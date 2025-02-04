Инфинитум - Специализированный депозитарий

По состоянию на 30.06.2023 под контролем ИНФИНИТУМ находится более 1 000 инвестиционных портфелей, стоимость контролируемого имущества превышает 7,7 трлн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. под контролем ИНФИНИТУМ находится более 1200 инвестиционных портфелей, стоимость контролируемого имущества превышает 9,7 трлн руб.