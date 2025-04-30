Российские навигационные спутники смогут передавать сигнал в условиях сильных помех

В России идет развертывание малогабаритной адаптивной антенной решетки (МААР) «Комета» для приема спутникового сигнала в условиях радиоэлектронной борьбы и других факторов, оказывающих влияние на стабильность сигнала. Космический приемник использует данные от всех существующих систем глобального позиционирования — это отечественная ГЛОНАСС, американская GPS, китайская «Бэйдоу», европейская Galileo и другие, обеспечивая точность геолокации около 1 метра в любой точке земного шара. Об этом рассказал Владислав Костин, генеральный директор АО «ВНИИР-Прогресс», разработчика системы.

Одним из важнейших направлений применения космической навигации стали объекты энергосистемы страны. Существенная часть электростанций находится под охраной средств радиоэлектронной борьбы, что создает помехи в получении навигационных данных для синхронизации времени в одной из крупнейших энергосистем мира. При этом к таким объектам применяются особые требования к информационной безопасности.

«Высокая устойчивость системы к интерференции в условиях активного радиоподавления позволяет получать стабильный навигационный сигнал в самых сложных условиях. «Комета» выдерживает уровень помех в 100 тыс. раз больше, чем обычные приемники спутниковой навигации», — сказал Владислав Костин.

На сегодняшний день ряд организаций поставляют в Россию приемники навигационного сигнала из Китая и Турции, но гражданский рынок данных изделий, на данный момент, в стадии развития.

«С учетом того, что иностранные производители не поддерживают некоторые диапазоны сигналов, а также в условиях высоких требований к информационной безопасности, эксплуатация зарубежного оборудования создает условия для потенциальной утечки данных. Это касается не только аппаратной части, но и программного обеспечения, в котором могут быть преднамеренные дефекты алгоритма (бэкдоры) для несанкционированного получения информации», — сказала Ирина Солонина, генеральный директор ООО «Релематика», предприятия разработчика и производителя микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики.

Эксперты сходятся во мнении, что спрос на получение данных от спутников будет расти. Помимо глобального вектора цифровизации экономики, существенный вклад в объемы получаемой из космоса информации внесет развитие беспилотных технологий, крайне актуальных в условиях кадрового дефицита в ряде отраслей экономики.