При участии «Ростеха» создан универсальный ракетный робот поля боя

Универсальная гусеничная платформа, оснащенная боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, создана при участии госкорпорации «Ростех», сейчас машина проходит полигонные испытания. Об этом сообщил генеральный директор компании-разработчика «Гумич» Александр Гаврилов.

«Совместно с Госкорпорацией «Ростех» был создан новейший многоцелевой робот «Импульс-М», который в варианте универсального ракетного робота поля боя, оснащенного боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, сейчас проходит испытания в условиях полигонов», − сказал Гаврилов.

Новейшая платформа имеет перспективы гражданского применения за счет модульной конструкции и возможности быстрой конвертации под различные полезные нагрузки. Программное обеспечение робота позволяет выполнять самый широкий спектр задач.

Робототехнический комплекс (РТК) имеет гусеничное шасси грузоподъемностью около 1 т, способное везти 500 кг груза в подъем 30 градусов и тянуть на прицепе 1,5 т. Платформа является универсальной и может использоваться под широкий набор боевых модулей, применяться для постановки мин, для перевозки грузов и раненых. Одним из выгодных преимуществ нового комплекса является полностью российская система управления с элементами искусственного интеллекта, которая позволяет РТК действовать в автоматическом режиме при выполнении как боевых, так и логистических задач.

Для РТК создана многовариантная система связи боевой машины с оператором, которая практически исключает вероятность воздействия на комплекс систем электронного подавления. В то же время при обрыве связи навигационная система робота позволяет ему в автоматическом режиме возвращаться на базу по точкам на местности, которые он зафиксировал в своем компьютере.

В основе робототехнического комплекса − универсальная гусеничная платформа, которая может оснащаться различными боевыми и другими модулями в зависимости от задачи. Причем конструкция комплекса позволяет производить быструю смену модулей. Также платформа обладает высокой ремонтопригодностью в полевых условиях.

Уменьшенный прототип данного комплекса ранее был успешно опробован в боевых действиях. На базе этого экспериментального образца с учетом всех полученных в боевых условиях данных создана действующая полноценная боевая платформа.

«Создание боевых роботехнических комплексов, разработка технологий роботизации образцов вооружений, военной и специальной техники, развитие сопутствующих систем технического зрения и искусственного интеллекта, комплексов автоматизации − сегодня одно из наиболее динамично развивающихся и высокотехнологичных направлений госкорпорации «Ростех». Кроме собственных разработок в этой сфере мы также поддерживаем наиболее инновационные и перспективные решения наших технологических партнеров. Многоцелевой боевой робот «Импульс-М», по оценке наших специалистов, может стать эффективным образцом вооружения, позволит добиться качественного преимущества над противником и, самое главное, сберечь жизни российских военнослужащих», − сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.