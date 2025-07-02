Мобильность в бизнесе 2025
30.06.2025
ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки
Отечественный рынок корпоративной мобильной разработки замедлился после стадии бурного роста. Заказчики стали более требовательны, особенно к вопросу обеспечения информационной безопасности, они ждут от разработчиков умные и персонализированные решения с широким набором функций. Что касается российских мобильных операционных систем, которых постепенно становится больше, то они все еще уступают позиции IOS и Android.Читать полностью
CNewsMobile: Крупнейшие разработчики корпоративных мобильных приложений
|№2024
|№2023
|Название компании
|Выручка от разработки корпоративных мобильных приложений в 2024 г., ₽млн без НДС
|Выручка от разработки корпоративных мобильных приложений в 2023 г., ₽млн без НДС
|Рост выручки 2024/2023, %
|
1
|
4
|
VK Tech
|
3 000
|
2 167
|
38%
|
2
|
3
|
Agima
|
2 219
|
2 901
|
-24%
|
3
|
8
|
Юзтех
|
1 728
|
1 511
|
14%
|
4
|
10
|
Globus IT
|
1 530
|
1 106
|
38%
|
5
|
7
|
65apps
|
1 482
|
1 363
|
9%
С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений
По итогам 2024 г. отечественный рынок разработки корпоративных мобильных приложений показал умеренный рост: совокупная выручка топ-35 разработчиков составила почти ₽20 млрд, немного превысив показатель прошлого года. Львиная доля участников исследования продолжает работать с привычными западными мобильными операционными системами — iOS и Android. Что касается российских ОС, то пока мобильные приложения на их базе готовы предложить заказчикам немногие. Одна из причин — недостаточной уровень технической поддержки приложений, созданных на отечественных платформах. Однако игроки рынка уверены, что отечественные ОС все же медленно, но верно приобретают цифровую зрелость.Читать полностью
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