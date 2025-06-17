Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications - Прогрессивное веб-приложение

Технология PWA (Progressive Web Apps) трансформирует обычный веб-сайт, в формате которого выполнен новый мобильный банк, в полноценное приложение для смартфона и позволяет легко его загружать по ссылке с сайта компании. Всплеск интереса к PWA-приложениям возник в 2022 году на фоне угрозы удаления приложений российских компаний из сторов. Технология PWA позволяет быстро упаковывать готовый сайт в приложение, напоминающее мобильное. Однако просто добавив манифест PWA к сайту с адаптивной версткой, невозможно получить полноценный мобильный UX, в который компании вкладываются ради транзакционности. В мобильном приложении человек использует массу разнообразных жестов для совершения операций. В PWA-приложения по умолчанию жесты обрабатывает встроенный движок мобильного браузера. И, во-первых, в нем крайне ограничен набор обрабатываемых жестов, а во-вторых, переходы происходят между страницами, а не экранами.