ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки

Отечественный рынок корпоративной мобильной разработки замедлился после стадии бурного роста. Заказчики стали более требовательны, особенно к вопросу обеспечения информационной безопасности, они ждут от разработчиков умные и персонализированные решения с широким набором функций. Что касается российских мобильных операционных систем, которых постепенно становится больше, то они все еще уступают позиции IOS и Android. 

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CNewsMobile: Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений

№2024 №2023 Название компании Выручка от разработки корпоративных мобильных приложений в 2024 г., ₽млн без НДС Выручка от разработки корпоративных мобильных приложений в 2023 г., ₽млн без НДС Рост выручки 2024/2023, %
1
4
VK Tech
3 000
2 167
38%
2
3
Agima
2 219
2 901
-24%
3
8
Юзтех
1 728
1 511
14%
4
10
Globus IT
1 530
1 106
38%
5
7
65apps
1 482
1 363
9%
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С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений

По итогам 2024 г. отечественный рынок разработки корпоративных мобильных приложений показал умеренный рост: совокупная выручка топ-35 разработчиков составила почти ₽20 млрд, немного превысив показатель прошлого года. Львиная доля участников исследования продолжает работать с привычными западными мобильными операционными системами — iOS и Android. Что касается российских ОС, то пока мобильные приложения на их базе готовы предложить заказчикам немногие. Одна из причин — недостаточной уровень технической поддержки приложений, созданных на отечественных платформах. Однако игроки рынка уверены, что отечественные ОС все же медленно, но верно приобретают цифровую зрелость. 

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Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

Основные ИТ-тренды российского рынка на 2025 год — приоритет платформенных решений при построении ИТ-инфраструктуры и продолжение цифровизации рабочих мест. Универсальное решение глобальных задач бизнеса — суперапп. По сути, это бизнес-окно для безопасного обмена чувствительной информацией и работы в корпоративных ресурсах. Как запустить новую интеграцию бизнес-системы в супераппе? На примере одного из непубличных заказчиков eXpress из производственного кластера собрали ответы на самые актуальные вопросы.
 
 

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