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Проект-техника НПП

Проект-техника НПП

УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 «Высокоточные комплексы» разработали первый российский телетрап для аэропортов 1
28.09.2020 Создатели Astra Linux требуют 300 миллионов у производителя военной автотехники 2
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
09.06.2018 «Первый БИТ» автоматизировал более 200 рабочих мест в «Проект-технике» 1
21.02.2005 Рост продаж АСКОНа вдвое опережает ИТ-рынок 2
17.09.2003 В Петербурге открылась выставка технологий автоматизации производства 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Проект-техника НПП и организации, системы, технологии, персоны:

8622 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 414 2
Ростех - Автоматика Концерн 1695 1
МегаФон 9462 1
Yandex - Яндекс 7952 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1170 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Галактика - Корпорация 1487 1
Цифра ГК 2497 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 52 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 14 1
Matller - Матллер 6 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 14 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 21 1
ОРТИС 2 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2205 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 59 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1045 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 856 1
САПР-Альфа 2 1
АСофт21 - Асофт XXI 1 1
Чувашкабель - Чебоксарский завод кабельных изделий 1 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
АБАТ Чувашторгтехника - ABAT 1 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
Элтехника ПО АО - Элтехника Производственное объединение 10 1
Экспа Софтвар 1 1
Релематика 5 1
Лидер софт - Лидер софт – ВЦ 2 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 2
Лента - Сеть розничной торговли 2191 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 104 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
Химпром 22 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1282 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Согласие НПП 1 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
ВПМЗ - Вятско-Полянский машиностроительный завод - Молот-оружие 4 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 53 1
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Красный октябрь 31 1
ЧПО им. В. И. Чапаева - Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева 1 1
Спецпроект ГК 1 1
Искра НПО 6 1
Пивоварни Ивана Таранова 11 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 1
Волмаг 1 1
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Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3201 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
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Федеральное казначейство России 1831 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3056 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7014 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 2
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Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 232 1
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Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 323 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26380 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13000 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4712 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 823 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1097 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1911 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3374 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1811 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2285 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1512 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1926 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2537 1
Стандартизация - Standardization 2196 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1527 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4346 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3259 1
MRP - manufacturing resource planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 117 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 221 2
Аскон - Лоцман:PLM 88 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Linux OS 10399 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Аскон Компас-График 37 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 237 1
АПЕ - полевые мобильные пункты управления соединениями сухопутных войск 2 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 477 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 275 1
КамАЗ 6350 1 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Аскон Компас-автопроект 16 1
Аскон Компас-Защита 2 1
Аскон Компас-Менеджер - Аскон Компас-ShaftPlus 4 1
Зорин Александр 51 1
Никитченко Анна 7 1
Бойко Алексей 83 1
Голиков Александр 16 1
Пантелеев Илья 25 1
Бахин Евгений 22 1
Горохов Сергей 11 1
Таранов Иван 8 1
Мамсуров Максим 1 1
Логинов Кирилл 1 1
Евкуров Юнус-Бек 6 1
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Серебров Артем 4 1
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Вересов Сергей 4 1
Салюков Олег 1 1
Черняков Аркадий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 255 1
Россия - ПФО - Самарская область 1401 1
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Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 625 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 612 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 725 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 296 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 63 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18091 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2851 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6029 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1380 1
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НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 44 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
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