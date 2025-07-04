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Оздоев Бекхан
УПОМИНАНИЯ
Оздоев Бекхан и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3259 4
|Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
|Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 953 1
|Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
|Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 2
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
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