По итогам 2024 г. отечественный рынок разработки корпоративных мобильных приложений показал умеренный рост: совокупная выручка топ-35 разработчиков составила почти ₽20 млрд, немного превысив показатель прошлого года. Львиная доля участников исследования продолжает работать с привычными западными мобильными операционными системами — iOS и Android. Что касается российских ОС, то пока мобильные приложения на их базе готовы предложить заказчикам немногие. Одна из причин — недостаточной уровень технической поддержки приложений, созданных на отечественных платформах. Однако игроки рынка уверены, что отечественные ОС все же медленно, но верно приобретают цифровую зрелость.