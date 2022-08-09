RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов

Компания RooX представляет ИТ-решение, которое позволяет обезопасить крупные компании от потери клиентов вследствие удаления мобильных приложений из сторов. В основе решения лежат веб-приложение в виде Progressive Web App (PWA) и система аутентификации и авторизации RooX UIDM. Решение помогает сохранить привычный для клиентов интерфейс, а также обеспечить простоту и безопасность доступа. При этом скачивать на смартфон ничего не нужно. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Новое решение RooX предназначено для компаний, которые могут потерять клиентов из-за удаления мобильных приложений из популярных магазинов: для банков, страховых и медицинских компаний, государственных и новостных порталов, телеком-операторов, e-commerce, образовательных платформ и других организаций. Предпосылкой к разработке решения стали санкции США и ЕС, которые привели к удалению приложений российских банков и других компаний из AppStore, Google Play и Huawei AppGallery.

Российская аудитория привыкла к удобству мобильных приложений. Если им не предложить хорошую замену, пользователи могут начать переходить к конкурирующим поставщикам услуг.

Популярный выход — миграция на APK — требует больших организационных и рекламных затрат, так как необходимо убедить клиентов выполнить непривычные шаги — скачать приложение с сайта и разобраться с настройками безопасности смартфона. Кроме того, этот выход не подходит владельцам устройств с iOS, так как без взлома установить сторонние программы на iPhone невозможно.

«Личный кабинет или интернет-банк, даже адаптированный под мобильные устройства, также не может полностью заменить нативное приложение. Сайты проигрывают приложениям по UX — по скорости, плавности и эргономике интерфейса. Им недоступны некоторые функции, например, современные виды биометрической аутентификации, такие как Touch ID, Face ID и их аналоги для Android», — сказал Никита Евгенов, директор по развитию бизнеса компании RooX.

Решить задачу поможет перевод сайтов на технологию прогрессивных веб-приложений (PWA) в связке с системой авторизации и аутентификации RooX UIDM. Такое приложение работает в браузере и на iOS, и на Android, ему не требуется установка на устройство, оно быстро загружается даже при нестабильном интернете, может работать офлайн, а обновления происходят автоматически.

Для пользователя оно выглядит как мобильное приложение. В него можно входить, в том числе, по Touch ID, Face ID или их аналогам для Android, можно использовать внутри него камеру и определение местоположения. Бизнесу такой апгрейд сайта даст экономию на транзакциях, ведь для входа в PWA-приложение и подтверждения операций можно использовать биометрию, а это бесплатно для компании, в отличие от подтверждения по смс. Кроме того, PWA-приложение можно поддерживать и развивать силами той же команды, которая занимается сайтом. Это сократит затраты на поддержку канала мобильных устройств.

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«В переходе на PWA+RooX UIDM есть плюсы и для маркетинга. Например, конверсия посетителей сайта в использование PWA выше по сравнению с конверсией в использование мобильных приложений, так как PWA не нужно устанавливать на телефон. Также Roox UIDM интегрируется с системами веб-аналитики, это дает дополнительные возможности сквозного анализа маркетинговых акций», — отметила Наталия Леднева, директор по маркетингу RooX.

«Команда RooX вложила в новое решение свой опыт разработки сложных веб-приложений и экспертизу в области аутентификации и авторизации. Наши PWA-приложения максимально близки к нативным по удобству. Мы можем реализовать любые сценарии аутентификации — логин/пароль, через соцсети, через IDP, с помощью OTP или TOTP, через привычную для мобильных приложений биометрию и так далее. При этом доступ будет защищен по стандартам безопасности OWASP, NIST, ГОСТ и ЦБ», — сказал Никита Евгенов, директор по развитию бизнеса компании RooX.

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RooX (ООО «Рукс солюшенс») — российская ИТ-компания с 10-летним опытом, которая специализируется на аутентификации и авторизации и разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год.

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RooX UIDM — российская CIAM-система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.