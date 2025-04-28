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Правительство РФ Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций
Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Чачава Александр 104 5
|Рязанов Александр 16 5
|Прасс Павел 15 5
|Алекперов Вагит 29 4
|Волож Аркадий 252 2
|Таврин Иван 117 2
|Потанин Владимир 65 2
|Боровиков Игорь 132 2
|Савиновский Артем 9 2
|Kayne Anderson Rudnick 13 2
|Мордашов Алексей 56 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Макаров Алексей 65 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Евтушенков Феликс 28 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Абрамович Роман 46 1
|Яковицкий Алексей 22 1
|Мустафин Айрат 10 1
|Иванников Александр 22 1
|Волошин Александр 13 1
|Каменский Дмитрий 13 1
|Иващеева Елена 9 1
|Пескин Евгений 7 1
|Тузов Артем 11 1
|Лукьянова Екатерина 5 1
|Рашников Виктор 12 1
|Бабурин Дмитрий 3 1
|Логинов Максим 6 1
|Молдован Александр 1 1
|Самсонов Игорь 3 1
|Бетин Андрей 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1016 2
|Forbes - Форбс 849 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
|Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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