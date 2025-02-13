Федулаев Алексей
Федулаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
|Нуйкин Андрей 47 5
|Демидов Сергей 127 3
|Гусев Сергей 43 3
|Степаненко Василий 42 3
|Путин Сергей 63 2
|Волков Олег 6 2
|Бычков Сергей 7 2
|Мармылев Михаил 4 2
|Котова Юлия 2 2
|Билоконь Максим 2 2
|Томилов Алексей 12 2
|Клявин Владимир 48 2
|Назаров Кирилл 5 2
|Старостин Георгий 23 2
|Кузнецов Сергей 154 1
|Коротнев Константин 34 1
|Путин Владимир 3186 1
|Гусляев Георгий 2 1
|Ежов Василий 42 1
|Руденко Георгий 4 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Галаган Станислав 4 1
|Костров Дмитрий 31 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 848 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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