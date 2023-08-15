Новым собственником оператора «Передовые Платежные Решения» стала Kismet Capital Group

Инвестиционная компания Kismet Capital Group (KCG) приобрела 100% доли в компании «Передовые Платежные Решения» (ППР) у американского холдинга Fleetcor Technologies, Inc. Соответствующая информация о выходе из российского бизнеса появилась на сайте Fleetcor. Ранее стороны получили соответствующие разрешения Федеральной антимонопольной службы России, Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями РФ и лицензию Управления по контролю над иностранными активами Минфина США.

В результате сделки ООО «ППР», включая дочерние компании, переходит под контроль нового акционера в лице Kismet Capital Group. Топ-менеджмент и команда ППР в России продолжит развитие бизнеса в рамках существующей стратегии как самостоятельной компании на рынке корпоративных услуг.

Группа ППР является независимым игроком на российском рынке процессинговых технологий для корпоративных платежей. Продуктовая линейка компании включает в себя решения для бизнеса: предоставление партнерам доступа к собственной эквайринговой сети, оплата топлива и иных услуг, в том числе в смежных сегментах корпоративных затрат — оплате парковок, моек, командировок и отелей. Клиентами являются более 70 тыс. юридических лиц и ИП. Число сотрудников составляет более 600 человек.

Kismet рассматривает группу ППР как стратегический актив, который полностью отвечает стратегии фонда по инвестированию в технологический сектор.

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«Передовые Платежные Решения» (ППР) — крупный оператор сервисов для бизнеса. Портфель компании представлен тремя направлениями: сервисы для оптимизации работы автопарков, организация деловых поездок, организация эффективной работы с грузами. Группа компаний насчитывает 70 тысяч клиентов в России и СНГ, занятых в сфере грузоперевозок или использующих транспорт для обеспечения жизнедеятельности бизнеса.

Kismet Capital Group — российский инвестиционный фонд, основанный в 2016 году и специализирующийся на инвестициях в ТМТ (технологическом, медиа и телекоммуникационном) и потребительском секторах, а также имеющий обширный опыт проведения IPO на международных торговых площадках.

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Fleetcor Technologies, Inc. — мировой лидер в области предоставления специализированных платежных решений для бизнеса. Основным видом таких решений является топливная карта — аналог банковской карты для оплаты топлива на АЗС по безналичному расчету. Компания «Передовые платежные решения» стала первым российским подразделением Fleetcor в 2008 году.