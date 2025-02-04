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Инфинитум Специализированный депозитарий

Инфинитум - Специализированный депозитарий

ИНФИНИТУМ — один из крупнейших специализированных депозитариев в России. Клиенты компании — участники рынка коллективных инвестиций: негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, государственные корпорации, страховые компании, банки и другие институциональные инвесторы.

  • По состоянию на 30.06.2023 под контролем ИНФИНИТУМ находится более 1 000 инвестиционных портфелей, стоимость контролируемого имущества превышает 7,7 трлн рублей.
  • По состоянию на 31 декабря 2023 г. под контролем ИНФИНИТУМ находится более 1200 инвестиционных портфелей, стоимость контролируемого имущества превышает 9,7 трлн руб.

 


04.02.2025 Специализированный депозитарий «Инфинитум» внедрил систему распознавания паспортов Smart Engines 2
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 1
14.05.2024 Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом 1
19.03.2024 Спецдепозитарий «Инфинитум» стал первым в России номинальным держателем ЦФА 2
04.03.2024 «Инфинитум» обеспечил аутентификацию пользователей в личном кабинете инвестора при помощи RooX UIDM 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1
07.08.2023 Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум» 2
22.06.2022 Navicon модернизировал управление данными для «Инфинитум» 2
16.05.2022 «СёрчИнформ» внедрил российский софт для ИБ в более чем 70 компаниях РФ 2
31.01.2022 Axoft начала продавать российских программных роботов Robin 1
29.11.2021 ЦИАН простил своему гендиректору долг, выданный на развитие ипотеки 1
25.03.2021 Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица 1
25.05.2020 «Инфинитум» защитил ИТ-инфраструктуру с помощью «Серчинформ SIEM» 2
11.12.2019 Программные роботы на платформе ROBIN помогают специализированному депозитарию «Инфинитум» 1
25.07.2019 «Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум» 3
18.02.2019 Servicehub запустил новую мультибанковскую платформу Goodfin 1
19.10.2018 Мосбиржа создает «Маркетплейс» для удаленного заключения сделок 2
30.08.2018 Крупнейшие регистраторы и спецдепозитарии в рейтинге ПАРТАД работают на ПО «Синтегро консалтинг» 1
28.08.2018 «Синтегро консалтинг» и «Инфинитум консалтинг» предложили НФО аутсорсинг бухучета 1
14.05.2018 «Синтегро консалтинг» разработала функцию сверки отчетности НПФ для спецдепа «Инфинитум» 2
26.12.2016 «Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум» 1
16.08.2016 Navicon внедряет Microsoft Dynamics CRM в «Инфинитум»: завершен первый этап проекта 3
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
24.04.2014 Navicon внедряет систему управления НСИ в спецдепозитарии «Инфинитум»: завершен этап «Анализ» 1
25.10.2013 ИТ-аутсорсинг против инсорсинга: побеждает инсорсинг 1
02.10.2013 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2013» 1
18.07.2013 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг 2013» 2
12.12.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИБ для спецдепозитария «Инфинитум» 2
05.09.2012 Конференция CNews: Что ждет BPM и кому нужны такие решения? 1

Публикаций - 39, упоминаний - 53

Инфинитум и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7373 13
Navicon - Навикон 287 5
Меридиан-Сервис 5 5
Синтегс - Синтегро консалтинг 45 3
Softline - Софтлайн 2826 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 3
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
Nvidia Corp 3499 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 187 2
Микротест 278 2
HP Inc. 5689 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Монолит-Инфо 121 2
Сравни.ру - Sravni Tech 18 2
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 2
Информзащита 762 1
KPMG 256 1
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
ServiceHub 2 1
Инфинитум консалтинг 1 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 1
Check Point Software Technologies 760 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 56 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Станкоинформзащита НТЦ 6 1
Caravan - Караван 89 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Ovum 99 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
БАРС Груп 545 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2728 11
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 975 4
ВТБ Регистратор 9 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 62 3
ГПБ - Газпромбанк 1085 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
ЦентроКредит АКБ 18 2
Автомир ГК 42 2
Capital Research Global Investors 13 2
Invesco 11 2
FMR - Fidelity Managment & Research 28 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Драга 5 1
Новый регистратор 13 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
Альфа-Банк 1774 1
ВТБ Лизинг 68 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Ford 412 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
ЦИАН - CIAN 133 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 15
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1907 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 410 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
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Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 4
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RooX UIDM 32 2
My.Games 69 2
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Синтегс ОСБУ 26 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
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Московская Биржа - Мосбиржа Fins.money 2 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 161 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 29 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1262 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 174 1
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Apple iOS 7822 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 471 1
Яндекс.Маркет 940 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 75 1
Google Android 14022 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 626 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 259 1
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Яндекс.Плюс 191 1
Яндекс.Лавка 231 1
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Рязанов Александр 15 9
Алекперов Вагит 28 7
Волож Аркадий 251 5
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Рыстенко Михаил 62 3
Михайлов Иван 10 3
Лужков Александр 7 3
Ковернинский Виктор 3 3
Смолов Сергей 6 3
Потанин Владимир 63 3
Парфентьев Алексей 128 2
Брагин Александр 3 2
Алексеева Елена 22 2
Афанасьев Николай 7 2
Мякишев Антон 11 2
Коротков Олег 5 2
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Лайер Дмитрий 6 2
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Гайлунь Вячеслав 2 2
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Борченко Павел 37 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 4
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7502 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5430 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6087 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2657 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 2
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7856 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1630 2
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 534 2
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9967 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 2
Forbes - Форбс 823 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
Bloomberg 1292 1
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ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 442 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1055 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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