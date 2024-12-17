Релематика
ООО «Релематика» - один из российских разработчиков и производителей шкафов и терминалов РЗА 0,4-750 кВ, в том числе устройств ОМП, РАС, БАВР, НКУ, оборудование и ПО для автоматизации энергообъектов (АСУ), как для традиционных, так и для цифровых подстанций (согласно МЭК 61850).
Релематика и организации, системы, технологии, персоны:
|Зорин Александр 51 1
|Текслер Алексей 26 1
|Никитченко Анна 7 1
|Бойко Алексей 51 1
|Рудаков Олег 5 1
|Похожаев Андрей 1 1
|Серебров Артем 4 1
|Логинов Кирилл 1 1
|Воробьев Илья 3 1
|Котляр Тимур 1 1
|Мамсуров Максим 1 1
|Кружилин Петр 1 1
|Молчанов Борис 11 1
|НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
|ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.