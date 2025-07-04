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Ростех Высокоточные комплексы НПО


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 На американские танки Abrams будут наваривать «мангалы» по российскому образцу для защиты от БПЛА 1
26.06.2024 В Подмосковье заработала новая система радиолокационного контроля для выявления БПЛА 1
03.06.2024 В России создан первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе. Он уже в зоне СВО 1
24.06.2019 Ростех представит боевой робототехнический комплекс «Паладин» 1
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 2
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 2
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 2
29.11.2017 В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий 1
27.10.2017 Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США 3
17.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал систему управления для КБ приборостроения им. ак. А.Г. Шипунова 2
04.08.2017 «РТ-Информ» внедрил межсетевое экранирование в «Росэлектронике» 1
26.05.2017 «РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли 2
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха» 1
19.12.2016 Государственный фонд ФРИИ вложил 125 миллионов в облачную платформу для машиностроения 2
18.10.2016 «Галактика» лидирует по внедрениям ERP-систем в машиностроении 1
17.12.2014 «Росэлектроника» и МГТУ им. Н.Э. Баумана займутся совместными инновационными проектами 1
13.11.2014 Представители Ростеха вошли в состав Экспертного совета Госдумы по развитию предприятий радиоэлектроники 2
12.09.2014 Ростех: санкции стимулируют расширение программы импортозамещения и ускорят разработку новых отечественных технологий 1
16.01.2014 «СофтЭксперт» построила ИТ-инфраструктуру сегмента сети интернет для «Тульского оружейного завода» 2
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 2
22.02.2005 Хайтек в войсках: два мира, две судьбы 1
22.02.2005 Хайтек в войсках: два мира, две судьбы 1

Публикаций - 22, упоминаний - 33

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3259 16
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 7
РТИ 146 5
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 4
Цифровое оружие и защита 4 4
Ростех - РТ-Информ 141 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1186 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 3
Microsoft Corporation 24919 3
Oracle Corporation 6767 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1515 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 140 3
Корус Консалтинг ГК 1268 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 2
Ангстрем-М 31 2
Autodesk 618 2
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 19 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 50 2
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 2
BAE Systems 172 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 477 1
Merlion - Мерлион 844 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг 20 1
Cisco Systems 5168 1
SAP SE 5349 1
IBM - International Business Machines Corp 9482 1
Red Hat 1326 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
СофтЭксперт 48 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 18 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 337 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 20 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 11 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 234 1
BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 11 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 823 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 7
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 153 3
Ростех - Вертолеты России 169 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 3
Ростех - РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 3
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 953 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7746 2
Газпром ПАО 1376 2
ГПБ - Газпромбанк 1114 2
Газпром нефть 645 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 490 2
Транснефть 314 2
Сургутнефтегаз - СНГ 273 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Новатэк Новафининвест 56 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 5 2
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 24 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 17 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод 4 1
ТОР Холдинг - Тулаточмаш 1 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 1
Алтайвагон - Алтайский вагоностроительный завод 2 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1282 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3253 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5612 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 627 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3157 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4655 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 521 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 612 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12185 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 357 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3155 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 40 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Станкоинструмент 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29502 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69079 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13983 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21188 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9900 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3092 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5605 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10815 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4315 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7073 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53777 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11845 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1743 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2180 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12459 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32289 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3418 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10965 2
Фотоплёнка - Photographic film - фотоматериал на гибкой полимерной подложке 75 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1604 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16367 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4697 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1849 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3872 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5440 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22055 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7114 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30808 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17456 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13053 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 388 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7646 1
Оповещение и уведомление - Notification 4982 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2263 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1870 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 506 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6957 1
Управляемость - Manageability 1806 1
Управление финансами - Financial management 621 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3839 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 34 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 132 2
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 21 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 2
U.S. Department of Defense - DARPA ODAM - Optically Directed Attack Munition - наступательный боеприпас с оптическим наведением 2 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Свободный - Второй государственный испытательный космодром Министерства обороны России 17 2
Microsoft Outlook 1422 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 802 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1407 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1737 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 637 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Microsoft Windows 15995 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 883 1
Галактика MCM 2 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 806 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
Газизов Камиль 67 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 523 3
Рейман Леонид 1052 2
Соломонов Юрий 11 2
Kirkpatrick Doug - Киркпатрик Даг 2 2
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Никифоров Николай 1136 1
Суетин Николай 8 1
Гутенёв Владимир 13 1
Хохлов Сергей 8 1
Якунин Александр 49 1
Евсягин Алексей 3 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Шевченко Алиса 2 1
Курилов Илья 3 1
Супрун Дмитрий 2 1
Абрамов Сергей 73 1
Мальков Антон 45 1
Негодяев Сергей 7 1
Чемезов Сергей 145 1
Брыкин Арсений 55 1
McCain John - МакКейн Джон 24 1
Кутергин Владимир 1 1
Столов Артем 1 1
Menendez Bob - Менендес Боб 1 1
Артамонов Игорь 14 1
Graham Lindsey - Грэм Линдси 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150488 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52719 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17988 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 4
Иран - Исламская Республика Иран 1100 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 3
Украина 7689 3
Земля - планета Солнечной системы 10490 3
Индия - Bharat 5570 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 966 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1537 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2581 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7805 2
Россия - УФО - Свердловская область 1618 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2928 2
Германия - Федеративная Республика 12811 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 644 2
Швейцария - Давос 73 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 866 1
Европа Восточная 3110 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 271 1
США - Флорида 769 1
США - Аризона 527 1
США - Мэриленд 293 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3074 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3160 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1167 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1984 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 92 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 1
Европа 24433 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4117 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1374 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8778 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53073 8
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 309 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 664 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49624 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3434 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8286 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5791 4
Конституция США 64 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6062 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2519 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19436 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3219 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1769 2
Энергетика - Energy - Energetically 5286 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 2
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 165 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 720 2
Парашют - Прыжки с парашютом 117 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1005 1
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