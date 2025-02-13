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Румянцев Иван



13.02.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Румянцев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ideco - Айдеко 75 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 18 1
Cloud Networks - Облачные сети 38 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 82 1
Ростелеком 9750 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1207 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 87 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 63 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 109 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12817 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13280 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5806 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2235 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  668 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 1
Костров Дмитрий 31 1
Шубин Иван 8 1
Иванов Владислав 19 1
Беляев Дмитрий 28 1
Клявин Владимир 48 1
Киров Евгений 4 1
Семенов Артем 4 1
Федулаев Алексей 6 1
Товстолип Александр 4 1
Морозков Алексей 4 1
Ландырев Сергей 2 1
Гераськин Дмитрий 3 1
Куличкин Артём 1 1
Дворянский Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2395 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 731 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
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