ООО «Релематика» - один из российских разработчиков и производителей шкафов и терминалов РЗА 0,4-750 кВ, в том числе устройств ОМП, РАС, БАВР, НКУ, оборудование и ПО для автоматизации энергообъектов (АСУ), как для традиционных, так и для цифровых подстанций (согласно МЭК 61850).