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Релематика


ООО «Релематика» - один из  российских разработчиков и производителей шкафов и терминалов РЗА 0,4-750 кВ, в том числе устройств ОМП, РАС, БАВР, НКУ, оборудование и ПО для автоматизации энергообъектов (АСУ), как для традиционных, так и для цифровых подстанций (согласно МЭК 61850). 


17.12.2024 «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
28.02.2017 «Профотек» оснастит «Объединенную Энергетическую Компанию» системами противоаварийной автоматики 1
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Релематика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Профотек 16 2
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 2
Yandex - Яндекс 7340 1
МегаФон 8805 1
8213 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Цифра ГК 2426 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 13 1
Matller - Матллер 6 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
ОРТИС 2 1
Экра НПП 2 1
Прософт-Системы 13 1
АСофт21 - Асофт XXI 1 1
АБАТ Чувашторгтехника - ABAT 1 1
Чувашкабель - Чебоксарский завод кабельных изделий 1 1
Таврида Электрик 2 1
Экспа Софтвар 1 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Химпром 22 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Проект-техника НПП 5 1
Согласие НПП 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ЧПО им. В. И. Чапаева - Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева 1 1
Спецпроект ГК 1 1
Волмаг 1 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
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ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 10 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
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