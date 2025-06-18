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Kismet Capital Group ППР Передовые Платежные Решения
«Передовые Платежные Решения» – оператор корпоративных платежных сервисов и топливных карт в России и Восточной Европе. Сеть ППР принимает топливные карты во всех регионах России на более чем 16 000 тысяч АЗС. Клиентами ППР являются более 60 000 компаний из России, Украины, Белоруссии и стран Балтии, занятых в различных сферах бизнеса, от логистики и грузоперевозок до промышленного производства, фармацевтики и пищевой промышленности.
ППР предоставляет собственную экосистему финтех-сервисов, упрощающих работу и финансирование расходов компании. Сервисы по обслуживанию корпоративных авто включают оплату моек, парковок, мониторинг и оплату штрафов, шиномонтажи, оплату гостиниц, аренды помещений, автомобилей и питания. С 2021 года стартовал сервис «Командировки», позволяющий компаниям быстро и удобно планировать и оплачивать бизнес-поездки. В части топливных карт, ППР сотрудничает со всеми крупными сетями нефтегазовых компаний, такими как «Роснефть», «Газпромнефть», «Газпром», «Лукойл», «Башнефть», «Шелл» и другие
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 20 дел, на cумму 14 350 799 588 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Kismet Capital Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Томилов Алексей 12 5
|Старостин Георгий 25 5
|Назаров Кирилл 5 5
|Шлегель Андрей 5 4
|Иванов Владислав 20 4
|Чегодаев Станислав 13 4
|Галаган Станислав 4 4
|Клявин Владимир 49 3
|Костров Дмитрий 32 3
|Руденко Георгий 4 3
|Карев Алексей 7 2
|Мякишев Кирилл 9 2
|Нуйкин Андрей 49 2
|Федулаев Алексей 7 2
|Емельянов Станислав 67 1
|Колесников Максим 25 1
|Новиков Денис 22 1
|Стенюшкин Артем 4 1
|Бекларян Армен 1 1
|Долонкинова Светлана 1 1
|Волков Александр 26 1
|Ушенин Алексей 9 1
|Ракович Дмитрий 8 1
|Сорокин Вадим 9 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Ежов Василий 42 1
|Кабаков Ярослав 61 1
|Волков Артём 2 1
|Роганина Анна 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 4
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 726 1
|НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 23 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 242 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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