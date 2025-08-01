«Высокоточные комплексы» разработали первый российский телетрап для аэропортов

«Высокоточные комплексы» разработали первый российский телетрап для аэропортов

Пассажирский телетрап оборудован специальными приводами, системой управления и безопасности и может менять высоту, длину и конфигурацию при стыковке с самолетом. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ) холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» совместно с АО «НПП «Проект-техника» разработал первый отечественный телетрап для российских аэропортов. В настоящее время изготовлен опытный образец пассажирского «рукава», который проходит комплексные испытания. Ранее такое оборудование поставлялось только из-за рубежа.

Пассажирский телетрап оборудован специальными электрогидравлическими и электромеханическими приводами, системой управления и безопасности, за счет чего может менять высоту, длину и конфигурацию при стыковке с воздушным судном. Благодаря этому он совместим со всеми типами воздушных судов — от региональных самолетов до дальнемагистральных авиалайнеров. Изделие отличается высокой надежностью и соответствует самым строгим стандартам безопасности, которые предъявляются к пассажирским телетрапам.

«Предприятия «Ростеха» не только создают современные самолеты, но и разрабатывают передовые решения для инфраструктуры российских аэропортов. Среди них, в частности, локаторы, системы для обеспечения взлета и посадки, комплексы мониторинга территории. Новый телескопический трап продолжает эту линейку. Устройство сделает посадку в любой самолет для пассажиров комфортной и удобной, что особенно актуально для регионов с холодным климатом. «Рукава» будут производиться полностью из российских комплектующих и позволят импортозаместить иностранное оборудование», — отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Трап разработан ЦНИИАГ холдинга «Высокоточные комплексы» в инициативном порядке. Помимо этого, предприятие планирует модернизировать импортные телетрапы, в том числе производить запчасти и комплектующие, касающиеся самых сложных агрегатов — электрогидравлики и электромеханики, — а также системы управления. После такого обновления иностранные «рукава» смогут проходить обслуживание силами специалистов института.