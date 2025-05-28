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Индексная книга (каталог) CNews*
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Почта России Почта Диджитал Почта Сервис


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Российский проект госпитальных школ «УчимЗнаем» перешел на корпоративную почту от VK WorkSpace 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
08.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
11.01.2023 «Почта России» сменила гендиректора. Ее возглавил создатель государственной лотереи 1
27.04.2022 «Почта России» повысит зарплаты ИТ-специалистам 1
17.08.2021 «Почта России» создала огромную ИТ-компанию 4
06.12.2012 Maykor приобрел сервисного аутсорсера заправок «Лукойла» 1
04.07.2012 IBS «породнился» с ИТ-аутсорсером, созданным выходцами из «Компьюлинка» 1
29.03.2012 ИТ-аутсорсер «ЦРТ Сервис» дорос до 3 млрд рублей 1
16.02.2012 «Внешэкономбанк» стал акционером «Компьюлинка» 1
06.02.2012 Еще одна "дочка" готовится покинуть IBS 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Почта России и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 462 5
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1293 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 4
Maykor Expertek - Экспертек 32 4
Hoff Tech - Хофф Тех 42 4
НСТ - Новые сервисные технологии 49 3
IEK Group - ИЭК Холдинг 27 3
Ростелеком 9917 2
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Softkey - Софткей 210 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 1
Восход ФГБУ НИИ 657 1
Oracle Corporation 6758 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Quorum - Кворум - 128 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 344 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 139 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
Россервис 53 1
Maykor ДВ-СТС 5 1
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Инфраструктура 7 1
Евразтелеком 4 1
Почта России - Почта Диджитал 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2058 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1119 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 308 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4140 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 271 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 1
Код Безопасности 649 1
8481 1
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
Базальт СПО - BaseALT 694 1
Почта России ПАО 2161 7
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 4
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 4
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 4
Роснефть НК - нефтяная компания 519 3
Газпром нефть 639 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Lotte Duty Free 4 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1439 2
Simple Group - Симпл 11 2
Lush - Lush Cosmetics - Lush Fresh Handmade Soaps and Natural Cosmetics - Лаш Раша 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 939 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7587 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Альфа-Банк 1799 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
BP - British Petroleum 182 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Мелстон Инжиниринг 2 1
Maykor Автотанк-Сервис 7 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 15 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1133 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 82 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6074 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1053 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 296 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1238 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 351 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12983 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7664 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2380 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1242 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6875 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1304 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13771 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10422 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16385 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 987 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4152 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3352 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28263 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8079 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 109 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1052 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 217 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2381 1
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 71 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2578 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12834 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1310 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11734 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1983 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7062 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9652 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4058 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 291 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7458 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1763 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1667 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 4
IBS GAS ИАСУ 5 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 73 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2108 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 266 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1047 1
VK Teams 73 1
Oracle Java - язык программирования 3136 1
Directum Projects 23 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 156 1
СКБ Контур - Контур.Толк 80 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 1
ЦРТ Визирь 28 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 20 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 34 1
Томилов Алексей 12 4
Назаров Кирилл 5 4
Галаган Станислав 4 4
Старостин Георгий 25 4
Семенова Ирина 43 3
Руденко Георгий 4 3
Костров Дмитрий 32 3
Акимов Максим 188 2
Лящ Михаил 46 2
Кутилов Евгений 22 2
Шлегель Андрей 5 2
Клявин Владимир 49 2
Рейман Леонид 1052 1
Новиков Евгений 44 1
Савкин Владимир 39 1
Баланова Светлана 35 1
Карачинский Анатолий 93 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Сульгин Сергей 46 1
Киселев Александр 114 1
Ананьин Алексей 84 1
Волков Михаил 65 1
Ходорковский Михаил 43 1
Штернлиб Теймур 27 1
Стеценко Вадим 13 1
Клопотовский Алексей 1 1
Садыков Данияр 5 1
Мерсадыков Алексей 1 1
Колосов Виталий 1 1
Ежов Василий 42 1
Кабаков Ярослав 61 1
Нуйкин Андрей 49 1
Федулаев Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1156 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2312 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7728 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3013 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1054 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2749 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2568 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1607 1
Россия - УФО - Тюменская область 1199 1
Кипр - Республика 569 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 712 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 104 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 4
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 598 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4996 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5925 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1353 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 934 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4034 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14110 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3603 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6169 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9072 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5591 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2481 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6865 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2503 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2568 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1603 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10168 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2971 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 325 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2944 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 1
Ведомости 1073 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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