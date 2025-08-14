Разделы

Кибербезопасность CNAPP Cloud-Native Application Protection Platform платформа для защиты облачных приложений


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Itprotect и Cloud Advisor объединяют усилия для обеспечения кибербезопасности в облаке 2
20.06.2025 «Билайн» и Innostage создают технологический альянс для разработки платформы облачной безопасности и киберустойчивости 1
06.06.2025 Доля стартапов на российском рынке информбезопасности выросла в 1,5 раза за два года и достигла 22% 2
09.04.2025 Yandex B2B Tech разрабатывает сервис безопасности YCDR для мониторинга и реагирования на инциденты в облачной среде 1
02.04.2025 Как перейти в облако без риска для ИБ? 3
26.02.2025 Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг 1
13.02.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
06.07.2021 Check Point Software Technologies представила решение для защиты облачных рабочих нагрузок 1
31.05.2021 Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции 1
15.06.2020 Check Point представила Cloudguard Cloud Native Security для комплексной защиты облачных сред и рабочих нагрузок 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1369 4
Check Point Software Technologies 775 3
Cloud Advisor - Клаудэдвайзор 6 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 140 3
Yandex - Яндекс 7998 2
Ростелеком 10074 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13564 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 131 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 136 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 2
Ideco - Айдеко 89 2
IEK Group - ИЭК Холдинг 30 2
Cloud Networks - Облачные сети 41 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 475 1
Aqua Security - Aqua Security Software Ltd 6 1
Microsoft Corporation 25003 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1051 1
Fortinet 397 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9005 1
Schneider Electric 583 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 1
Adobe Systems 1563 1
PayPal 658 1
Trend Micro 621 1
Palo Alto Networks 158 1
ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
CrowdStrike Holdings 47 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 68 1
InnoSTage - Инностейдж 168 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 251 1
Пассворк - Passwork 14 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 20 1
Hoff Tech - Хофф Тех 44 1
Netopia - Нетопия 17 1
Wiz 18 1
Софт Плюс - Hexway - Хексвей 3 1
CtrlHack - Контролхак 4 1
Yandex B2B Tech 46 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 12 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 252 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 492 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 873 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 271 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2746 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1524 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 131 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 55 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 89 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 14 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 126 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1256 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 216 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16515 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1691 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7237 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2500 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 4
DevOps - Development и Operations 986 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6615 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 564 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2959 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 685 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 554 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 398 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13254 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25342 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 307 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2845 3
Serverless computing - Бессерверные вычисления 108 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11777 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14185 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4260 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1051 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1364 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2417 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4351 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5972 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11972 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6005 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3339 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2173 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13120 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  700 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 222 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4876 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 553 2
Check Point CloudGuard 16 2
Kaspersky Internet Security 464 1
Docker - Платформа распределённых приложений 393 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 109 1
NVision Барьер 695 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 29 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 60 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic Security Data Lake 6 1
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 1
Ideco NGFW 22 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - YCDR - Yandex Cloud Detection and Response 3 1
Aqua Security - Aqua Cloud Native Security Platform 1 1
Клявин Владимир 51 3
Иванов Владислав 20 3
Федулаев Алексей 7 3
Дворянский Александр 20 2
Костров Дмитрий 33 2
Шубин Иван 9 2
Беляев Дмитрий 30 2
Захряпин Михаил 5 2
Киров Евгений 5 2
Семенов Артем 5 2
Морозков Алексей 5 2
Куличкин Артём 4 2
Румянцев Иван 2 2
Панин Максим 4 2
Нуйкин Андрей 49 1
Анохин Сергей 92 1
Киселёв Алексей 74 1
Гузаиров Айдар 61 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
Dickson Frank - Диксон Фрэнк 8 1
Соломатин Иван 10 1
Хереш Игорь 24 1
Сидоров Евгений 17 1
Лапин Сергей 11 1
Чегодаев Станислав 17 1
Горюнов Андрей 3 1
Amor Leonardo - Амор Леонардо 1 1
Мякишев Кирилл 9 1
Товстолип Александр 5 1
Томилов Алексей 12 1
Старостин Георгий 25 1
Рассказов Владислав 4 1
Шлегель Андрей 5 1
Назаров Кирилл 5 1
Ландырев Сергей 2 1
Гераськин Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 480 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1015 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11447 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2738 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2642 2
Киберучения 107 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8363 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2855 2
Аудит - аудиторский услуги 2904 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9570 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6047 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2850 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2241 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1474 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25212 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 219 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1003 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1497 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 911 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14497 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4577 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 58 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7180 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8099 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3491 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6730 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6637 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1702 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1586 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8078 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 648 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 2
IDC - International Data Corporation 4927 1
Vanson Bourne 49 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 748 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
