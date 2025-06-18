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Kismet Capital Group ППР Передовые Платежные Решения

Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения

«Передовые Платежные Решения» –  оператор корпоративных платежных сервисов и топливных карт в России и Восточной Европе. Сеть ППР принимает топливные карты во всех регионах России на более чем 16 000 тысяч АЗС. Клиентами ППР являются более 60 000 компаний из России, Украины, Белоруссии и стран Балтии, занятых в различных сферах бизнеса, от логистики и грузоперевозок до промышленного производства, фармацевтики и пищевой промышленности

ППР предоставляет собственную экосистему финтех-сервисов, упрощающих работу и финансирование расходов компании. Сервисы по обслуживанию корпоративных авто включают оплату моек, парковок, мониторинг и оплату штрафов, шиномонтажи, оплату гостиниц, аренды помещений, автомобилей и питания. С 2021 года стартовал сервис «Командировки», позволяющий компаниям быстро и удобно планировать и оплачивать бизнес-поездки. В части топливных карт, ППР сотрудничает со всеми крупными сетями нефтегазовых компаний, такими как «Роснефть», «Газпромнефть», «Газпром», «Лукойл», «Башнефть», «Шелл» и другие

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «Передовые Платежные Решения» перешли на ЭДО в Saby 2
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
17.09.2024 Компания «Передовые Платежные Решения» завершила первый этап миграции на CRM BPMSoft 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
08.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
27.11.2023 Жители Санкт-Петербурга могут расплатиться с помощью улыбки в двух аптечных сетях 1
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1
15.08.2023 Новым собственником оператора «Передовые Платежные Решения» стала Kismet Capital Group 1
18.05.2023 Microsoft вернет «Аэрофлоту» деньги за многомиллионную техподдержку 1
22.03.2023 BelkaCar и ППР упростят работу транспортных отделов компаний 2
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Kismet Capital Group и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1314 5
Hoff Tech - Хофф Тех 42 5
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 14 4
IEK Group - ИЭК Холдинг 29 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 122 2
Омникомм - Omnicomm 164 1
Microsoft Corporation 24884 1
Информзащита 792 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 26 1
Цифра ГК 2483 1
Yandex - Яндекс 7803 1
Код Безопасности 653 1
Ростех - Автоматика Концерн 1676 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13310 1
Check Point Software Technologies 771 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
Fortinet 393 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 11 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 5
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1464 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 3
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 7 2
Simple Group - Симпл 11 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 486 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 59 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 1
Северсталь ПАО - Severstal 509 1
АльфаСтрахование СГ 331 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1165 1
Capital Group 74 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7648 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 134 1
X5 Group - Перекрёсток 579 1
Родник здоровья - база отдыха 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
ЛекОптТорг 1 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 12 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12123 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1413 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4988 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366028, в очереди разбора - 750478.
Создано именных указателей - 177050.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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