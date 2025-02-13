Румянцев Иван
|13.02.2025
|Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1
Румянцев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Костров Дмитрий 31 1
|Шубин Иван 8 1
|Иванов Владислав 19 1
|Беляев Дмитрий 28 1
|Клявин Владимир 48 1
|Киров Евгений 4 1
|Семенов Артем 4 1
|Федулаев Алексей 6 1
|Товстолип Александр 4 1
|Морозков Алексей 4 1
|Ландырев Сергей 2 1
|Гераськин Дмитрий 3 1
|Куличкин Артём 1 1
|Дворянский Александр 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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