исследовательское агентство 107 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 103 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 34 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 1
Тинькофф - Tinkoff Data 4 1
ИИИ - Институт исследований интернета 51 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 145 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 329 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 142 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 9262 23
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1867 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 980 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 493 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
CNews FORUM Кейсы 158 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 693 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 70 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Микроэлектроника - международный форум 8 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 24 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1257216, в очереди разбора - 827809.
Создано именных указателей - 131137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Показать еще

Наука

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус
Показать еще