Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность CNAPP Cloud-Native Application Protection Platform платформа для защиты облачных приложений
УПОМИНАНИЯ
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 216 1
|Клявин Владимир 51 3
|Иванов Владислав 20 3
|Федулаев Алексей 7 3
|Дворянский Александр 20 2
|Костров Дмитрий 33 2
|Шубин Иван 9 2
|Беляев Дмитрий 30 2
|Захряпин Михаил 5 2
|Киров Евгений 5 2
|Семенов Артем 5 2
|Морозков Алексей 5 2
|Куличкин Артём 4 2
|Румянцев Иван 2 2
|Панин Максим 4 2
|Нуйкин Андрей 49 1
|Анохин Сергей 92 1
|Киселёв Алексей 74 1
|Гузаиров Айдар 61 1
|Евдокимов Дмитрий 28 1
|Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
|Dickson Frank - Диксон Фрэнк 8 1
|Соломатин Иван 10 1
|Хереш Игорь 24 1
|Сидоров Евгений 17 1
|Лапин Сергей 11 1
|Чегодаев Станислав 17 1
|Горюнов Андрей 3 1
|Amor Leonardo - Амор Леонардо 1 1
|Мякишев Кирилл 9 1
|Товстолип Александр 5 1
|Томилов Алексей 12 1
|Старостин Георгий 25 1
|Рассказов Владислав 4 1
|Шлегель Андрей 5 1
|Назаров Кирилл 5 1
|Ландырев Сергей 2 1
|Гераськин Дмитрий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.