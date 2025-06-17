Получите все материалы CNews по ключевому слову
Web App PWA Progressive Web Apps Progressive Web Applications Прогрессивное веб-приложение
Технология PWA (Progressive Web Apps) трансформирует обычный веб-сайт, в формате которого выполнен новый мобильный банк, в полноценное приложение для смартфона и позволяет легко его загружать по ссылке с сайта компании. Всплеск интереса к PWA-приложениям возник в 2022 году на фоне угрозы удаления приложений российских компаний из сторов. Технология PWA позволяет быстро упаковывать готовый сайт в приложение, напоминающее мобильное. Однако просто добавив манифест PWA к сайту с адаптивной версткой, невозможно получить полноценный мобильный UX, в который компании вкладываются ради транзакционности. В мобильном приложении человек использует массу разнообразных жестов для совершения операций. В PWA-приложения по умолчанию жесты обрабатывает встроенный движок мобильного браузера. И, во-первых, в нем крайне ограничен набор обрабатываемых жестов, а во-вторых, переходы происходят между страницами, а не экранами.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|17.06.2025
|
«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для клиентов
«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для iOS и Android. Новый цифровой сервис сочетает в себе удобство мобильного приложения и возможности классического веб-сайта, позволяя клиентам управлять всеми аспектами своих заказов чер
|02.06.2025
|
«Аэрофлот» запустил веб-приложение PWA
«Аэрофлот» запустил веб-приложение PWA. Прогрессивное веб-приложение (PWA) — современная технология, которая представляет
|28.04.2025
|
«Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android с полным функционалом сайта. На текущий мо
|18.11.2024
|
Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA
бизнес был вынужден разобраться, как работает и то, и другое. Также мы видим более осознанный выбор PWA-приложений», — обращает внимание Николай Николенко, CTO компании Kode. Продукт, который б
|09.02.2024
|
Россиян лишают важной «фишки» iPhone, остро необходимой в период санкций. Решения нет. Опрос
доступных в ней возможностей. Летом появилась опция превращения этой веб-версии в PWA-приложение. «Progressive Web Apps в iPhone помогали российским пользователям не так остро чувствовать удал
|24.07.2023
|
«Сбер» внедрил быстрый доступ в веб-версию «Сбербанк онлайн» со смартфона
» на смартфоне стал таким же удобным, как и в приложение. Это стало возможным благодаря технологиям PWA (Progressive Web Application) и WebAuthn (Web Authentication). Они позволяют клиентам доб
|01.02.2023
|
R-Style Softlab анонсировала PWA-версию мобильного банка
нного банковского обслуживания (ДБО), включив в нее мобильный банк, реализованный в технологии PWA (Progressive Web Apps). Данная технология трансформирует обычный веб-сайт, в формате которого
|31.01.2023
|
RooX разработала продвинутый интерпретатор жестов для PWA-приложений
RooX усовершенствовала свою услугу по разработке PWA-приложений, разработав интерпретатор жестов, характерных для мобильных устройств. Он помо
|07.12.2022
|
Roox представила комплексный подход к биометрии в PWA-приложениях
Разработанный подход охватывает полный набор сценариев использования биометрии в PWA-приложениях: привязка, вход, подпись операций, работа в офлайн режиме. Он помогает сущест
|15.11.2022
|
RooX поддержала офлайн-вход по биометрии в PWA-приложениях
едоступность сервиса. Отечественная компания-разработчик RooX поддержала офлайн-вход по биометрии в PWA-приложения, которые она разрабатывает для компаний с большим количеством пользователей. <
|09.08.2022
|
RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов
я мобильных приложений из сторов. В основе решения лежат веб-приложение в виде Progressive Web App (PWA) и система аутентификации и авторизации RooX UIDM. Решение помогает сохранить привычный д
Web App и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 270 5
|Ульянов Николай 162 3
|Евгенов Никита 8 3
|Шадаев Максут 1146 3
|Ликсутов Максим 180 2
|Чуканов Сергей 104 2
|Врацкий Андрей 165 2
|Титова Евгения 5 2
|Николенко Николай 11 2
|Собянин Сергей 473 2
|Натрусов Артем 312 2
|Новикова Елена 104 1
|Кирьянова Александра 155 1
|Добровинский Александр 47 1
|Морозов Алексей 61 1
|Родионов Алексей 4 1
|Свинцов Андрей 50 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Климов Андрей 88 1
|Андрианов Максим 11 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Костин Дмитрий 9 1
|Алтухов Дмитрий 46 1
|Воронин Павел 179 1
|Сивцев Илья 164 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Александров Александр 85 1
|Булгаков Кирилл 131 1
|Карапузов Алексей 20 1
|Спирин Антон 87 1
|Uliyar Suhas - Улияр Сухас 4 1
|Урусов Виктор 149 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Петухов Антон 62 1
|Нальский Максим 51 1
|Понкращенков Роман 2 1
|Стоянов Алексей 52 1
|Кудинов Алексей 6 1
|Стародубцев Александр 9 1
|Широков Илья 37 1
|ZDnet 662 2
|Windows Central 30 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
|Reddit 356 2
|Tom’s Hardware 516 2
|Neowin 177 1
|Roem.ru - Роем.ру 49 1
|Petri.com 3 1
|TechMedia - Мегамозг 5 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
|Ars Technica 435 1
|BleepingComputer - Издание 410 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
|НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.