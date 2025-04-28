Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом 1

Американцы избавляются от акций Yandex 1

Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 2

Иностранцы на захотели расставаться с акциями HeadHunter 1

HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций 1

Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей 1

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Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок 1