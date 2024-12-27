ВНИИР Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения
ВНИИР и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 2
|Покровский Иван 118 2
|Мамсуров Максим 1 1
|Бойко Алексей 51 1
|Зорин Александр 51 1
|Исаев Антон 10 1
|Фомина Алена 8 1
|Никитченко Анна 7 1
|Михайлов Юрий 8 1
|Серебров Артем 4 1
|Логинов Кирилл 1 1
|Кружилин Петр 1 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Евтушенков Владимир 207 1
|Качанов Олег 114 1
|Петров Артур 4 1
|Тимошин Андрей 12 1
|Степанов Владимир 76 1
|Буйвидис Владимир 2 1
|Гаверский Антон 1 1
|Вялов Александр 1 1
|Манякин Александр 1 1
|Добров Вадим 1 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Шойгу Сергей 89 1
|Болотова Елена 3 1
|Головтченко Андрей 1 1
|Зажигалкин Александр 5 1
|Шойгу Ксения 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Российская газета 270 1
|Ведомости 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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