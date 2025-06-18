Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения

«Передовые Платежные Решения» – оператор корпоративных платежных сервисов и топливных карт в России и Восточной Европе. Сеть ППР принимает топливные карты во всех регионах России на более чем 16 000 тысяч АЗС. Клиентами ППР являются более 60 000 компаний из России, Украины, Белоруссии и стран Балтии, занятых в различных сферах бизнеса, от логистики и грузоперевозок до промышленного производства, фармацевтики и пищевой промышленности.

ППР предоставляет собственную экосистему финтех-сервисов, упрощающих работу и финансирование расходов компании. Сервисы по обслуживанию корпоративных авто включают оплату моек, парковок, мониторинг и оплату штрафов, шиномонтажи, оплату гостиниц, аренды помещений, автомобилей и питания. С 2021 года стартовал сервис «Командировки», позволяющий компаниям быстро и удобно планировать и оплачивать бизнес-поездки. В части топливных карт, ППР сотрудничает со всеми крупными сетями нефтегазовых компаний, такими как «Роснефть», «Газпромнефть», «Газпром», «Лукойл», «Башнефть», «Шелл» и другие