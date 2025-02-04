Инфинитум Специализированный депозитарий
ИНФИНИТУМ — один из крупнейших специализированных депозитариев в России. Клиенты компании — участники рынка коллективных инвестиций: негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, государственные корпорации, страховые компании, банки и другие институциональные инвесторы.
- По состоянию на 30.06.2023 под контролем ИНФИНИТУМ находится более 1 000 инвестиционных портфелей, стоимость контролируемого имущества превышает 7,7 трлн рублей.
- По состоянию на 31 декабря 2023 г. под контролем ИНФИНИТУМ находится более 1200 инвестиционных портфелей, стоимость контролируемого имущества превышает 9,7 трлн руб.
Инфинитум и организации, системы, технологии, персоны:
|Чачава Александр 101 10
|Прасс Павел 13 10
|Рязанов Александр 15 9
|Алекперов Вагит 28 7
|Волож Аркадий 251 5
|Аншина Марина 78 4
|Габадулин Денис 4 4
|Рыстенко Михаил 62 3
|Михайлов Иван 10 3
|Лужков Александр 7 3
|Ковернинский Виктор 3 3
|Смолов Сергей 6 3
|Потанин Владимир 63 3
|Парфентьев Алексей 128 2
|Брагин Александр 3 2
|Алексеева Елена 22 2
|Афанасьев Николай 7 2
|Мякишев Антон 11 2
|Коротков Олег 5 2
|Ушакова Наталья 2 2
|Лайер Дмитрий 6 2
|Савиновский Артем 9 2
|Гайлунь Вячеслав 2 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
|Федотов Валерий 2 1
|Борченко Павел 37 1
|Черных Дмитрий 16 1
|Казацкий Максим 1 1
|Тушев Сергей 5 1
|Вихрева Наталья 3 1
|Ксенофонтова Анастасия 1 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Соколов Дмитрий 66 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Сергеев Александр 30 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
|Исанин Антон 30 1
|Степаненко Василий 42 1
|Мельников Максим 32 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 4
|Gartner - Marketvisio Consulting 20 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Gartner - Гартнер 3558 1
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