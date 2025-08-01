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Проект-техника НПП
УПОМИНАНИЯ
Проект-техника НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Зорин Александр 51 1
|Никитченко Анна 7 1
|Бойко Алексей 83 1
|Голиков Александр 16 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Бахин Евгений 22 1
|Горохов Сергей 11 1
|Таранов Иван 8 1
|Мамсуров Максим 1 1
|Логинов Кирилл 1 1
|Евкуров Юнус-Бек 6 1
|Кружилин Петр 1 1
|Серебров Артем 4 1
|Глухов Алексей 5 1
|Вересов Сергей 4 1
|Салюков Олег 1 1
|Черняков Аркадий 2 1
|САПР и графика 11 1
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