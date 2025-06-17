Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications - Прогрессивное веб-приложение

Разделы

Технология PWA (Progressive Web Apps) трансформирует обычный веб-сайт, в формате которого выполнен новый мобильный банк, в полноценное приложение для смартфона и позволяет легко его загружать по ссылке с сайта компании. Всплеск интереса к PWA-приложениям возник в 2022 году на фоне угрозы удаления приложений российских компаний из сторов. Технология PWA позволяет быстро упаковывать готовый сайт в приложение, напоминающее мобильное. Однако просто добавив манифест PWA к сайту с адаптивной версткой, невозможно получить полноценный мобильный UX, в который компании вкладываются ради транзакционности. В мобильном приложении человек использует массу разнообразных жестов для совершения операций. В PWA-приложения по умолчанию жесты обрабатывает встроенный движок мобильного браузера. И, во-первых, в нем крайне ограничен набор обрабатываемых жестов, а во-вторых, переходы происходят между страницами, а не экранами.

СОБЫТИЯ

17.06.2025 «Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для клиентов

«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для iOS и Android. Новый цифровой сервис сочетает в себе удобство мобильного приложения и возможности классического веб-сайта, позволяя клиентам управлять всеми аспектами своих заказов чер
02.06.2025 «Аэрофлот» запустил веб-приложение PWA

«Аэрофлот» запустил веб-приложение PWA. Прогрессивное веб-приложение (PWA) — современная технология, которая представляет
28.04.2025 «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android с полным функционалом сайта. На текущий мо
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA

бизнес был вынужден разобраться, как работает и то, и другое. Также мы видим более осознанный выбор PWA-приложений», — обращает внимание Николай Николенко, CTO компании Kode. Продукт, который б
09.02.2024 Россиян лишают важной «фишки» iPhone, остро необходимой в период санкций. Решения нет. Опрос

доступных в ней возможностей. Летом появилась опция превращения этой веб-версии в PWA-приложение. «Progressive Web Apps в iPhone помогали российским пользователям не так остро чувствовать удал
24.07.2023 «Сбер» внедрил быстрый доступ в веб-версию «Сбербанк онлайн» со смартфона

» на смартфоне стал таким же удобным, как и в приложение. Это стало возможным благодаря технологиям PWA (Progressive Web Application) и WebAuthn (Web Authentication). Они позволяют клиентам доб
01.02.2023 R-Style Softlab анонсировала PWA-версию мобильного банка

нного банковского обслуживания (ДБО), включив в нее мобильный банк, реализованный в технологии PWA (Progressive Web Apps). Данная технология трансформирует обычный веб-сайт, в формате которого

31.01.2023 RooX разработала продвинутый интерпретатор жестов для PWA-приложений

RooX усовершенствовала свою услугу по разработке PWA-приложений, разработав интерпретатор жестов, характерных для мобильных устройств. Он помо
07.12.2022 Roox представила комплексный подход к биометрии в PWA-приложениях

Разработанный подход охватывает полный набор сценариев использования биометрии в PWA-приложениях: привязка, вход, подпись операций, работа в офлайн режиме. Он помогает сущест
15.11.2022 RooX поддержала офлайн-вход по биометрии в PWA-приложениях

едоступность сервиса. Отечественная компания-разработчик RooX поддержала офлайн-вход по биометрии в PWA-приложения, которые она разрабатывает для компаний с большим количеством пользователей. <
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов

я мобильных приложений из сторов. В основе решения лежат веб-приложение в виде Progressive Web App (PWA) и система аутентификации и авторизации RooX UIDM. Решение помогает сохранить привычный д

Web App и организации, системы, технологии, персоны:

