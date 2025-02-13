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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федулаев Алексей



13.02.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
22.02.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
23.01.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Федулаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 3
Nubes - Нубес 53 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1200 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 81 2
Hoff Tech - Хофф Тех 41 2
Конфидент ЦЗИ 109 1
GitHub 826 1
Северсталь Инфоком 64 1
Check Point Software Technologies 761 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
Fortinet 390 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 3
Северсталь ПАО - Severstal 483 3
Группа Самолет 75 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 483 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 2
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 2
ТМК - ЧТПЗ - Римера - Ижнефтемаш - Алнас 9 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2828 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3431 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2025 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4098 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 648 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2228 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1544 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 263 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 78 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 309 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6174 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 726 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Shift-Left Security Testing - КАИВ - каскадная ИИ-валидация дефектов кода 16 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 280 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 774 1
Оцифровка - Digitization 4562 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2172 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3118 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1995 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 173 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 430 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1245 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2781 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4492 3
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 2
Microsoft Windows 15711 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 144 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 98 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 1
Docker - Платформа распределённых приложений 337 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 42 1
Нуйкин Андрей 47 5
Демидов Сергей 127 3
Гусев Сергей 43 3
Степаненко Василий 42 3
Путин Сергей 63 2
Волков Олег 6 2
Бычков Сергей 7 2
Мармылев Михаил 4 2
Котова Юлия 2 2
Билоконь Максим 2 2
Томилов Алексей 12 2
Клявин Владимир 48 2
Назаров Кирилл 5 2
Старостин Георгий 23 2
Кузнецов Сергей 154 1
Коротнев Константин 34 1
Путин Владимир 3186 1
Гусляев Георгий 2 1
Ежов Василий 42 1
Руденко Георгий 4 1
Кабаков Ярослав 59 1
Галаган Станислав 4 1
Костров Дмитрий 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1389 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6141 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 718 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1885 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 848 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2014 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2438 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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