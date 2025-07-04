На американские танки Abrams будут наваривать «мангалы» по российскому образцу для защиты от БПЛА

Американские военные объявили о планах повысить живучесть своих танков с помощью новых красочных покрытий, снижающих заметность, систем лазерного предупреждения и дополнительных комплектов противокумулятивной брони. В условиях растущего насыщения боевых порядков беспилотными летательными аппаратами и высокоточными боеприпасами командование в США стремится сделать свою бронетехнику менее заметной и уязвимой, пытаясь снизить риски ее поражения.

Новое покрытие и броня

Американские военные планирует заказать 1,5 тыс. комплектов дополнительных экранов для защиты верхней полусферы танков от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые называют «мангалами», пишет TWZ. Экранами оснастят танки и боевые машины пехоты (БМП).

Комплект Top Attack Protection (TAP) предназначен для защиты бронетехники от атак сверху. По информации TWZ, запрос на TAP в плане бюджета на 2026 финансовый год появился после анализа применения российской, израильской и украинской техники, которая сталкивается с большим количеством First Person View (FPV)-дронов.

«Летом 2025 г. в мире нет танков, включая M1 Abrams, которые обладали бы эффективной пассивной броневой защитой, необходимой для борьбы с современными высокоточными атаками и БПЛА», — сказал бывший менеджер по оснащению танков Abrams и БМП Bradley майор в отставке Майкл Лискано (Michael Lizcano).

U.S. Department of Defense В Армии США собрались «замангалить» Abrams от БПЛА по российскому образцу

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 г. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Польши, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса (Creighton Abrams). М1 «Абрамс» на лето 2025 г. является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны. Положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

Решетки лучше защищают технику

Эксперты The Independent допустили, что TAP будет похож на «мангалы», которые активно используют в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Комплект экранов будет прикрывать крышу башни и корпуса машин. В армейских документах отмечено, что экраны будут наиболее эффективными против кумулятивных средств поражения.

В июне 2025 г. индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что антидроновые «мангалы» могут лучше защитить бронетехнику от FPV-дронов, чем стандартная броня. «Средства дополнительной защиты — решетки, экраны, противодронные сетки, аэрозольные постановщики — иногда показывают лучшую эффективность против FPV-дронов, чем традиционная броня и динамическая защита», — сказал он. Оздоев почеркнул, что важно бороться с сутью угрозы, уничтожая дроны в воздухе и подавляя каналы связи. Также необходимо уничтожать пункты управления беспилотниками, предприятия по производству дронов и нарушать логистику их поставок. По его словам, высокую эффективность показывают дроны-перехватчики, которые уничтожают аппараты противника, и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В мае 2025 г. представители холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили о поставке в российские войска партии БМП-3, оснащенных решетчатыми экранами и «мангалами». Также БМП получили маскировочные «накидки» и системы РЭБ.

Господство танков на поле боя подходит к концу

Армия США должна переосмыслить тактику использования танков в современной войне, которая переживает радикальные изменения из-за появления ударных дронов на вооружении пехоты, об этом изданию 19FortyFive в апреле 2025 г. рассказал бывший унтер-офицер отряда спецназначения армии США Стив Балестриери (Steve Balestrieri).

По состоянию на апрель 2025 г. армия США имеет около 4.6 тыс. танков, из которых половина стоит в резерве. В отличие от большинства стран мира, сейчас американская армия оперирует только одним типом танка, хотя и в нескольких модификациях — M1 Abrams.

Балестриери признает, что на фоне СВО, где обе стороны потеряли много танков от огня переносных противотанковых комплексов и дронов-камикадзе, звучат громкие заявления о конце эры танков. При этом американские M-1 Abrams и немецкие Leopard, которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), не стали исключением.

Вместе с тем военный эксперт признает, что на современном поле боя танкам желательно быть немного меньше, легче, быстрее и проще для применения. И хотя противотанковое оружие в 2025 г. стало крайне эффективным, следующее поколение бронетехники уже будет иметь средства защиты и контрмеры, чтобы защититься от противотанковых ракет и дронов.

Новые танки будущего будут иметь больше «мангалов» для противодействия беспилотникам, они будут иметь лазеры и другое оружие, чтобы сбивать дроны и ракеты на подлете. Они будут иметь штатные системы РЭБ для глушения дронов, считает Балестриери.