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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173698
ИКТ 13514
Организации 10581
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Правительство РФ Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций



28.04.2025 Softline заплатил в бюджет «добровольный взнос» в 1,4 миллиарда за право покупки производителя волоконных лазеров у американцев 1
14.05.2024 Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом 1
18.04.2024 Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 2
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1
07.12.2023 Иностранцы на захотели расставаться с акциями HeadHunter 1
02.11.2023 HeadHunter переезжает из Кипра в Россию и потратит 26 миллиардов на выкуп собственных акций 1
19.09.2023 «Циан» завершила сделку по приобретению SmartDeal 1
15.08.2023 Новым собственником оператора «Передовые Платежные Решения» стала Kismet Capital Group 1
18.05.2023 Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей 1
02.05.2023 VK заблокировали доступ к новостям Лондонской биржи 1
04.04.2023 Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок 1
10.06.2022 МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи 1
20.05.2022 МТС получила разрешение на продолжение программы ADR до 12 июля 2022 года 1
16.12.2021 «Билайн» по особому разрешению властей купил облачный бизнес IBS 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7633 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 4
Меридиан-Сервис 5 4
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 3
МегаФон 9185 2
Softline - Софтлайн 2947 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8856 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 2
Ростелеком 9875 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Linx - Связь ВСД 158 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 343 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
ЦИАН - Практика Успеха 9 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Liberum Navitas - Либерум Навитас 13 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 40 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1673 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2738 10
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 5
Инфинитум - Специализированный депозитарий 42 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1414 4
ЦИАН - CIAN 145 4
NanduQ - Qiwi 997 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 3
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 51 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 488 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 959 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 50 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 67 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1093 2
Bluemont International 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7528 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Лента - Сеть розничной торговли 2131 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Carlsberg Group 25 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Invesco 12 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
Capital Group 73 1
FMR - Fidelity Managment & Research 29 1
Верный - торговая сеть 294 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 32 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6055 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1021 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4331 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3102 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11289 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14540 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1834 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1082 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4596 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4480 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16062 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52263 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21674 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17313 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 430 2
Фотобанк - Photobank 174 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 372 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1105 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6795 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2992 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16281 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2835 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1030 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12802 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8254 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9347 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7355 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 336 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4510 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  677 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2409 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 108 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5408 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7914 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24646 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28179 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3236 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12223 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 315 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13622 1
Транспорт - Топливная карта - Fuel card - карта, используемая для автоматизации оплаты топлива на АГНКС, АГЗС или АЗС 3 1
Оповещение и уведомление - Notification 4818 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 4
Yandex N.V. - TripleTen 15 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 942 2
VK - My.Games 71 2
Nebius AI 12 2
Новые облачные технологии - МойОфис 804 1
Microsoft Teams - MS Teams 566 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 23 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Nvidia Fermi 28 1
Циан Сделка 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 1
Nebius N.V. - Nebius Group 17 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Чачава Александр 104 5
Рязанов Александр 16 5
Прасс Павел 15 5
Алекперов Вагит 29 4
Волож Аркадий 252 2
Таврин Иван 117 2
Потанин Владимир 65 2
Боровиков Игорь 132 2
Савиновский Артем 9 2
Kayne Anderson Rudnick 13 2
Мордашов Алексей 56 1
Кудрин Алексей 124 1
Макаров Алексей 65 1
Евтушенков Владимир 208 1
Calvey Michael - Калви Майкл 11 1
Богуславский Леонид 37 1
Евтушенков Феликс 28 1
Брюквин Юрий 299 1
Николаев Вячеслав 102 1
Абрамович Роман 46 1
Яковицкий Алексей 22 1
Мустафин Айрат 10 1
Иванников Александр 22 1
Волошин Александр 13 1
Каменский Дмитрий 13 1
Иващеева Елена 9 1
Пескин Евгений 7 1
Тузов Артем 11 1
Лукьянова Екатерина 5 1
Рашников Виктор 12 1
Бабурин Дмитрий 3 1
Логинов Максим 6 1
Молдован Александр 1 1
Самсонов Игорь 3 1
Бетин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147893 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52479 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1328 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 5
Финляндия - Финляндская Республика 3623 5
Нидерланды 3555 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17357 4
Украина 7658 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14269 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 3
Кипр - Республика 568 2
Португалия - Португальская Республика 925 2
Казахстан - Республика 5618 1
Европа 21889 1
Азия - Азиатский регион 5600 1
Беларусь - Белоруссия 5796 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17738 1
Канада 4913 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Ближний Восток 2975 1
Великобритания - Лондон 2390 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14224 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 911 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1175 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 402 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 598 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 892 1
Маврикий - Республика 44 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 60 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16628 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48948 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6240 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6309 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1993 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5199 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3325 5
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 259 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19066 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2490 4
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 174 3
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 405 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7058 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6141 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 698 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2285 3
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 272 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1168 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52253 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3589 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7875 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4965 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5286 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3538 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8946 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11162 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7619 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5134 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24622 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4989 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4744 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5561 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1711 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13979 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4527 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1016 2
Forbes - Форбс 849 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Рустелеком ТК 304 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 461 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1554 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1128 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 552 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 102 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

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Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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