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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
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ВНИИР Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения



27.12.2024 В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад 1
10.01.2024 Чтобы телеком-«железо» стало отечественным, понадобится много плат, деталей и ПО из России. Придумана схема начисления баллов 1
27.12.2023 Закупка российского «железа» на «Байкалах» обернулась прокуратурой и шестью судебными исками 1
26.12.2023 Конфликт в телекоме: Право проверять «российскость» «железа» отбирают у производителей. Отрасль изо всех сил сопротивляется 1
03.11.2023 Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС 1
10.08.2023 В России создается новый математический метод проверки микросхем на надежность 1
21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно 1
12.01.2023 Из ИТ-института «Ростеха» уволились 70% сотрудников. Материал CNews о его проблемах привел к уголовному делу 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
07.03.2007 ВНИИР работает в системе «Евфрат –Документооборот» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

ВНИИР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
Ростелеком 9701 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Qtech - Кьютэк 170 2
Eltex - Предприятие Элтекс 151 2
Т8 НТЦ 82 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 1
МегаФон 8805 1
8213 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Цифра ГК 2426 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 13 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Matller - Матллер 6 1
ОРТИС 2 1
АСофт21 - Асофт XXI 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Чувашкабель - Чебоксарский завод кабельных изделий 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
АБАТ Чувашторгтехника - ABAT 1 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
АФК Система ПАО 1797 1
Защитатрансинформ 1 1
Финко 6 1
BM Group Фабрика инноваций - Биэм Групп Интегратор 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Химпром 22 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Резонанс НПП 370 1
Проект-техника НПП 5 1
Согласие НПП 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ЧПО им. В. И. Чапаева - Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева 1 1
Спецпроект ГК 1 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Газпром нефть 618 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
BM Group - БМ Групп 6 1
Волмаг 1 1
Sistema Asia 3 1
Unsplash 763 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Центр ВНИИ ФГУП - ФЦК ГК РФ - Федерального центра каталогизации 3 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Оповещение и уведомление - Notification 4606 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2066 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 224 1
Электронный документ - Electronic document 1454 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
BM Group Фабрика инноваций - BM Stark Baikal 1 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Pixabay 129 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Путин Владимир 3171 2
Покровский Иван 118 2
Мамсуров Максим 1 1
Бойко Алексей 51 1
Зорин Александр 51 1
Исаев Антон 10 1
Фомина Алена 8 1
Никитченко Анна 7 1
Михайлов Юрий 8 1
Серебров Артем 4 1
Логинов Кирилл 1 1
Кружилин Петр 1 1
Ким Дмитрий 60 1
Шадаев Максут 1008 1
Евтушенков Владимир 207 1
Качанов Олег 114 1
Петров Артур 4 1
Тимошин Андрей 12 1
Степанов Владимир 76 1
Буйвидис Владимир 2 1
Гаверский Антон 1 1
Вялов Александр 1 1
Манякин Александр 1 1
Добров Вадим 1 1
Николаев Вячеслав 102 1
Шойгу Сергей 89 1
Болотова Елена 3 1
Головтченко Андрей 1 1
Зажигалкин Александр 5 1
Шойгу Ксения 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Польша - Республика 1959 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Кипр - Республика 550 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - СФО - Алтайский край - Мамонтово 10 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 109 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Профсоюз - Профессиональный союз 259 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 214 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 43 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Российская газета 270 1
Ведомости 996 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 6 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 4 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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