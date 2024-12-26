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RooX Solutons Рукс Солюшенс

RooX Solutons - Рукс Солюшенс

Российская ИТ-компания, которая специализируется на разработке веб-платформ для корпоративного сектора.


26.12.2024 В RooX назвали факторы, повлиявшие на развитие рынка digital identity в 2024 году 1
09.12.2024 «Уральский центр систем безопасности» предложит клиентам систему управления доступом RooX UIDM 1
18.11.2024 Обновление RooX UIDM: усиленная аутентификация при входе в Linux 1
11.11.2024 В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius 1
18.09.2024 Обновление Winlogon в RooX UIDM: адаптивная многофакторная аутентификация и брендирование 1
28.08.2024 Обновление RooX UIDM: автовыбор каталога пользователей в зависимости от домена 1
11.07.2024 RooX UIDM внедряет функцию создания порталов приложений 1
04.06.2024 RooX UIDM защитит от перехвата токенов 1
27.03.2024 Система управления доступом RooX UIDM совместима с ОС Astra Linux 1
04.03.2024 «Инфинитум» обеспечил аутентификацию пользователей в личном кабинете инвестора при помощи RooX UIDM 2
27.02.2024 Система управления доступом RooX UIDM теперь совместима с «Ред ОС» 1
28.12.2023 В компании RooX назвали шесть факторов, повлиявших на развитие российского рынка аутентификации 4
21.12.2023 В системе управления доступом RooX UIDM появился API Gateway 2
14.11.2023 В RooX UIDM появилась объединенная аутентификация пользователей из нескольких служб каталогов 1
18.10.2023 Rooх поможет российским компаниям при миграции с устройств Apple 2
04.09.2023 В Roox UIDM реализовали идентификацию устройств для усиленной аутентификации 2
07.08.2023 Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум» 1
25.07.2023 Roox UIDM поможет ограничить доступ при входе с устройств Apple 4
19.06.2023 Система управления доступом RooX UIDM совместима Axiom JDK Pro 1
29.05.2023 Cистема управления доступом RooX UIDM стала совместимой с решением VK для высоконагруженных систем 1
22.05.2023 RooX UIDM предупредит пользователей о скомпрометированных паролях 2
24.04.2023 Roox обеспечила совместимость Roox UIDM с СУБД Postgres Pro 2
24.03.2023 RooX поможет бизнесу в миграции с Open Source решений для аутентификации и авторизации 3
27.02.2023 RooX поможет бизнесу в миграции с Keycloak 2
31.01.2023 RooX разработала продвинутый интерпретатор жестов для PWA-приложений 1
26.01.2023 Хакеры выложили в сеть исходные коды поисковика, почты, диска и облака «Яндекса» 1
07.12.2022 Roox представила комплексный подход к биометрии в PWA-приложениях 2
22.11.2022 «Информационная безопасность» получила самую большую квоту из всех ИТ-специальностей на бюджетных местах в вузах 1
15.11.2022 RooX поддержала офлайн-вход по биометрии в PWA-приложениях 3
27.10.2022 Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM 3
06.10.2022 Власти собираются ввести в России персональную ответственность за утечку данных 1
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов 3
07.06.2022 В CIAM-системе RooX UIDM появилась функциональность для сквозной веб-аналитики 1
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей 1
20.04.2022 В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников 3
28.03.2022 RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений 3
10.03.2022 В России представлена отечественная система управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM 2
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
19.08.2019 «Ростелеком» стал бессменным подрядчиком по развитию электронного правительства еще на два года 1
22.12.2016 «Ростелекому» урезали на 220 млн руб. финансирование на эксплуатацию электронного правительства 1

Публикаций - 41, упоминаний - 69

RooX Solutons и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 5
Ростелеком 9701 5
Yandex - Яндекс 7340 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 4
Apple Inc 12100 3
Google LLC 11775 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 3
Восход ФГБУ НИИ 644 3
Ростелеком - РТЛабс 178 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 3
Альтарикс - Altarix 9 3
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 3
Реак Софт 9 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 2
T.Hunter 36 2
InnoSTage - Инностейдж 140 2
Navicon - Навикон 284 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Microsoft Corporation 24625 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Merlion - Мерлион 793 1
Accenture plc 682 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Cisco Systems 5114 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Цифра ГК 2426 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Техно-Диасофт 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Почта России ПАО 2112 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 9
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 10
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 10
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 10
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications 47 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 3
RooX UIDM 32 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
Google Android 13994 4
Linux OS 9937 4
Microsoft Windows 15657 3
RooX PWA 3 3
Apple iOS 7809 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
Google Chrome - браузер 1561 2
Apple Touch ID 280 2
Apple Face ID 209 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Huawei AppGallery 280 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Red Hat WildFly - Keycloak 30 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Apple Safari - браузер 853 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple macOS 2059 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Яндекс.Маркет 937 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Корсаков Константин 19 18
Хмельницкий Алексей 10 9
Евгенов Никита 7 4
Сергеев Михаил 108 4
Качуров Евгений 7 2
Леднева Наталия 2 2
Бедеров Игорь 54 2
Ковернинский Виктор 3 2
Богачев Игорь 180 1
Молодцов Александр 19 1
Хачиян Александр 5 1
Самойлов Андрей 8 1
Авербах Владимир 126 1
Леднев Егор 1 1
Степанюк Михаил 68 1
Грудинин Дмитрий 19 1
Кузнецов Станислав 127 1
Тимошенко Андрей 15 1
Санин Александр 30 1
Путин Владимир 3171 1
Акимов Максим 187 1
Бакунов Григорий 22 1
Кузнецов Александр 123 1
Панченко Иван 138 1
Виноградов Александр 60 1
Филиппов Вячеслав 3 1
Шестаков Арсений 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Трубочев Алексей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Украина 7608 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 717 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 4
Аудит - аудиторский услуги 2659 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Приватизация - форма преобразования собственности 527 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Ведомости 996 1
BreachForums 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

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