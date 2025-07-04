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Ростех Высокоточные комплексы НПО
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Газизов Камиль 67 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 523 3
|Рейман Леонид 1052 2
|Соломонов Юрий 11 2
|Kirkpatrick Doug - Киркпатрик Даг 2 2
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Суетин Николай 8 1
|Гутенёв Владимир 13 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Якунин Александр 49 1
|Евсягин Алексей 3 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Шевченко Алиса 2 1
|Курилов Илья 3 1
|Супрун Дмитрий 2 1
|Абрамов Сергей 73 1
|Мальков Антон 45 1
|Негодяев Сергей 7 1
|Чемезов Сергей 145 1
|Брыкин Арсений 55 1
|McCain John - МакКейн Джон 24 1
|Кутергин Владимир 1 1
|Столов Артем 1 1
|Menendez Bob - Менендес Боб 1 1
|Артамонов Игорь 14 1
|Graham Lindsey - Грэм Линдси 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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