RooX Solutons Рукс Солюшенс
Российская ИТ-компания, которая специализируется на разработке веб-платформ для корпоративного сектора.
RooX Solutons и организации, системы, технологии, персоны:
|Корсаков Константин 19 18
|Хмельницкий Алексей 10 9
|Евгенов Никита 7 4
|Сергеев Михаил 108 4
|Качуров Евгений 7 2
|Леднева Наталия 2 2
|Бедеров Игорь 54 2
|Ковернинский Виктор 3 2
|Богачев Игорь 180 1
|Молодцов Александр 19 1
|Хачиян Александр 5 1
|Самойлов Андрей 8 1
|Авербах Владимир 126 1
|Леднев Егор 1 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Грудинин Дмитрий 19 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Тимошенко Андрей 15 1
|Санин Александр 30 1
|Путин Владимир 3171 1
|Акимов Максим 187 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Панченко Иван 138 1
|Виноградов Александр 60 1
|Филиппов Вячеслав 3 1
|Шестаков Арсений 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Трубочев Алексей 28 1
|Ведомости 996 1
|BreachForums 7 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
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